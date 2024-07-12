Єдиний тариф на розподіл електроенергії призведе до падіння бюджетних надходжень, – "Укрметалургпром"

Уніфікація тарифів на послуги з розподілу електричної енергії призведе до дискримінації великих промислових споживачів електроенергії в Україні та суперечитиме практиці тарифоутворення на послуги розподілу електроенергії в ЄС.

Це також спричинить значні негативні наслідки для конкурентоспроможності гірничо-металургійного комплексу, знизить податкові відрахування до бюджету та обсяги валютного виторгу, йдеться у листі об’єднання підприємств "Укрметалургпром" на адресу голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерія Тарасюка.

"У ЗМІ з'явилася інформація про можливість скасування НКРЕКП поділу споживачів послуг з розподілу електричної енергії на класи. Вважаємо, що таке рішення може мати серйозні негативні наслідки для підприємств гірничо-металургійного комплексу (ГМК), а отже, і для економіки України в цілому", – йдеться у листі "Укрметалургпрому".

Наразі споживачі електричної енергії в Україні поділяються на два класи: 1 клас – споживачі, які використовують електричну енергію напругою 27,5 кВ (велика промисловість), та 2 клас – всі інші споживачі. Але підприємства ГМК використовують високовольтну електричну енергію, яка потребує значно менших витрат на розподіл для операторів системи розподілу.

"Підприємства ГМК мають власну енергетичну інфраструктуру, включаючи трансформатори, підстанції та високовольтні лінії. Скасування розподілу на класи призведе до подвійної оплати – за власну та загальну інфраструктуру. Це не лише підвищить їхні операційні витрати, але й негативно вплине на конкурентоспроможність української металургійної продукції на міжнародному ринку", – наголошують в "Укрметалургпромі".

Там нагадали, що гірничо-металургійний комплекс є ключовим сектором економіки, який вносить близько 5,7% до ВВП країни разом, забезпечив понад $4 млрд валютних надходжень у 2023 році, та сплатив більше 25 млрд грн прямих податків у 2023 році. Крім того, галузь створює понад 350 тисяч робочих місць, та забезпечує 35% вантажоперевезень "Укрзалізниці" та морських портів України.

Крім того, ГМК є провідним сектором у підтримці сил оборони України: підприємства виготовляють протимінні трали, модульні укриття та взводні опорні пункти, макети військової техніки та бронепластини.

В "Укрметалургпромі" наголошують, що скасування розподілу на класи споживачів електричної енергії спричинять значне зростання витрат у галузі, та зроблять виробництво ГМК нерентабельними – адже додаткові витрати галузі складатимуть понад 3 мільярди на рік.

"Це спричинить зниження обсягів виробництва, втрату робочих місць, зниження експортного потенціалу, падіння надходжень до бюджету та неможливість подальшої допомоги силам оборони України. Додатковий фінансовий тягар на промисловість несе ризик скорочення обсягу інвестицій, негативно позначиться на обсязі ВВП та знизить надходження до бюджету, оскільки підприємства ГМК є основними платниками податків. Це ускладнить повоєнне відновлення України та може призвести до втрати цілих галузей економіки", – зазначається у листі.

Водночас в "Укрметалургпромі" нагадали, що загальновизнаною практикою в країнах Європейського Союзу є диференціація тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, причому кількість таких класів зазвичай перевищує три, тоді як в Україні їх лише два. У контексті євроінтеграційних процесів, Україні слід удосконалювати систему класифікації споживачів за класами напруги, а не уніфікувати тарифну політику.

Як повідомлялося, якщо тарифи на розподіл електричної енергії для 1-го та 2-го класу напруги в Україні будуть приведені до одного рівня, український бізнес отримає збитки у розмірі 5-6 млрд грн.