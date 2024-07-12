Прикордонники почали облаштовувати дороги поблизу кордону з ЄС

Прикордонники почали власними силами облаштування прикордонних доріг з покращеним покриттям вздовж кордону з країнами ЄС.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що на сьогодні облаштування доріг уже розпочалося – протяжністю майже 35 км у Чернівецькій області та 17 км на Закарпатті. Надалі планується збудувати ще майже 700 км прикордонних доріг.

"Прикордонна дорога – це один з важливих елементів прикордонної інфраструктури, який дозволяє забезпечувати більш якісний контроль та оперативно реагувати на зміни в обстановці. Також наявність доріг з покращеним покриттям дозволить органам охорони кордону, не тільки швидко реагувати ще й економити на витратах пального та експлуатації техніки", – пояснили в ДПСУ.

Облаштування прикордонних доріг стало можливим завдяки внесеним змінам в законодавство, які передбачають виділення земельних ділянок вздовж кордону військовим частинам Держприкордонслужби.

Для облаштування західних ділянок кордону Держприкордонслужба безкоштовно отримає 70 тисяч тонн доменного шлаку від ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", конструкторське бюро якого розробило проєкт такої дороги. Доставити його в прикордоння допоможе "Укрзалізниця".

Як повідомлялося, Кабмін виділив 2,4 мільярда з Резервного фонду на відновлення місцевих доріг у прифронтових регіонах.