Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%

Попит на послуги фрилансерів у категорії "переклади" за неповний рік упав на 39%, у "роботі з текстами" – на 6%.

Зокрема, це пов’язано з використанням штучного інтелекту в цих напрямках, ідеться в дослідженні української біржі Freelancehunt, пише українська редакція Forbes.

Наприклад, у 2023 році український виробник систем безпеки Ajax Systems відмовився від послуг 22 перекладачів, редакторів та 10 акторів дубляжу під час організації щорічної презентації нових продуктів, що дозволило компанії зменшити витрати на понад $100 000 на рік.

Найбільші світові корпорації також делегують штучному інтелекту частину роботи, яку раніше виконували люди. Зокрема, корпорація Google делегувала переклад ШІ-платформі Unbabel, Apple – Systran.

Водночас, згідно з опитуванням Freelancehunt, 22% фрилансерів самі регулярно використовують ШІ, а 48% – іноді. Проте частина перекладачів вважає, що ШІ негативно впливає на ринок фрилансу, оскільки знижує якість послуг та здешевлює працю.

Дослідження Freelancehunt було проведено з-поміж 171 000 зареєстрованих фрилансерів та охоплює період з 1 червня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

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Як повідомлялося, українські ІТ-компанії вже інтегрують інструменти штучного інтелекту в реальну роботу команд.

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі". За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.