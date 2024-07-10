Рекордне падіння гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні зміцнився щодо долара США та євро після падіння до історичного мінімуму напередодні.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 11 липня, на рівні 40,7146 грн/$. У середу він оновив історичний мінімум, опустившись до 40,7662 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 1 копійку – до 44,0776 грн за євро. Напередодні він теж опускався до нового історичного мінімуму на рівні 44,0846 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.