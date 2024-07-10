Росія почне виробляти підробні запчастини для літаків Airbus та Boeing

У Росії планують створити майданчик для виробництва аналогів оригінальних деталей для літаків Airbus та Boeing.

Цей проєкт вже намагається реалізувати найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" спільно з "Росатомом", повідомляє видання The Mosocow Times із посиланням на дані газети "Известия".

Представник "Аерофлоту" розповів газеті, що виробництво комплектуючих для західних літаків планують розпочати вже у серпні. На майданчику російської авіакомпанії хочуть виробляти компоненти для систем кондиціювання, електропостачання та освітлення літаків, а також елементи аварійно-рятувального, кисневого та протипожежного обладнання.

За його словами, російська компанія "Наука та інновації", яке входить до складу "Росатому", вже реалізувала проєкт з імпортозаміщення повітряних фільтрів для систем подачі та рециркуляції повітря в салонах літаків Boeing та Airbus. В "Аерофлоті" стверджують, що розрахунковий ресурс вітчизняних аналогів перевищує показники оригінальних фільтрів на 20-25%.

В "Аерофлоті" запевнили, що усі російські копії оригінальних деталей для літаків матимуть сертифікати та допуск Росавіації за місцевими стандартами.

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Виконавчий директор російського агентства "АвіаПорт" Олег Пантелєєв стверджує, що російським перевізникам не потрібні дозволи від західних виробників, щоб встановлювати скопійовані запчастини на Airbus і Boeing, оскільки вони не літають до США та ЄС. Він не уточнив, наскільки використання самостйно вироблених копій запчастин безпечне.

"Для іноземних машин поки що виготовляються нескладні комплектуючі, такі як фільтри, гума, колеса, трубки, мастила та інше, але робити щось серйозніше немає сенсу", – додав головний редактор російського видання Avia.ru Роман Гусаров. За його словами, витрати на розробку та впровадження запчастин для складних технічних вузлів іноземних лайнерів можна порівняти з проєктуванням та освоєнням деталей для нових літаків.

Як повідомлялося, до початку повномасштабного вторгнення в Україну авіапарк російських компаній налічував 1031 літак. Майже дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus, через запроваджені санкції ЄС та США російські авіакомпанії тепер намагаються ремонтувати їх самостійно.