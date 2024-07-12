БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Зради немає": Гетманцев про прискорення темпів закриття бізнесу

данило,гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, чому в Україні прискорилися темпи закриття бізнесу. За його словами "зради тут немає".

Про це нардеп написав у своєму Telegram.

Насамперед, Гетманцев наголошує, що нового бізнесу (ФОП, компаній) відкривається значно більше, ніж закривається. Зокрема, у першому півріччі 2024 року нових ФОП відкрилось на 61% більше, ніж закрилось, а темпи реєстрації нових ФОП у річному вимірі зросли на 11%. Це свідчить насамперед про відновлення економічної активності, каже нардеп.

Незалежно від причин виходу бізнесу з ринку, зазначає Гетманцев, ключовим моментом є те, що загальна кількість ФОП та компаній збільшується. За першу половину 2024 року закрилось 92 тис. фізосіб-підприємців, а відкрилось нових 148,5 тис. за його словами, це ознака відновлення економіки.

"Пришвидшення закриття бізнесу – це об’єктивний процес, обумовлений насамперед триваючою 2,5 років війною, а також, будемо відвертими, поширенням практик використання ФОП/компаній для цілей податкової оптимізації", – додав він.

Читайте також: Обстріли, проблеми зі світлом та мобілізація: Бізнес різко погіршив прогнози другий місяць підряд

Водночас Гетманцев погодився, що може йтися про відкладений попит на закриття бізнесу, власники якого зіткнулись із труднощами через війну, але юридично почали процес закриття і виходу із бізнесу тільки зараз.

Водночас, частина виведеного з ринку бізнесу використовувалась для податкової оптимізації.

"Це коли замість старого ФОП/ компанії, що вибрала ліміт, засвітилась у сумнівних операціях, відразу відкриваються нові одиниці для уникнення стандартного оподаткування, перевірок, штрафів, що насамперед притаманно торгівлі", – пояснив він.

Крім того, зазначив нардеп, певний вплив на активізацію закриття таких суб’єктів бізнесу мали законодавчі зміни. Він нагадав, що з 1 серпня 2023 року був відновлений податковий режим, який діяв до початку повномасштабного вторгнення, згодом – поновили податкові перевірки і повернули штрафні санкції.

"Запроваджено обов’язкове РРО та видача фіскальних чеків, і частина тих, хто звик працювати по іншому, змушений був припинити діяльність", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, нещодавно YouControl.Market оприлюднив дослідження, у якому йшлося про те, що впродовж перших шести місяців 2024 року в Україні припинили діяльність майже 92 тисячі фізосіб-підприємців. Це на 54% більше, ніж у першому півріччі 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній – за пів року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

бізнес (1296) Гетманцев Данило (550) ФОП (140)
Топ коментарі
+26
Зрада? Яка зрада ? Ніякої зради нема -сказала сама Зрада .
показати весь коментар
12.07.2024 10:50 Відповісти
+17
Звісно, це не зрада. Просто шкідництво на користь ворога.
показати весь коментар
12.07.2024 10:57 Відповісти
+17
Ага! "Я не зрадник!- сказав Іуда, я бізнесмен, і 30-ть срібників - доказ!"
показати весь коментар
12.07.2024 10:57 Відповісти
Зрада? Яка зрада ? Ніякої зради нема -сказала сама Зрада .
показати весь коментар
12.07.2024 10:50 Відповісти
гетьманцев+зелена сволота=повна зрада України. Ми кажемо зелені (гетьманцев) і маємо на увазі зраду краіни, і це беззаперечний факт!
показати весь коментар
12.07.2024 11:48 Відповісти
Так стосовно своїх рашистських господарів дійсно ніякої зради гетьманцевих немає!
показати весь коментар
12.07.2024 12:34 Відповісти
Ні, це не зрада. Це результат "роботи" таких ось "фахівців" з питань фінансів, податкової та митної політики.
показати весь коментар
12.07.2024 10:54 Відповісти
І геноциду немає, який ви, виродки, влаштували людям. Меня цікаво, чому мовчать патріоти, невже в них жодних питань до зеленої блювоти? Яника винесли тільки за відмову продовжувати курс в ЄС,атут - знищення держави і ніхто ні ну-ну.
показати весь коментар
12.07.2024 10:55 Відповісти
Патріоти потрапили у пастку власного патріотизму. Вони зараз на фронті. А звідти вихід або калікою, або на щиті.
Тому у зелених - фул хаус!
показати весь коментар
12.07.2024 11:03 Відповісти
Ніхто його не виносив. Він сам про сказав. Його відсторонення від влади було проголосовано Верховною Радою.
показати весь коментар
12.07.2024 12:43 Відповісти
Звісно, це не зрада. Просто шкідництво на користь ворога.
показати весь коментар
12.07.2024 10:57 Відповісти
Ага! "Я не зрадник!- сказав Іуда, я бізнесмен, і 30-ть срібників - доказ!"
показати весь коментар
12.07.2024 10:57 Відповісти
Що тут гадати: їхав ФОП на свому автобусі (ще до кінця не виплаченому). Віз школярів. Його зупинили, бусикували. І немає ФОПа.
І то тільки одна причина...
Немає зрозумілих законів - немає впевненості і безпеки і як слідство немає бізнесу.
показати весь коментар
12.07.2024 11:06 Відповісти
фсьо ідіот по плану фуйла
показати весь коментар
12.07.2024 11:09 Відповісти
Шо воно ******* перекрили для людей усе ця тварина агент сівковича ...а влада....не бачить
показати весь коментар
12.07.2024 11:11 Відповісти
Сівкович потер руки і задоволено промовив, - Моя школа! -
показати весь коментар
12.07.2024 11:12 Відповісти
яка зрада? це планомірне знищення економіки України згідно оманських вояжів.
показати весь коментар
12.07.2024 11:13 Відповісти
Податкова оптимізація по-гетьманцеву/сівковичу:

