БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 418 26

Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%

штучний,інтелект

Попит на послуги фрилансерів у категорії "переклади" за неповний рік упав на 39%, у "роботі з текстами" – на 6%.

Зокрема, це пов’язано з використанням штучного інтелекту в цих напрямках, ідеться в дослідженні української біржі Freelancehunt, пише українська редакція Forbes.

Наприклад, у 2023 році український виробник систем безпеки Ajax Systems відмовився від послуг 22 перекладачів, редакторів та 10 акторів дубляжу під час організації щорічної презентації нових продуктів, що дозволило компанії зменшити витрати на понад $100 000 на рік.

Найбільші світові корпорації також делегують штучному інтелекту частину роботи, яку раніше виконували люди. Зокрема, корпорація Google делегувала переклад ШІ-платформі Unbabel, Apple – Systran.

Водночас, згідно з опитуванням Freelancehunt, 22% фрилансерів самі регулярно використовують ШІ, а 48% – іноді. Проте частина перекладачів вважає, що ШІ негативно впливає на ринок фрилансу, оскільки знижує якість послуг та здешевлює працю.

Дослідження Freelancehunt було проведено з-поміж 171 000 зареєстрованих фрилансерів та охоплює період з 1 червня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

Читайте також: Одна з найбільших українських ІТ-компаній планує використовувати штучний інтелект

Як повідомлялося, українські ІТ-компанії вже інтегрують інструменти штучного інтелекту в реальну роботу команд.

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі". За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

Автор: 

робота (912) робот (59) штучний інтелект (270)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+3
А я думаю, чого це стало неможливо дивитись деякі серіали! Мов перекладач був п'яний і взагалі не розумів ані мову оригіналу, ані рідну мову, ані сюжет фільму.
А воно ось що!!! Ой!
показати весь коментар
10.07.2024 19:20 Відповісти
+2
Відмінна новина. Давно вже було необхідно, щоб цю працю здійснював мистецький інтелект.
Особливо чудово він буде поратися з перекладами на рідкі мови.
Замовники отримають відмінний олійний продукт майже безкоштовно.
От, я ж перевести мистецьким інтеллектом дуже хутко.
Єдина проблема, що часто і люди-перекладачі так само якісно перевести.
показати весь коментар
10.07.2024 18:47 Відповісти
+2
колись ця потвора робитиме своїх дітей і знищить людство
показати весь коментар
10.07.2024 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ремонтувати отой ШІ сам себе зможе? Ось і вакансія знайшлася.
показати весь коментар
10.07.2024 18:23 Відповісти
Перекладачі такого не потягнуть, тому то не для них вакансії
показати весь коментар
10.07.2024 18:26 Відповісти
найкумедніше те, що викидаючі живих людей на вулицю тим самим нарікають їх на зубожіння, голод і, врешті-решт, смерть... за допомого штучного інтелекту намагають зробити більше і дешевше контенту.... для кого?
показати весь коментар
10.07.2024 19:33 Відповісти
Перед першою і другою світовою війною була та сама проблема багато людей залишились без роботи у зв'язку і різким скачком прогресу.... станки замінювали багато людей але війна це все нівелювала
показати весь коментар
10.07.2024 19:41 Відповісти
так, розвиток штучного інтелекту призведе до витіснення людей з багатьох сфер, а розвиток кібернитичних організмів буде витискати людей з ще більшої кількості професійних сфер... прикол в тому, що всі професії існують виключно задля виконання роботи для ІНШИХ ЛЮДЕЙ, отже, як тіки штучний інтелект почне займати ці сфери - вони почнуть втрачати сенс інсування
врешті решт призведе до багатьох війн, з урядом з компаніями робототехнки тощо, бо люди, які втратили роботу, засоби для існування, почнуть піднімати бунти
показати весь коментар
10.07.2024 19:48 Відповісти
Думаю що людей простіше зайняти війною один з одним... чим чекати на бунти
показати весь коментар
10.07.2024 19:53 Відповісти
можливо штучний інтелект допоможе відшукати необхідні мотиви для кожного випадку ))))
показати весь коментар
10.07.2024 20:19 Відповісти
Штучний інтелект може працювати тільки з електрикою, так що нам це не світить найближчі роки.
показати весь коментар
10.07.2024 19:29 Відповісти
Якщо то все буде централізоване і зможе обслуговувати великий трафік запитів як це робить зараз chatgpt то таких що ремонтують не потрібно буде багато
показати весь коментар
10.07.2024 19:42 Відповісти
цікаво що штучний інтелект видавлює людей з їх професій, замість того, що використовуючи свій "інтелект" придумати собі нову роботу (чи роботи) і нові роботи, ще невідомі, для інших людей... щоб надати можливість ще більшої кількості людей працювати завдяки ШІ... тобто ми бачимо, що розробники ШІ свідомо хочуть винищити людей - ШІ не працює на пошук невідомого, ШІ працює щоб зайняти інсуючі професії і видавити з них людей...
Чому ШІ не шукає нових альтернатив для людей працювати в якихось невідомих зараз професіях?
показати весь коментар
10.07.2024 20:30 Відповісти
Багато не зрозуміють що я захочу сказати але треба трохи призадуматись що ми залишим по собі... планета перенаселена... ми просто нищимо все навколо... ті ж ліси... море і т.д.... тільки для того щоб потім викинути більшість речей у смітник, тому що вони нах... не потрібні... треба думати як скоротити споживання, а не як його збільшити

А відповіште мені для чого створювати нові робочі місця які будуть обслуговувати інших...

це витрачені нові ресурси щоб створити ще інших що витрачають ці ресурси і так по замкненому колу...

