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Новини
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Росія почне виробляти підробні запчастини для літаків Airbus та Boeing

аерофлот

У Росії планують створити майданчик для виробництва аналогів оригінальних деталей для літаків Airbus та Boeing.

Цей проєкт вже намагається реалізувати найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" спільно з "Росатомом", повідомляє видання The Mosocow Times із посиланням на дані газети "Известия".

Представник "Аерофлоту" розповів газеті, що виробництво комплектуючих для західних літаків планують розпочати вже у серпні. На майданчику російської авіакомпанії хочуть виробляти компоненти для систем кондиціювання, електропостачання та освітлення літаків, а також елементи аварійно-рятувального, кисневого та протипожежного обладнання.

За його словами, російська компанія "Наука та інновації", яке входить до складу "Росатому", вже реалізувала проєкт з імпортозаміщення повітряних фільтрів для систем подачі та рециркуляції повітря в салонах літаків Boeing та Airbus. В "Аерофлоті" стверджують, що розрахунковий ресурс вітчизняних аналогів перевищує показники оригінальних фільтрів на 20-25%.

В "Аерофлоті" запевнили, що усі російські копії оригінальних деталей для літаків матимуть сертифікати та допуск Росавіації за місцевими стандартами.

Читайте також: Росія засекретила дані про літаки російських авіакомпаній через санкції

Виконавчий директор російського агентства "АвіаПорт" Олег Пантелєєв стверджує, що російським перевізникам не потрібні дозволи від західних виробників, щоб встановлювати скопійовані запчастини на Airbus і Boeing, оскільки вони не літають до США та ЄС. Він не уточнив, наскільки використання самостйно вироблених копій запчастин безпечне.

"Для іноземних машин поки що виготовляються нескладні комплектуючі, такі як фільтри, гума, колеса, трубки, мастила та інше, але робити щось серйозніше немає сенсу", – додав головний редактор російського видання Avia.ru Роман Гусаров. За його словами, витрати на розробку та впровадження запчастин для складних технічних вузлів іноземних лайнерів можна порівняти з проєктуванням та освоєнням деталей для нових літаків.

Як повідомлялося, до початку повномасштабного вторгнення в Україну авіапарк російських компаній налічував 1031 літак. Майже дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus, через запроваджені санкції ЄС та США російські авіакомпанії тепер намагаються ремонтувати їх самостійно.

Автор: 

авіація (2256) росія (14455) літак (667) санкції (4494) авіасполучення (2504)


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Топ коментарі
+5
прикриття для обходу санкцій. будуть завозити в клітчастих сумках оригінальні, куплені через ОАЕ, Китай або якусь Індію з націнкою.
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10.07.2024 14:55 Відповісти
+3
ВАС ПОХОРОНИТ БЕЗ ЗАБОТ И БЕЗ ХЛОПОТ НАШ "АЭРОФЛОТ"!
Лозунг часів СРСР.
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10.07.2024 14:56 Відповісти
+3
Вечного им штопора.
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10.07.2024 15:15 Відповісти
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прикриття для обходу санкцій. будуть завозити в клітчастих сумках оригінальні, куплені через ОАЕ, Китай або якусь Індію з націнкою.
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10.07.2024 14:55 Відповісти
Це буде як мініму набагато дорожче
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10.07.2024 15:04 Відповісти
а що не можна заблокувати дистанційно літаки щоб не літали комбайни блокуюиь
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10.07.2024 14:56 Відповісти
ні
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10.07.2024 15:22 Відповісти
ВАС ПОХОРОНИТ БЕЗ ЗАБОТ И БЕЗ ХЛОПОТ НАШ "АЭРОФЛОТ"!
Лозунг часів СРСР.
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10.07.2024 14:56 Відповісти
Вечного им штопора.
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10.07.2024 15:15 Відповісти
Ця новина ще раз доводить що кацапи довбойоби...
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10.07.2024 14:59 Відповісти
Не довбойоби а ракова пухлина і методи виживання подібні
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10.07.2024 15:05 Відповісти
Господи, снизошли им толику немалую скрепного православного помпажа.
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10.07.2024 15:10 Відповісти
Точно без их узкоглазых братьев не обошлось,потом еще в суды ЕС жалобы писать будут за авиакастрофы .
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10.07.2024 15:13 Відповісти
Вы коробку передач автоматическую сделать не можете уже 10 лет. Но неработающая коробка в автомобиле это обочина и эвакуатор. А поддельная запчасть на самолете это отрицательный подъем, хлопок с задымлением и массовое рождение наоборот пассажиров и экипажа.
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10.07.2024 15:15 Відповісти
Чому виробники не заблокують дистанційно компютери на тих літаках? Чи це теж ескалація?
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10.07.2024 15:24 Відповісти
це неможливо
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10.07.2024 15:33 Відповісти
звісно можна з них і поглузувати. Але вони хоч щось роблять. Поглузуйте з того що в Україні взагалі знищена авіаційна галузь. І це було зроблено ще до початку війни. Останній літак побудували у 2015 му році
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10.07.2024 15:31 Відповісти
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10.07.2024 15:33 Відповісти
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10.07.2024 15:35 Відповісти
Нюню. Из хоффна и палок будут делать?
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10.07.2024 15:40 Відповісти
Аналобус - назва компанії
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10.07.2024 15:55 Відповісти
Але у КНР ці підробки будуть виготовлятися (бо РФ самостійно навіть цвяхи не може виготовити).
Режим КНР має бути економічно ізольований (бо є співучасником з РФ у вбивствах українців).
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10.07.2024 16:26 Відповісти
Про цвяхи не знаю, а ось ракети, бомби, снаряди, танки, дрони, бойові літаки і вертольоти вони виготовляють. З цим не посперечаєшся. Пора б уже переглянути дурість про їх рукожопость. Кров українців свідчить про інше.
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10.07.2024 16:43 Відповісти
Це зборка з комплектучих з КНР, Ірану, ЄС.
Якщо Ви здатні прикрутити запасне колесо до Вашого "FIAT", це не значить, що Ви у Вашому Мухожопинську збираєте фіати.
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10.07.2024 17:49 Відповісти
Китай досі закуповує у рф авіадвигуни на свої винищувачі. Нагадаю, також, що це рф будує АЕС в Китаї, а не навпаки.
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10.07.2024 18:32 Відповісти

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