показати весь коментар
12.07.2024 11:16 Відповісти
Та яка зрада, він давно служить ворогу і не зраджував йому
показати весь коментар
12.07.2024 11:21 Відповісти
Якщо тцк,як людолови,гоняться за їх працівниками по всій країні,а т.ч.за керівниками фопу,то який може бути бізнес-фоп? Зермак вже перетворив країну на білоруську модель,де і сам правитель протермінований.
показати весь коментар
12.07.2024 11:21 Відповісти
Тада.
Удушення бізнесу - це явно перемога.

От тільки це перемога окремих осіб з ОП та СН.
показати весь коментар
12.07.2024 11:26 Відповісти
Це не зрада, це підараси у владі…
показати весь коментар
12.07.2024 11:29 Відповісти

показати весь коментар
12.07.2024 11:44 Відповісти
Агентура сивковича продолжает свою работу,всем пох.
показати весь коментар
12.07.2024 11:47 Відповісти
"зрадники" на кшталт цього "зрадника" , завжди першим ділом видають себе "запереченням власної зради",
показати весь коментар
12.07.2024 11:47 Відповісти
Цікаво, що то курво курить. Я дивлюсь по знайомим, навкруги і бачу тільки як народ закривається і виїжджає
показати весь коментар
12.07.2024 11:51 Відповісти
коли цю гниду посадят на палю
показати весь коментар
12.07.2024 12:17 Відповісти
Воно звісно дибілкувате. Зріст відкртиття ФОПів каже тільки про одне - бізнес оптимізує податки.
показати весь коментар
12.07.2024 12:49 Відповісти
скільки "бізнесменів" обрало це опудало?
нев'****** киримли джапарова, вивезла отца, нового ліца, попріколу, за кордон під фальшивим паспортом.
інший, ховається від піндосов, на сбушной шконкє.
так шо таке.
показати весь коментар
12.07.2024 13:31 Відповісти
ага... звісно

всі це бачать по курсу гривні також

"фсьо ідьот па плану"... лише схоже, що по ФСБшному, нажаль...
показати весь коментар
12.07.2024 16:34 Відповісти
Підлеглий Сівковича в темі а якщо в темі то і у долі як він сам казав..ю
показати весь коментар
12.07.2024 20:37 Відповісти
Це неповна картина. Скільки висить недіючих? Мабуть, більше, ніж половина. В Україні нема обов'язкового мінімального платежу. Тому і висять недіючі - роки і десятки років.
А з іншого боку - скільки, наприклад, є діючих ФОП з чистим доходом на місяць понад 61 тис? Боюсь, що цифра просто мізерна...
показати весь коментар
12.07.2024 21:27 Відповісти
нічого, на гавноШмарафоні зайде
показати весь коментар
13.07.2024 00:33 Відповісти
про яку зраду йде мова... одні закриваються інші відкриваються. Українська економіка за перше півріччя зросла на 4,1%
показати весь коментар
15.07.2024 15:35 Відповісти
Я впевнена лише в тому, що якщо налагодиться питання енергетики в країні, то і бізнес працюватиме краще. Не всі можуть в таких умовах з відключеннями працювати якісно
показати весь коментар
15.07.2024 23:21 Відповісти

