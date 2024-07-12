Податківці з початку року оштрафували АЗС на 54 мільйони за торгівлю "повз касу"

Державна податкова служба із початку року оштрафувала автозаправні станції на понад 54,1 млн грн за порушення порядку розрахунків.

Про це повідомили у пресслужбі ДПС, передає галузеве видання enkorr.

"Лише у червні поточного року територіальними підрозділами податкового аудиту проведено 107 фактичних перевірок. За їх результатами порушникам очікується донарахування штрафних санкцій на загальну суму понад 7,2 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 1 липня в Україні налічувалося понад 1,3 тис. суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж пального, якими зареєстровано понад 6,7 тис. реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

"Робота ДПС щодо виявлення суб’єктів господарювання, які не фіксують розрахункові операції та не забезпечують прозорість операцій шляхом реєстрації всіх продажів пального через фіскальні реєстратори, активно триває", – наголосили податківці.

Як повідомлялося, українці за чотири роки сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 мільярди.