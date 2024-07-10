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Відзавтра "транспортний безвіз" із Євросоюзом запрацює за новими правилами. Що вони передбачають?. ІНФОГРАФІКА

фура,грузовик

Відзавтра, з 11 липня, вантажні перевезення між Україною та Європейським Союзом мають здійснюватися згідно з правилами оновленої угоди про "транспортний безвіз".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"10 липня завершується перехідний період оновленої угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом. Це означає, що всі вантажівки, які виконують перевезення у рамках "транспортного безвізу", повинні обов'язково дотримуватись оновлених правил", – сказано в повідомленні.

Зокрема, йдеться як про українських, так і про іноземних перевізників.

транспортний безвіз із ЄС
транспортний безвіз із ЄС
транспортний безвіз із ЄС
транспортний безвіз із ЄС
транспортний безвіз із ЄС
транспортний безвіз із ЄС
транспортний безвіз із ЄС

Автор: 

вантажі (1323) перевезення (657) транспорт (522) безвізовий режим (340) Євросоюз (5218)


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все що можна зрозуміти з оновлення "лібералізації транспортного безвізу" - всім водіям доведеться купити якусь стрьомну наліпку на лобове... цим вся "лібералізація" і закінчується...

можу передбачити, що та срана наліпка буде продаватися в якійсь приватній конторі, з рахунками закордоном і коштувати 500 гривень
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10.07.2024 19:21 Відповісти

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