Гривня впала до нового рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні продовжує падати щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 10 липня, на рівні 40,7662 грн/$, порівняно із 40,7000 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 4 липня, коли курс гривні опускався до 40,7599 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 1 копійку – до 44,0846 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ. Попередній було зафіксовано напередодні, коли курс опускався до 44,0781 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.