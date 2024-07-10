Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%
Попит на послуги фрилансерів у категорії "переклади" за неповний рік упав на 39%, у "роботі з текстами" – на 6%.
Зокрема, це пов’язано з використанням штучного інтелекту в цих напрямках, ідеться в дослідженні української біржі Freelancehunt, пише українська редакція Forbes.
Наприклад, у 2023 році український виробник систем безпеки Ajax Systems відмовився від послуг 22 перекладачів, редакторів та 10 акторів дубляжу під час організації щорічної презентації нових продуктів, що дозволило компанії зменшити витрати на понад $100 000 на рік.
Найбільші світові корпорації також делегують штучному інтелекту частину роботи, яку раніше виконували люди. Зокрема, корпорація Google делегувала переклад ШІ-платформі Unbabel, Apple – Systran.
Водночас, згідно з опитуванням Freelancehunt, 22% фрилансерів самі регулярно використовують ШІ, а 48% – іноді. Проте частина перекладачів вважає, що ШІ негативно впливає на ринок фрилансу, оскільки знижує якість послуг та здешевлює працю.
Дослідження Freelancehunt було проведено з-поміж 171 000 зареєстрованих фрилансерів та охоплює період з 1 червня 2023 року по 30 квітня 2024 року.
Як повідомлялося, українські ІТ-компанії вже інтегрують інструменти штучного інтелекту в реальну роботу команд.
Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі". За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.
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врешті решт призведе до багатьох війн, з урядом з компаніями робототехнки тощо, бо люди, які втратили роботу, засоби для існування, почнуть піднімати бунти
Чому ШІ не шукає нових альтернатив для людей працювати в якихось невідомих зараз професіях?
А відповіште мені для чого створювати нові робочі місця які будуть обслуговувати інших...
це витрачені нові ресурси щоб створити ще інших що витрачають ці ресурси і так по замкненому колу...
зараз ціль існування багатьох тільки щоб забезпечити існування інших а не створити щось нове для розвитку та еволюції..
Особливо чудово він буде поратися з перекладами на рідкі мови.
Замовники отримають відмінний олійний продукт майже безкоштовно.
От, я ж перевести мистецьким інтеллектом дуже хутко.
Єдина проблема, що часто і люди-перекладачі так само якісно перевести.
справа в тому, що всі професії існують виключно задля задовільнення потреб інших людей, якщо штучний інтелект почне перехоплювати робочі місця, то ті професії почнуть врачати сенс існування!
простий приклад, я, наприклад, пеку хліб для тебе, ти для мене виробляєшь молоко... якщо штучний інтелект починає пекти хліб, тобі вже нікому продати молоко (в мене немає роботи і грошей, а штучному інтелекту те молоко нахрін не потрібно)... ти втрачаєш і свою роботу і штучному інтелекту вже немає потреби пікти хліб, бо ні в кого немає грошей це купувати...
Також поява роботів почне спочатку замінювати не складні професії.... а потім все складніше... ну крім сантехніків та електриків))) тому що роботи не вміють випивати
головне правильні гасла підібрати для кожної ворогуючої сторони....
а ті кілька міліонів будуть сидіти далеко, від війни... дьогати за нитки і рахувати отримані прибутки
Є варіант Б розвитку подій якщо людство освоїть технологію швидких космічних переміщень і потреба в кількості людей автоматично зросте
А воно ось що!!! Ой!
Дивують люди, які кричать: "Ой! Все пропало! Тепер люди залишаться без роботи, і значить, без доходів і без засобів існування, і всі помруть!"
Очевидна відповідь на поверхні: така посліідовність логічна тільки за умови, коли "хто не працює, той не їсть", тобто, тільки за умов "дикого капіталізму", тобто, тільки за умов, коли люди не мають інших доходів окрім зарплати.
Але ж є допомоги з безробіття... Так, вони поки що теж дикі, тому що вони тимчасові. Але ж навіть деякі найбагатші люди вже багато років тому дійшли висновку, що
схоже, БЕЗУМОВНИЙ БАЗОВИЙ ДОХІД може розв'язати цю "проблему", тобто, розірвати традиційну ідею про те, що, начебто, справедливо - це тільки тоді, коли доходи людина отримує тільки за свою працю.
Ідея про БЕЗУМОВНИЙ БАЗОВИЙ ДОХІД в США, ймовірно, зазнАє невдачі не тільки через традиційні уявлення про справедливість, але і тому, що там одразу думають про суми "з 3 нулями", тобто, не про мінімальну допомогу, а про фікцію під назвою "щоб було достатньо на життя", тобто, щось типу українського "прожиткового мінімуму", ну... щоб на всіх його платити точно не вистачило бюджету. Замість того, щоб спочатку усім але безумовно і завжди платити хоча би по 200-300 грн. за місяць - на "хліб насущний на кожний день".