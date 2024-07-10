БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 592 49

Українці припинили ходити в автосалони: Фінансисти пояснили падіння продажів нових авто посиленням мобілізації

автосалон

Падіння продажів нових автомобілів у травні може бути пов'язане з посиленням мобілізації, ймовірно, через це покупці почали рідше відвідувати автосалони і частіше просять доставити їм придбаний автомобіль.

Про це розповіли фінансисти під час круглого столу "Роль кредитування та лізингу в розвитку ринку автопродажів", проведеного "Фінансовим клубом".

"Після набуття чинності новим законом про мобілізацію, починаючи з травня, люди перестали ходити в автосалони. Є дилерська мережа, в якої є автосалон біля блокпосту, то там взагалі людей немає. Вони просять, щоб автомобілі їм привозили. Тобто менеджер салону сідає в автомобіль і везе його до клієнта", – розповів директор з продажу автолізингу "ОТП Лізинг" Андрій Андрощук.

За його словами, це спровокувало суттєве падіння продажів нових авто, хоча банки готові кредитувати такі угоди.

"Падіння по різним брендам – від 30% до 50% продажів. Питання не в тому, чи є або нема кредитного ресурсу, яка його вартість. Це не має значення, якщо немає клієнта в автосалоні. У нас теж по роздрібному напрямку падіння десь на 30% за місяць", – зазначив Андрощук.

Читайте також: Українці стали менше купувати нові авто. Найбільший ринок – у Києві

Він припустив, що якщо покупці вичікують, можливе відновлення продажів.

"Ще місяць – два ми будемо спостерігати це падіння і потім зрозуміємо, чи це тренд, чи буде відкат", – додав фінансист.

Своєю чергою керівник розвитку автомобільного кредитування західного регіону "ОТП Банку" Назар Янків підтверджує таку динаміку.

"З початку року динаміка зростала до середини квітня. Але зараз на ринку продажу автомобілів, починаючи з травня, відбувається спад попиту. Закон про мобілізацію – це штопор в нашій діяльності, і ми не розуміємо, як воно буде в подальшому. Дилери та імпортери кажуть, що питання дуже неоднозначне, і багато хто відкладає і ставить на паузу", – костатує Янків.

Як повідомлялося, за даними асоціації "Укравтопром", у червні 2024 року в Україні зареєстрували близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Це вперше з початку року, коли попит на нові авто показав негативну динаміку у річному обчисленні.

Нагадаємо, у 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.

Автор: 

авто (4182) банки (7015) мобілізація (481)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+16
правильна відповідь - мобілізація має бути добровільною, і для добровільної мобілізації мають бути введені стимули: конкурента ЗП, страхування життя воїна, виплати родині в разі його каліцтва чи загибелі, державні посади ВИКЛЮЧНО з людей, які реально захищали державу, безпроцентні кредити, льготи або 0 комуналка, відсотки від продашу надрів держави тощо...
показати весь коментар
10.07.2024 16:34 Відповісти
+10
Жінки - кажуть - а ми краще виїдемо в європу
показати весь коментар
10.07.2024 16:27 Відповісти
+7
да взагалі зеленський обвалить економіку цією примусовою мобілізацією
показати весь коментар
10.07.2024 16:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За рулем половина водителей женщины.
показати весь коментар
10.07.2024 16:22 Відповісти
трускавецький університет каже, що треба їх замінити жінками, пенсіонерами і інвалідами!
показати весь коментар
10.07.2024 16:23 Відповісти
Жінки - кажуть - а ми краще виїдемо в європу
показати весь коментар
10.07.2024 16:27 Відповісти
українським депутатам треба розглянути закон, який буде примушувати жінок ходити по автосалонах і купувати нові автівки! вони мають замінити чоловіків
показати весь коментар
10.07.2024 16:30 Відповісти
Вже ж казали будуть мiгрантiв завозити бо не вистачає робочої сили. Хотять замiнити ними винищений вiйною бiдний та середнiй клас, бо ж багатi у нас в країнi, де всi рiвнi, йдуть воювати виключно за бажанням.
показати весь коментар
10.07.2024 16:45 Відповісти
Мігранти не будуть гнути горба за 200-300 баксів на місяць,навіть з безкоштовним житлом,навіть дуже "підкопчені".Вони знають дуже не мало місць,де дають більше,а робити взагалі не треба.
показати весь коментар
10.07.2024 17:31 Відповісти
в української влади єдиний розрахунок, що ті місця, де дають більше, будут сильніше фільтрувати!
показати весь коментар
11.07.2024 11:07 Відповісти
да взагалі зеленський обвалить економіку цією примусовою мобілізацією
показати весь коментар
10.07.2024 16:23 Відповісти
мг, а если рашка тебя в армию свою загонит - экономика разцветет?
показати весь коментар
10.07.2024 16:28 Відповісти
правильна відповідь - мобілізація має бути добровільною, і для добровільної мобілізації мають бути введені стимули: конкурента ЗП, страхування життя воїна, виплати родині в разі його каліцтва чи загибелі, державні посади ВИКЛЮЧНО з людей, які реально захищали державу, безпроцентні кредити, льготи або 0 комуналка, відсотки від продашу надрів держави тощо...
показати весь коментар
10.07.2024 16:34 Відповісти
Так вона добровiльна.. але лише для багатих та блатних.
показати весь коментар
10.07.2024 16:46 Відповісти
": конкурента ЗП, страхування життя воїна, виплати родині в разі його каліцтва чи загибелі"

