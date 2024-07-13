"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла вдень 13 липня
У суботу, 13 липня, обленерго застосовуватимуть три черги відключень електроенергії з 14:00 до кінця доби.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно. Раніше енергетики анонсували, що три черги відключень застосовуватимуть з 19:00.
Причиною посилення обмежень в "Укренерго" називають аномальну спеку та вищий від прогнозного рівень споживання.
Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергосистемі почне поступово покращуватись наприкінці липня, а у вересні-жовтні існує ймовірність уникнути відключень.
На дворі +40 і виключати світло по 8 годин!!!