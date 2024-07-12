БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укренерго" збільшило обсяги відключень світла на 12 липня

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

У п’ятницю, 12 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, з 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги.

Раніше компанія анонсувала, що чотири черги відключень діятимуть з 16:00 до 23:00.

В "Укренерго" пояснили, що споживання електроенергії в країні перебуває на максимальній позначці для літнього періоду. Причина – аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів.

Читайте також: Ситуація зі світлом покращиться після 20 липня, у вересні відключень може не бути взагалі, – голова "Укренерго" Кудрицький

Із початку року ворог здійснив вісім масованих атак на енергосистему. Через це країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

електроенергія (4373) Укренерго (2042) відключення світла (614)
+8
" Ми живемо в страшний час Іуди, який не покається.
Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою. (с)
12.07.2024 11:37 Відповісти
+5
Це єдине, що вони вміють.

Міністерство рубільника.
12.07.2024 11:40 Відповісти
+5
А где ж те газотурбинные станции, что передали партнеры. Почему они на складах, а не в эксплуатации? Зеленые мародеры в одной упряжке с ****** геноцыдят украинский народ
12.07.2024 11:42 Відповісти
" Ми живемо в страшний час Іуди, який не покається.
Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою. (с)
12.07.2024 11:37 Відповісти
Можно кинуть пару лопат, ой, тоесть палок
12.07.2024 11:39 Відповісти
не в таку жару
12.07.2024 11:43 Відповісти
Чому ні? Це чудовий метод схуднути
12.07.2024 12:49 Відповісти
КОЗЕЛ!!!
12.07.2024 12:57 Відповісти
Це єдине, що вони вміють.

Міністерство рубільника.
12.07.2024 11:40 Відповісти
А где ж те газотурбинные станции, что передали партнеры. Почему они на складах, а не в эксплуатации? Зеленые мародеры в одной упряжке с ****** геноцыдят украинский народ
12.07.2024 11:42 Відповісти
лежать десь на складах ... а не впроваджують їх судячи з усмього тому що це буде конкуренеція, розбомбеним кацаппами тец/тес гудка-ахметки !!!
12.07.2024 13:17 Відповісти
В умовах війни влітку треба вимкнути по країні всі кондьори, крім лікарень та дітсадків.
Але ж по Києву весь охвісний планктон повмикав кондьори на максимум - охвісному планктону жарко.
Ну нічого, з 18 липня проблема перегріву охвісного планктону почне вирішуватись....
12.07.2024 11:51 Відповісти
Чому тільки Київ? В інших містах ні планктону ні кондиціонерів немає?

А взагалі, це знущання в таку спеку працювати у приміщеннях без кондиціонерів. А потім дивуємось тепловим ударам й інфарктно/інсультній статистиці.
12.07.2024 12:02 Відповісти
Отже, потрібно переводити планктон на нічну зміну.
Але ось що цікаво - вночі теж безбожно вимикають е/е.
Теж через офісні кондиціонери?
12.07.2024 12:52 Відповісти
Ніт, то через домашні та пральні машинки, електроплити..треба ж якось їсти й жити.

Подруга у хріноетажці живе - то в неї вода тільки до 5 поверху, а взимку й опалення вище не буде.

Нас тупо виживають з нашої країни..зелений геноцид..
12.07.2024 19:43 Відповісти
Пенс чи недієздатний?
12.07.2024 12:03 Відповісти
Звітка взялась цифра 9 ГВт? Хто її порахував? Де оприлюднені данні по втрачених потужностях? Саботаж?
12.07.2024 12:15 Відповісти
Інформації повно. Крім цифр є ще поняття, як "маневрова" генерація
12.07.2024 12:55 Відповісти
Заявляли, що разом з Трипільською ТЕС ми втратили 1800 МВт. Але люди пишуть, що там тривалий час працював лише один блок з шести. І цього вистачало! Тобто, хтось знову бреше.
12.07.2024 12:57 Відповісти
6 годин світла в день це "потужно".
Як добре що еффективні менеджери потужно захистили генерацію.
12.07.2024 12:20 Відповісти
"надпотужно"

Kurt Wootz: путін просто насолоджується нікчемною безпорадністю карикатурного керівництва України та ОПУ. Путін вибив усі ГЕС та ТЕЦ, бо добре знає, що не отримає жодної відповіді. Він відкрито мінував і нахабно будував 5 ліній оборони екскаваторами на півдні та знав, що не буде жодного удару.
КРИМський УКР: А якби ви у 19 поставили галочку в іншому місці, то не було б у нас великого крадівництва, а були б ракети, які достають до кремля, були б заміновані Чонгар, акваторія Маріуполя, не було б відведень. Був би Маріуполь, ЗАЕС, Нептуни, Сапсани кошмарили б кцп. Але ви рішили поржать.



12.07.2024 13:22 Відповісти
Отключите кондиционеры в державных офисах и в маркетах не платящих податки.
12.07.2024 13:00 Відповісти
Це, типу, до кінця липня стане краще - куди вже краще?
12.07.2024 13:54 Відповісти

