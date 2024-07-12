"Укренерго" збільшило обсяги відключень світла на 12 липня

У п’ятницю, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, з 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги.

Раніше компанія анонсувала, що чотири черги відключень діятимуть з 16:00 до 23:00.

В "Укренерго" пояснили, що споживання електроенергії в країні перебуває на максимальній позначці для літнього періоду. Причина – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.

Із початку року ворог здійснив вісім масованих атак на енергосистему. Через це країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.