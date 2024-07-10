З ринку за місяць пішли 25 фінансових компаній та один банк, – НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася з 1014 (станом на 31 травня 2024 року) до 990 (станом на 30 червня 2024 року), а кількість банків скоротилася на один – до 62.

Зокрема, за місяць із реєстрів виключили 12 фінансових компаній, одного life-страховика, три ломбарди та одну кредитну спілку примусово, ще чотри life-страховики та чотири кредитні спілки пішли з ринку добровільно, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Водночас за місяць лише одну фінансову компанію включили до Державного реєстру фінансових установ.

У Нацбанку уточнили, що протягом червня трьом фінансовим компаніям, одному страховику та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії примусово, ще дев’ятьом фінансовим компаніям, чотирьом страховиками, трьом ломбардам та чотирьом спілкам – добровільно (на підставі поданих ними заяв). Крім того, 22 фінансовим компаніям та одному страховику Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії.

У підсумку, станом на 30 червня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

548 фінансових компаній (у травні було 555);

78 страховиків non-life (було 83);

12 life-страховиків (кількість не змінилася);

один страховик зі спеціальним статусом;

116 ломбардів (було 119);

120 кредитних спілок (було 125);

1 лізингодавець (було 5, але 4 внаслідок переоформлення ліцензій набули статусу фінансової установи);

40 страхових брокерів (кількість не змінилася);

74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 31 небанківську фінансову групу (попередня кількість – 27).

На платіжному ринку діє 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Читайте також: Найменший банк в Україні добровільно припинив діяльність. Нацбанк уже відкликав ліцензію

Водночас ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився: на ринку працюють 20 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 44 комерційних агенти (було 42) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

Як повідомлялося, Національний банк України у червні 2024 року застосував заходи впливу до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів.

Зокрема, АТ "Юнекс Банк" (належить інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали) оштрафовано на 3,86 млн грн, АТ "Європейський професійний банк" (належить родині Орлових) оштрафовано на 51 тис. грн, ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (сервіс мікрокредитів Moneyveo) оштрафували на 13 мільйонів гривень, а ТОВ "Споживчий центр" (сервіс мікрокредитів "Швидко Гроші") – на 6,21 млн грн.



