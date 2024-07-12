Україна та Туреччина готуються до імплементації угоди про вільну торгівлю

В Анкарі пройшла зустріч делегацій України й Туреччини в рамках підготовки до імплементації угоди про вільну торгівлю між країнами.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Підготовка до імплементації угоди про вільну торгівлю, активізація бізнес-контактів, відбудова України та вирішення актуальних питань були предметом переговорів української делегації з турецькими партнерами", – розповів він.

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки".

До того перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко прогнозувала, що угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною набуде чинності на початку 2024 року.

Нагадаємо, угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною підписали 3 лютого 2022 року у Києві. Вона набуде чинності після ратифікації її парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.