Міноборони змогло повернути землю вартістю 6,5 мільярда

Міністерство оборони повернуло у державну власність 255 га землі, незаконно вилученої в однієї з військових частин Київської області.

Вартість повернутої ділянки становить понад 6,5 млрд грн за нормативною грошовою оцінкою, повідомляє пресслужба міністерства.

Згідно із повідомленням, служба внутрішнього аудиту Міноборони виявила, що місцева влада передала цю землю у користування комерційному підприємству до початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Однак у результаті незаконне рішення органів місцевої влади було скасовано, а земельну ділянку у липні 2024 року повернуто військовій частині та зареєстровано у Державному реєстрі.

"Землі оборони мають служити потребам Збройних сил України, а не комерційним інтересам окремих осіб. Будь-які незаконні дії отримуватимуть належне реагування, щоб запобігти подібним порушенням у майбутньому", – прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.