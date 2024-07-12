БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Податківці з початку року оштрафували АЗС на 54 мільйони за торгівлю "повз касу"

Державна податкова служба із початку року оштрафувала автозаправні станції на понад 54,1 млн грн за порушення порядку розрахунків.

Про це повідомили у пресслужбі ДПС, передає галузеве видання enkorr.

"Лише у червні поточного року територіальними підрозділами податкового аудиту проведено 107 фактичних перевірок. За їх результатами порушникам очікується донарахування штрафних санкцій на загальну суму понад 7,2 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Великі мережі АЗС почали підвищувати ціни на бензин

Загалом станом на 1 липня в Україні налічувалося понад 1,3 тис. суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібний продаж пального, якими зареєстровано понад 6,7 тис. реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

"Робота ДПС щодо виявлення суб’єктів господарювання, які не фіксують розрахункові операції та не забезпечують прозорість операцій шляхом реєстрації всіх продажів пального через фіскальні реєстратори, активно триває", – наголосили податківці.

Як повідомлялося, українці за чотири роки сплатили штрафів за порушення ПДР на понад 2 мільярди.

Дикие законы,дикие штрафы,дикие перевирки и перевиряльщики,до Евросоюза рукой подать.
12.07.2024 11:50 Відповісти
Розкажи про ухиляння від податків у Штатах. Чи ти зі "скрєпаносної", судячи з "перевирки и перевиряльщики" ?
12.07.2024 13:10 Відповісти
Спокойно агент козырь,рассказы под заказ только платные,одно слово тысяча баксов,лекция состоит минимум их тысячи слов,оплата наперед.
12.07.2024 16:13 Відповісти
пнх звідтси, москвороте
12.07.2024 19:43 Відповісти
Папа агента козыря из гру никуда уходить отсюда не собирается.
12.07.2024 22:27 Відповісти
А сколько прошло "повз податкову касу"?
12.07.2024 11:58 Відповісти
Та майже всі спекулянти торгують поза касу.
12.07.2024 12:49 Відповісти
Термін "спекулянти" здох разом із совковою статтею 154 УК РСФСР. Ви щє в совку живете?
12.07.2024 19:44 Відповісти
В тих, хто поза касою торгує, зазвичай половину бензину щє віслючою сечою розбавляють.
12.07.2024 19:45 Відповісти

