В Україні простоює 300 автобусів від благодійників з ЄС, Рада не може ухвалити потрібний закон, – мер Одеси Труханов
Комунальні автотранспортні підприємства не можуть використовувати понад 300 автобусів, переданих українським містам у якості гуманітарної допомоги, через прогалини у законодавстві.
Про це мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у Telegram.
"Вже майже півроку простоює 10 автобусів з низькою підлогою та всіма умовами для перевезення людей з інвалідністю, переданих місту порідненим Регенсбургом. В цілому в Україні понад 300 таких автобусів, які так само простоюють в комунальних підприємствах різних міст", – написав Труханов.
Він пояснив, що закон забороняє транспортним комунальним підприємствам отримувати прибуток від використання автобусів, отриманих у якості гуманітарної допомоги. Тобто, вони не можуть використовувати їх для перевезення пасажирів.
"В умовах блекаутів ці автобуси можуть замінити електротранспорт. Раніше, експериментальним шляхом ми довели, що викиди від автобусів Mercedes нульові. На відміну від звичайних маршруток", – зауважив мер Одеси.
Він додав, що Мінвідновлення вже напрацювало відповідний законопроєкт щодо використання таких автобусів комунальними підприємствами, проте за останні три місяці Верховна Рада його так і не розглянула.
"Вчергове, спільно з громадською організацією, що опікується людьми з інвалідністю, звертаємося до урядовців та парламентарів – прискорити процедуру підготовки та проходження законопроєкту щодо гуманітарних автобусів", – закликав Труханов.
Як повідомлялося, за даними асоціації "Укравтопром", у 2023 році український автопарк поповнили 2770 автобусів (включно мікроавтобусами), що на 32% більше, ніж торік. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).
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Ось у нас приблизно так само верховна рада, суди, прокуратура та інше. Вони існують самі собою і ми тільки можемо спостерігати за ними і зеленіючи від надії очікувати, що колись проллється милість з небес (від них тобто)
Вони ж бійців виводять з оточення…, а тут, якісь там автобуси!!
Який піп, така і молитва!
За усе, вони будуть відповідати!!??
Тільки люстрація, але не довше 3 метрів…
Зєлю геть. Вибори
як ці автобуси вкрасти
Сєпар завжди знайде привід щоб нашкодити Україні.