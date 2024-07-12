"Зради немає": Гетманцев про прискорення темпів закриття бізнесу

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, чому в Україні прискорилися темпи закриття бізнесу. За його словами "зради тут немає".

Про це нардеп написав у своєму Telegram.

Насамперед, Гетманцев наголошує, що нового бізнесу (ФОП, компаній) відкривається значно більше, ніж закривається. Зокрема, у першому півріччі 2024 року нових ФОП відкрилось на 61% більше, ніж закрилось, а темпи реєстрації нових ФОП у річному вимірі зросли на 11%. Це свідчить насамперед про відновлення економічної активності, каже нардеп.

Незалежно від причин виходу бізнесу з ринку, зазначає Гетманцев, ключовим моментом є те, що загальна кількість ФОП та компаній збільшується. За першу половину 2024 року закрилось 92 тис. фізосіб-підприємців, а відкрилось нових 148,5 тис. за його словами, це ознака відновлення економіки.

"Пришвидшення закриття бізнесу – це об’єктивний процес, обумовлений насамперед триваючою 2,5 років війною, а також, будемо відвертими, поширенням практик використання ФОП/компаній для цілей податкової оптимізації", – додав він.

Водночас Гетманцев погодився, що може йтися про відкладений попит на закриття бізнесу, власники якого зіткнулись із труднощами через війну, але юридично почали процес закриття і виходу із бізнесу тільки зараз.

Водночас, частина виведеного з ринку бізнесу використовувалась для податкової оптимізації.

"Це коли замість старого ФОП/ компанії, що вибрала ліміт, засвітилась у сумнівних операціях, відразу відкриваються нові одиниці для уникнення стандартного оподаткування, перевірок, штрафів, що насамперед притаманно торгівлі", – пояснив він.

Крім того, зазначив нардеп, певний вплив на активізацію закриття таких суб’єктів бізнесу мали законодавчі зміни. Він нагадав, що з 1 серпня 2023 року був відновлений податковий режим, який діяв до початку повномасштабного вторгнення, згодом – поновили податкові перевірки і повернули штрафні санкції.

"Запроваджено обов’язкове РРО та видача фіскальних чеків, і частина тих, хто звик працювати по іншому, змушений був припинити діяльність", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, нещодавно YouControl.Market оприлюднив дослідження, у якому йшлося про те, що впродовж перших шести місяців 2024 року в Україні припинили діяльність майже 92 тисячі фізосіб-підприємців. Це на 54% більше, ніж у першому півріччі 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за пів року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.