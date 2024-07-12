Доступність автомобілів у Росії впала до рекордно низького рівня

Росіяни все менше можуть дозволити купити собі квартири та автомобілі. Доступність авто у Росії знизилася до історичного мінімуму.

Про це свідчать дані експертів асоціації "Російські автодилери" (РОАД), передає The Moscow Times.



Щоб зібрати на покупку нової автівки, середньостатистичному росіянину зараз потрібно працювати майже 3,5 роки, нічого не витрачаючи.

За середньої зарплати та вартості автомобіля виходить, що машина "коштує" понад 41 зарплату. Десять років тому на покупку авто потрібно менше 30 зарплат.

Зазначається, що автомобілі з пробігом очікувано більш доступні, але і на них тепер потрібно накопичувати довше: у 2014 році достатньо було 11 середніх зарплат, а тепер – 17 зарплат.

Також стало складніше купити автомобіль у кредит. Якщо у 2019 році середній платіж за автокредитом становив 42% середньої зарплати, то минулого року – 56%, а у першому півріччі цього року – вже 63%, причому ці розрахунки не враховують підвищення процентних ставок автокредитування.