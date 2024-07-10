Безоплатний роумінг для українців у Європі продовжили ще на рік
Європейська Комісія повідомила про продовження ще на 12 місяців угоди між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, передає Європейська правда.
Уперше оператори з ЄС та України підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між блоком та Україною у квітні 2022 року. Наразі її продовжують уже вп'яте.
Доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.
Орган європейських регуляторів електронних комунікацій BEREC засвідчив ефективність домовленості між операторами в ЄС та Україні.
Окремо у лютому 2023 року Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до зони роумінгу ЄС. У квітні того ж року Комітет асоціації між Україною та ЄС ухвалив пропозицію Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС щодо роумінгу.
Зазначається, що разом із тим Україна працювала над повним приведенням свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, щоб інтегруватися в роумінговий простір ЄС.
Основний закон президент Володимир Зеленський підписав 18 червня.
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Водночас ще необхідно ухвалити додаткові закони, й після того, як Україна повідомить про повне узгодження, що очікується в найближчі місяці, Європейська комісія оцінить відповідність українського національного законодавства.
За умови позитивної оцінки, схваленої державами-членами, а також остаточного рішення Комітету асоціації між Україною та ЄС, Україна стане частиною роумінгового простору ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення для роумінгу.
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Невже обійшлися, без трудів всеношних, отого, ПОТУЖНОГО з пунктами НЕЗЛАМНОСТі??!!
Проте Київстар каже, що не у всіх пакетах це працює (Роумінг як удома)