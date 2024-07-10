Українці припинили ходити в автосалони: Фінансисти пояснили падіння продажів нових авто посиленням мобілізації

Падіння продажів нових автомобілів у травні може бути пов'язане з посиленням мобілізації, ймовірно, через це покупці почали рідше відвідувати автосалони і частіше просять доставити їм придбаний автомобіль.

Про це розповіли фінансисти під час круглого столу "Роль кредитування та лізингу в розвитку ринку автопродажів", проведеного "Фінансовим клубом".

"Після набуття чинності новим законом про мобілізацію, починаючи з травня, люди перестали ходити в автосалони. Є дилерська мережа, в якої є автосалон біля блокпосту, то там взагалі людей немає. Вони просять, щоб автомобілі їм привозили. Тобто менеджер салону сідає в автомобіль і везе його до клієнта", – розповів директор з продажу автолізингу "ОТП Лізинг" Андрій Андрощук.

За його словами, це спровокувало суттєве падіння продажів нових авто, хоча банки готові кредитувати такі угоди.

"Падіння по різним брендам – від 30% до 50% продажів. Питання не в тому, чи є або нема кредитного ресурсу, яка його вартість. Це не має значення, якщо немає клієнта в автосалоні. У нас теж по роздрібному напрямку падіння десь на 30% за місяць", – зазначив Андрощук.

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Він припустив, що якщо покупці вичікують, можливе відновлення продажів.

"Ще місяць – два ми будемо спостерігати це падіння і потім зрозуміємо, чи це тренд, чи буде відкат", – додав фінансист.

Своєю чергою керівник розвитку автомобільного кредитування західного регіону "ОТП Банку" Назар Янків підтверджує таку динаміку.

"З початку року динаміка зростала до середини квітня. Але зараз на ринку продажу автомобілів, починаючи з травня, відбувається спад попиту. Закон про мобілізацію – це штопор в нашій діяльності, і ми не розуміємо, як воно буде в подальшому. Дилери та імпортери кажуть, що питання дуже неоднозначне, і багато хто відкладає і ставить на паузу", – костатує Янків.

Як повідомлялося, за даними асоціації "Укравтопром", у червні 2024 року в Україні зареєстрували близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Це вперше з початку року, коли попит на нові авто показав негативну динаміку у річному обчисленні.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.