все це давно введено. Чому ти досі не мобілізувався?
показати весь коментар
10.07.2024 17:03 Відповісти
Ага, введено. Але от тільки далеко не завжди працює на практиці. ЗП - така собі, виплати родині в разі загибелі - за ними ще побігати треба. Робиться все, щоб їх не виплачувати. А каліки досить часто по сараях живуть на 800 грн на місяць, бо їх демобілізувати не можуть. Це тільки на телемарафоні все чудово.
показати весь коментар
10.07.2024 17:14 Відповісти
я ж перелічив заради чого люди мають бути готові померти! чи ти альтернативно обдарований і прочитати речення до кінця втомлюєшься?
показати весь коментар
10.07.2024 17:20 Відповісти
в нас держава вже платить конкурентну ЗП, вже платить великі виплати в разі загибелі і вже є допомога на лікування, а також пільги родинам військових і їм самим. Все решта шо ти описав - особливо про держпосади виключно для тих хто воював і відсотки з продажу надр - покажи хоч 1 країну ********** де таке реалізовано або визнай що ти просто окуївший ухилянт який хоче щоб не надто багата країна оплачувала його конституційний обов'язок так як ніяке ЧВК в Америці своїм бійцям не платить.
показати весь коментар
10.07.2024 17:27 Відповісти
так так платить дуже конкурентну....воїну на нулі 100 а помічнику зеленого депутата 128 та розглядають можливість підняти до 137....Якось так
показати весь коментар
10.07.2024 17:32 Відповісти
виплати в разі загибелі і конкурентну зп? Ви об асфальт недавно головою вдарялись?
показати весь коментар
10.07.2024 19:50 Відповісти
120 тисяч для України не конкерента ЗП?
показати весь коментар
11.07.2024 09:04 Відповісти
ОАЕ? Якщо ви про умовний відсоток.
показати весь коментар
10.07.2024 20:04 Відповісти
Ну от коли в нас буде стільки нафти як в ОАЕ - я тебе послухаю.
показати весь коментар
11.07.2024 09:05 Відповісти
Ви в цьому впевнені? А то нещодавно військовий розповідав, як він за місяць на нулі - отримав 11 тисяч гривень.
Відкриваєш соцмережі, і бачиш тисячі зборів на лікування військових, на протези, на реабілітацію; тисячі зборів на екіпірування, на транспорт, на ремонт, на антени, на РЕБ, і багато- багато іншого.
То це так держава забезпечує?
показати весь коментар
11.07.2024 09:00 Відповісти
"А то нещодавно військовий розповідав, як він за місяць на нулі - отримав 11 тисяч гривень."

я вевнений шо і в Штатах десь є люди яким в Іраку не заплатили достатньо. До речі якщо в тебе там поцілили а ти був без броніка чи каски - страховка не працює.

але це все херня - переважній більшості платять. Ухилянти не йдуть не тому шо там грошей мало.
показати весь коментар
11.07.2024 09:08 Відповісти
Ти прикалуєшся? Бойові не закривають, 10км від лбз - прилітає, але це вже не бойові. Додому повернешся- тебе в штат на 800грн, протез - 600 тис максимум дають, а коштує він не 15к зєлєні, а 100. І забувають за тебе.
показати весь коментар
11.07.2024 03:13 Відповісти
" 10км від лбз - прилітає, але це вже не бойові. "

ну дак це і не ЛБЗ, тому і менше, чи прилітає однаково ще скажеш?
показати весь коментар
11.07.2024 10:47 Відповісти
Ви мабуть танцюєте поганенько...?
Вам щось заважає?
показати весь коментар
10.07.2024 20:47 Відповісти
те що мені заважає у вас в роті
показати весь коментар
10.07.2024 22:19 Відповісти
Не може бути?!!
Бо ви ще не випустили ЦЕ зі свого рота...
показати весь коментар
11.07.2024 16:36 Відповісти
шановный, пока вы будете плямкать губами про стимули, придут орки и вас тупо шлепнут, вот просто ради развлечения и на нагробной плите у вас напишут "вмер за стимули". p.s. при широкомасштабной войне ни где в мире нет "добровільної мобілізації". Дайте плиз ще одну відповідь - в якой місцині ви живете?
показати весь коментар
11.07.2024 08:26 Відповісти
то тепер не можна виказати навіть свої пропозиції про мотиваційні пакети? я правильно зрозумів твою ідею?

