"Перші 160 тонн кавунів – зібрано": На Херсонщині почали збирати врожай

Про це начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Баштанними культурами засіяно близько тисячі гектарів. На полі – киплять роботи, адже триває збір ранніх кавунів. Перші 160 тонн кавунів – зібрано. І згодом українці зможуть придбати херсонські кавуни у різних куточках нашої країни", – написав Прокудін.

Він нагадав, що до повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини області кожен третій український кавун чи диня були вирощені саме на Херсонщині.

"Попри все аграрії не здаються. Сільгоспвиробники працюють, аби не залишити нас без відомих і надзвичайно смачних херсонських кавунів та динь", – додав очільник ОВА.

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Як повідомлялося, до початку повномасштабного російського вторгнення 34% врожаю баштанних культур в Україні збирали на Херсонщині, частина якої досі окупована. Зокрема, у 2021 році у цьому регіоні зібрали 168,46 тис. тонн баштанних культур з площі 22,5 тис. га.

За даними Херсонської ОВА, через підрив Каховської ГЕС та втрату зрошувальних систем у 2023 році на деокупованій частині області планували зібрати лише 6 тис. тонн кавунів та динь.