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Новини
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В Україні простоює 300 автобусів від благодійників з ЄС, Рада не може ухвалити потрібний закон, – мер Одеси Труханов

єс,автобуси

Комунальні автотранспортні підприємства не можуть використовувати понад 300 автобусів, переданих українським містам у якості гуманітарної допомоги, через прогалини у законодавстві.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у Telegram.

"Вже майже півроку простоює 10 автобусів з низькою підлогою та всіма умовами для перевезення людей з інвалідністю, переданих місту порідненим Регенсбургом. В цілому в Україні понад 300 таких автобусів, які так само простоюють в комунальних підприємствах різних міст", – написав Труханов.

Він пояснив, що закон забороняє транспортним комунальним підприємствам отримувати прибуток від використання автобусів, отриманих у якості гуманітарної допомоги. Тобто, вони не можуть використовувати їх для перевезення пасажирів.

"В умовах блекаутів ці автобуси можуть замінити електротранспорт. Раніше, експериментальним шляхом ми довели, що викиди від автобусів Mercedes нульові. На відміну від звичайних маршруток", – зауважив мер Одеси.

Він додав, що Мінвідновлення вже напрацювало відповідний законопроєкт щодо використання таких автобусів комунальними підприємствами, проте за останні три місяці Верховна Рада його так і не розглянула.

"Вчергове, спільно з громадською організацією, що опікується людьми з інвалідністю, звертаємося до урядовців та парламентарів – прискорити процедуру підготовки та проходження законопроєкту щодо гуманітарних автобусів", – закликав Труханов.

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Як повідомлялося, за даними асоціації "Укравтопром", у 2023 році український автопарк поповнили 2770 автобусів (включно мікроавтобусами), що на 32% більше, ніж торік. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%). 

Автор: 

Одеса (931) гуманітарна допомога (210) Труханов Геннадій (85) автобус (255)


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Топ коментарі
+14
А може потрібно ліквідувати прогалину там де приймають ці рішення?
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10.07.2024 19:42 Відповісти
+9
влада шукая шляхи
як ці автобуси вкрасти
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10.07.2024 19:56 Відповісти
+8
Накуя депутати зайняті більш важливими справами. Деб пару лямів поцупити та як ще людей нагнути.
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10.07.2024 19:47 Відповісти
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Трухан пішов в наступ? Кращий спосіб захисту - напад!
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10.07.2024 19:41 Відповісти
А може потрібно ліквідувати прогалину там де приймають ці рішення?
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10.07.2024 19:42 Відповісти
У страхуванні та в банківській справі є такі пункти в договорах типу "невідворотні, стихійні, форс-мажорні обставини", тобто, такі явища, які нам не підвладні, ми можемо тільки спостерігати за їхнім результатом і наслідками

Ось у нас приблизно так само верховна рада, суди, прокуратура та інше. Вони існують самі собою і ми тільки можемо спостерігати за ними і зеленіючи від надії очікувати, що колись проллється милість з небес (від них тобто)
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10.07.2024 20:07 Відповісти
Ця ПРогалина називається - 3,14ZDA Україні під чоловічим ім"ям - ВИРОК
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10.07.2024 20:29 Відповісти
В смислє ніколи? Вобше ніколи, чи як? Нє. єслі ж ніколи, то тоді понятно...
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10.07.2024 19:46 Відповісти
От би цього козляру у цей город запустити.
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10.07.2024 19:46 Відповісти
Накуя депутати зайняті більш важливими справами. Деб пару лямів поцупити та як ще людей нагнути.
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10.07.2024 19:47 Відповісти
Отож! І електротранспорт можна замінити! Хоча б частину, й зняти навантаження з мереж!! Але це невигідно рінатіку і його зеленій банді!
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10.07.2024 19:47 Відповісти
Він "мзду" не бере, йому "за діржаву обідна".
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10.07.2024 19:49 Відповісти
На дарованих бусах не вкрадеш, от вони нікому і не потрібні.
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10.07.2024 20:09 Відповісти
Сефанчук, дуже завантажений із отою сворою, служок за гроші, монобільшістю у ВРУ!!
Вони ж бійців виводять з оточення…, а тут, якісь там автобуси!!
Який піп, така і молитва!
За усе, вони будуть відповідати!!??
Тільки люстрація, але не довше 3 метрів…
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10.07.2024 19:52 Відповісти
Зєля вміє тільки красти і нюхати.

Зєлю геть. Вибори
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10.07.2024 19:55 Відповісти
влада шукая шляхи
як ці автобуси вкрасти
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10.07.2024 19:56 Відповісти
Шо, мабуть ждуни ждуть, щоб від кацапні по ним, тьфу-тьфу, прилетіло?
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10.07.2024 19:57 Відповісти
???????????????????????????????????????????????????????
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10.07.2024 20:07 Відповісти
Сидять роками, дупи протирають, а як доходить до діла- немає закону. Нафіга якийсь закон хватило б і простого розпорядження якогось чиновника.
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10.07.2024 20:09 Відповісти
Труханов довбо*об тупий, а безкоштовно розвозити одеситів тобі жаба не дозволяє чи як.
Сєпар завжди знайде привід щоб нашкодити Україні.
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10.07.2024 20:15 Відповісти
От якби ці автобуси можна було на офшори метаморфозувати то жодних затримок не було би.
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10.07.2024 20:23 Відповісти
Нув'язочка вийшла: незрозуміло, хто кому відкати має давати. )
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10.07.2024 20:41 Відповісти
З гуманітарними генераторами такої неув'язки не виникло, аж бігом пороздавали їх своїм людям по ресторанам та АЗС. Мудаки.
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11.07.2024 10:00 Відповісти
Там де їм потрібно то вони закони "постановами " підміняють . А тут фіг з вами
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10.07.2024 20:42 Відповісти
Маршруточникі більше заносять, а цих ще й належно доглядати треба
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10.07.2024 21:08 Відповісти
Щось він плутає. У Харкові комунальний міський транспорт працює цілком безкоштовно з початку війни: вільний вхід до метро, тролейбуса, автобуса, трамвая: заходь, сідай та хоч весь день катайся безкоштовно (якщо більше робити нема чого). Платні лише приватні маршрутки, їх мало. То в чому проблема? Передайте ці 300 бусів до Харкова, якщо Труханов не хоче катати електорат безкоштовно, як вимагає Закон
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10.07.2024 21:40 Відповісти
труханов з кідаловим вже зароблені на них собі додаткові кишені пришили....а тут.....
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10.07.2024 21:48 Відповісти
ну це ж не гуманітарні позашляховики, які можно всіляким тимошенкам собі під жопу намутити.
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10.07.2024 22:07 Відповісти

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