зараз ціль існування багатьох тільки щоб забезпечити існування інших а не створити щось нове для розвитку та еволюції..
показати весь коментар
10.07.2024 21:11 Відповісти
ВСІ У СІЛЬСКЕ ГОСПОДАРСТВО!
показати весь коментар
10.07.2024 18:44 Відповісти
Відмінна новина. Давно вже було необхідно, щоб цю працю здійснював мистецький інтелект.
Особливо чудово він буде поратися з перекладами на рідкі мови.
Замовники отримають відмінний олійний продукт майже безкоштовно.
От, я ж перевести мистецьким інтеллектом дуже хутко.
Єдина проблема, що часто і люди-перекладачі так само якісно перевести.
показати весь коментар
10.07.2024 18:47 Відповісти
на два кроки уперед нічого не бачите?

справа в тому, що всі професії існують виключно задля задовільнення потреб інших людей, якщо штучний інтелект почне перехоплювати робочі місця, то ті професії почнуть врачати сенс існування!

простий приклад, я, наприклад, пеку хліб для тебе, ти для мене виробляєшь молоко... якщо штучний інтелект починає пекти хліб, тобі вже нікому продати молоко (в мене немає роботи і грошей, а штучному інтелекту те молоко нахрін не потрібно)... ти втрачаєш і свою роботу і штучному інтелекту вже немає потреби пікти хліб, бо ні в кого немає грошей це купувати...
показати весь коментар
10.07.2024 19:42 Відповісти
взагалі-то я не вкладав ніякого сенсу в текст, це просто набір слів, жарт про неточний переклад )
показати весь коментар
11.07.2024 18:20 Відповісти
Проблема в тому що АІ вдосконналюється в геометричній професії і з більшим розвитком обчислювальної бази зможе замінити все більше професій....

Також поява роботів почне спочатку замінювати не складні професії.... а потім все складніше... ну крім сантехніків та електриків))) тому що роботи не вміють випивати
показати весь коментар
10.07.2024 19:45 Відповісти
можливо "закулісьє" розраховує на те, що всі плєбє будуть знищені, залишаться тільки кілька мільйонів найбагатших, яких будуть обслуговувати роботи ))) питання тільки в тому, чи погодяться плєбєї на винищення
показати весь коментар
10.07.2024 19:51 Відповісти
Ну історія показує що не тільки погодяться а ще й винищать один одного самі...

головне правильні гасла підібрати для кожної ворогуючої сторони....

а ті кілька міліонів будуть сидіти далеко, від війни... дьогати за нитки і рахувати отримані прибутки

Є варіант Б розвитку подій якщо людство освоїть технологію швидких космічних переміщень і потреба в кількості людей автоматично зросте
показати весь коментар
10.07.2024 19:58 Відповісти
та вже зараз, в принципі, на Землі інсує така величезна кількість людей, що можна відправити людей, припустимо на Луну - будувати там міста... якщо завантажити, уявіть собі, припустимо, 100 мільйонів людей на Луну, то людство просто не помітить втрати
показати весь коментар
10.07.2024 20:18 Відповісти
Яуби були засоби повірте їх б давно відправили, можливо розвиток АІ прискорить цей процес... розробку засобів переміщення
показати весь коментар
10.07.2024 21:13 Відповісти
"мистецький інтелект"
показати весь коментар
10.07.2024 20:24 Відповісти
колись ця потвора робитиме своїх дітей і знищить людство
показати весь коментар
10.07.2024 18:56 Відповісти
Людей треба боятись а не АІ... якщо хтось і знищить людство то людина яка надасть доступ АІ до потужного озброєння або засобів життєзабезпечення та людина яка внесе туди алгоритми знищення
показати весь коментар
10.07.2024 19:46 Відповісти
А я думаю, чого це стало неможливо дивитись деякі серіали! Мов перекладач був п'яний і взагалі не розумів ані мову оригіналу, ані рідну мову, ані сюжет фільму.
А воно ось що!!! Ой!
показати весь коментар
10.07.2024 19:20 Відповісти
"Мене дивують люди - ті, що думають мало." (цитата)
Дивують люди, які кричать: "Ой! Все пропало! Тепер люди залишаться без роботи, і значить, без доходів і без засобів існування, і всі помруть!"

Очевидна відповідь на поверхні: така посліідовність логічна тільки за умови, коли "хто не працює, той не їсть", тобто, тільки за умов "дикого капіталізму", тобто, тільки за умов, коли люди не мають інших доходів окрім зарплати.

Але ж є допомоги з безробіття... Так, вони поки що теж дикі, тому що вони тимчасові. Але ж навіть деякі найбагатші люди вже багато років тому дійшли висновку, що
схоже, БЕЗУМОВНИЙ БАЗОВИЙ ДОХІД може розв'язати цю "проблему", тобто, розірвати традиційну ідею про те, що, начебто, справедливо - це тільки тоді, коли доходи людина отримує тільки за свою працю.
Ідея про БЕЗУМОВНИЙ БАЗОВИЙ ДОХІД в США, ймовірно, зазнАє невдачі не тільки через традиційні уявлення про справедливість, але і тому, що там одразу думають про суми "з 3 нулями", тобто, не про мінімальну допомогу, а про фікцію під назвою "щоб було достатньо на життя", тобто, щось типу українського "прожиткового мінімуму", ну... щоб на всіх його платити точно не вистачило бюджету. Замість того, щоб спочатку усім але безумовно і завжди платити хоча би по 200-300 грн. за місяць - на "хліб насущний на кожний день".
показати весь коментар
11.07.2024 01:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 