"Нафтогаз" докапіталізує свої ТЕЦ майже на 5 мільярдів

Кабінет Міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" докапіталізувати свої теплоцентралі на майже 5 млрд грн.

Відповідне рішення уряд ухвалив 12 липня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Доручено акціонерному товариству "НАК "Нафтогаз України" придбати прості іменні акції акціонерних товариств "Дніпровська теплоелектроцентраль", "Криворізька теплоцентраль", "Херсонська теплоелектроцентраль", "Одеська ТЕЦ" та приватного акціонерного товариства "Миколаївська теплоелектроцентраль", що розміщуватимуться додатково, на загальну суму 4 млрд 923 млн 294 тис. грн задля збільшення статутного капіталу ТЕЦ", – розповів Мельничук.

Як зазначається, це сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків за природний газ, оновленню виробничих потужностей та технічної бази.

Наприкінці червня цього року повідомлялося, що влада Києва планує побудувати дві ТЕЦ на смітті.