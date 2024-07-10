Відзавтра "транспортний безвіз" із Євросоюзом запрацює за новими правилами. Що вони передбачають?. ІНФОГРАФІКА
Відзавтра, з 11 липня, вантажні перевезення між Україною та Європейським Союзом мають здійснюватися згідно з правилами оновленої угоди про "транспортний безвіз".
Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
"10 липня завершується перехідний період оновленої угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом. Це означає, що всі вантажівки, які виконують перевезення у рамках "транспортного безвізу", повинні обов'язково дотримуватись оновлених правил", – сказано в повідомленні.
Зокрема, йдеться як про українських, так і про іноземних перевізників.
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можу передбачити, що та срана наліпка буде продаватися в якійсь приватній конторі, з рахунками закордоном і коштувати 500 гривень