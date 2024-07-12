"Укренерго" збільшило обсяги відключень світла на 12 липня
У п’ятницю, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зокрема, з 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги.
Раніше компанія анонсувала, що чотири черги відключень діятимуть з 16:00 до 23:00.
В "Укренерго" пояснили, що споживання електроенергії в країні перебуває на максимальній позначці для літнього періоду. Причина – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.
Читайте також: Ситуація зі світлом покращиться після 20 липня, у вересні відключень може не бути взагалі, – голова "Укренерго" Кудрицький
Із початку року ворог здійснив вісім масованих атак на енергосистему. Через це країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.
Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою. (с)
Міністерство рубільника.
Але ж по Києву весь охвісний планктон повмикав кондьори на максимум - охвісному планктону жарко.
Ну нічого, з 18 липня проблема перегріву охвісного планктону почне вирішуватись....
А взагалі, це знущання в таку спеку працювати у приміщеннях без кондиціонерів. А потім дивуємось тепловим ударам й інфарктно/інсультній статистиці.
Але ось що цікаво - вночі теж безбожно вимикають е/е.
Теж через офісні кондиціонери?
Подруга у хріноетажці живе - то в неї вода тільки до 5 поверху, а взимку й опалення вище не буде.
Нас тупо виживають з нашої країни..зелений геноцид..
Як добре що еффективні менеджери потужно захистили генерацію.
Kurt Wootz: путін просто насолоджується нікчемною безпорадністю карикатурного керівництва України та ОПУ. Путін вибив усі ГЕС та ТЕЦ, бо добре знає, що не отримає жодної відповіді. Він відкрито мінував і нахабно будував 5 ліній оборони екскаваторами на півдні та знав, що не буде жодного удару.
КРИМський УКР: А якби ви у 19 поставили галочку в іншому місці, то не було б у нас великого крадівництва, а були б ракети, які достають до кремля, були б заміновані Чонгар, акваторія Маріуполя, не було б відведень. Був би Маріуполь, ЗАЕС, Нептуни, Сапсани кошмарили б кцп. Але ви рішили поржать.