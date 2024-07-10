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Новини
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Безоплатний роумінг для українців у Європі продовжили ще на рік

роумінг

Європейська Комісія повідомила про продовження ще на 12 місяців угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном. 

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, передає Європейська правда.

Уперше оператори з ЄС та України підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між блоком та Україною у квітні 2022 року. Наразі її продовжують уже вп'яте.

Доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

Орган європейських регуляторів електронних комунікацій BEREC засвідчив ефективність домовленості між операторами в ЄС та Україні.

Окремо у лютому 2023 року Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до зони роумінгу ЄС. У квітні того ж року Комітет асоціації між Україною та ЄС ухвалив пропозицію Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС щодо роумінгу.

Зазначається, що разом із тим Україна працювала над повним приведенням свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, щоб інтегруватися в роумінговий простір ЄС.

Основний закон президент Володимир Зеленський підписав 18 червня.

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Водночас ще необхідно ухвалити додаткові закони, й після того, як Україна повідомить про повне узгодження, що очікується в найближчі місяці, Європейська комісія оцінить відповідність українського національного законодавства.

За умови позитивної оцінки, схваленої державами-членами, а також остаточного рішення Комітету асоціації між Україною та ЄС, Україна стане частиною роумінгового простору ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення для роумінгу.

Автор: 

мобільний зв’язок (803) зв’язок (233) роумінг (53) Євросоюз (5217)


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Добра справа! Дякуємо Західним Партнерам!!
Невже обійшлися, без трудів всеношних, отого, ПОТУЖНОГО з пунктами НЕЗЛАМНОСТі??!!
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10.07.2024 15:14 Відповісти
Як включаєш роумінг - зразу знімається 50 грн за інтернет. Подзвонити в Україну - 25 грн за 10 хвилин. Про який безплатний роумінг йде мова?
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10.07.2024 16:11 Відповісти
Може й продовжили, може й безоплатно

Проте Київстар каже, що не у всіх пакетах це працює (Роумінг як удома)
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10.07.2024 16:30 Відповісти

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