а живу я в Бучі, прямо на межі Бучі і Гостомеля! Достатньо для розуміння загроз на твою думку?
показати весь коментар
11.07.2024 11:04 Відповісти
наверное в какое-то другое Буче проживаете, коль торгуетесь за соц.пакет и да, все тобой перечисленное уже , хоть и со-скрипом, в большинстве своем присутствует
показати весь коментар
11.07.2024 11:12 Відповісти
бачу інтелектуальний рівень плєбсу бажає кращого...
добре, спробуй зосередитися на питанні, з якого виникла ця дискуссія:

"як зберігти економіку і одночасно підримувати в тонусі мільйонну армію, за умови, що армія фінансується виключно завдяки економіці і партнери не дають гроші на утримання мільйонної армії"?

моя пропозиція - добровільна мобілізація! як її забезпечити - мотиваційний пакет, який я озвучив...

то щобі, альтернативно обдарованному, спадає на думку, як альтернатива вирішення цього питання? твої нескінченні поллюції на тему "проста всє ідіть ваювать"?
показати весь коментар
11.07.2024 11:21 Відповісти
""як зберігти економіку" - особенно смешно в свете сказанного про льготы , "армія фінансується виключно завдяки економіці" - финансирования от экономик в нынешнем стане будет хватать максимум на еду
показати весь коментар
11.07.2024 11:35 Відповісти
то може роздуми на тему, що можна заохотити мобілізуватись людей тим, що розділити між ними дохід від продажу надрів України? може заохотити мобілізуватися людей тим, що для державної служби людина має реально захищати цю державу? які твої пропозиції?
просто щось там "плямкати" на тему, що "всі зобовʼязані"? так це не працює в реальному житті! тіки повний бовдур цього не бачить!
показати весь коментар
11.07.2024 11:57 Відповісти
в реальному житті только так і працює - когда мир - призыв на добровольной основ (со-всеми вытекающими плюшками в виде зарплат, выплат, страховок, беспроцентных кредитов, бесплатной учебы и прочее), когда широкомасштабная война - набирают всех, пример армии США, а так как крупную войну касающейся всей страны США в последний раз были вовлечены во-вторую мировую и Вьетнам , ( когда призывали всех - не важно лотерея или еще как) , то сейчас в мирное время набор идет на добровольной основе. И да, ни одна страна мира не потянет пакета "завлекающих" выплат военным участвующих в крупной войне - максимум за боевые и семье при гибели, а все остальное как-бы не хотелось только после окончания войны и стабилизации экономики
показати весь коментар
11.07.2024 12:26 Відповісти
є масса мотіваційних опцій, яка не потребує навантаження на економіку! державна служба! - просто нехай приймуть закон, що держслужбовець має мати військовий досвід з вступом в силу закону за півроку - все, величезна орава держслужбовців, які паразитують на цій державі, і виживання якої для них вкрай важливе, мають пройти службу...
показати весь коментар
11.07.2024 12:31 Відповісти
Якщо економіка впаде - то рашка прийде сюди - без варіантів
показати весь коментар
10.07.2024 18:35 Відповісти
Де в бачите економіку? Економіка здохла давно, Україна на 2/3 фінансується заходом. Гроші є тільки в бюджетній сфері, всі інші лапу сосуть
показати весь коментар
10.07.2024 19:37 Відповісти
Обвалив економіку дебілізм і тупость населення у 2019 році на виборах презідента і ради.Чомусь економіка з 2016 по осінь 19 росла.
показати весь коментар
10.07.2024 16:29 Відповісти
По таких дорогах та нове авто? Нііііі... А по місту їздити в таку спеку теж некаміфльо. А якщо вже припече то купити вживаний Опельк, чи Фольцик, ще вкласти трохи перебрати ходовку і за 5-8 тис. Баксів отримати надійне в хорошому стані авто.
показати весь коментар
10.07.2024 16:28 Відповісти
"За 5-8 баксів надійне в хорошому стані авто "
😂
чому дурні бо бідні ....
показати весь коментар
10.07.2024 16:55 Відповісти
А бідні - бо дурні... Історія життя 73% населення України.
показати весь коментар
10.07.2024 17:16 Відповісти
У дурака і нове авто за рік зігнеться. Не треба умнічать. В свій час 15 років тому, я купив Хюндай і30 2007 р. Їжджу до сих пір без проблем. Але хочу купити Опелька, якого ще не вирішив. До цього їзив на Ланосі 2001 року, теж все ОК. Так, що не треба...
показати весь коментар
10.07.2024 17:22 Відповісти
є така народні мудрість - будь-яка машина, з часом, стає опєлєм! ваш хюндай 2007 року вже давно опєль
показати весь коментар
10.07.2024 22:20 Відповісти
Сам придумав і за мудрість видаєш? Нє, я розумію коли молодий і гормони по мізках шмаляють та ще й батьки заможні то можна й з ума сходити. Я говорю з точки зору та статків простої людини.
показати весь коментар
11.07.2024 13:10 Відповісти
розвивайся, читай, дивися різні науково-пізнавальні програми, знайомся з людьми, автолюбителями і не будеш таким обмеженим
показати весь коментар
11.07.2024 17:47 Відповісти
Та в людей грошей просто немає вже.
показати весь коментар
10.07.2024 19:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 