"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла вдень 13 липня

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

У суботу, 13 липня, обленерго застосовуватимуть три черги відключень електроенергії з 14:00 до кінця доби.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно. Раніше енергетики анонсували, що три черги відключень застосовуватимуть з 19:00.

Причиною посилення обмежень в "Укренерго" називають аномальну спеку та вищий від прогнозного рівень споживання.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергосистемі почне поступово покращуватись наприкінці липня, а у вересні-жовтні існує ймовірність уникнути відключень.

Це справжній геноцид українців від антинародної, зеленої влади!

На дворі +40 і виключати світло по 8 годин!!!
показати весь коментар
13.07.2024 11:18 Відповісти
73% вибрали це, то можна тільки сміятися
показати весь коментар
13.07.2024 13:58 Відповісти
Гребанные вы твари,уже 2 месяца издеваются над УКраинцами! Мы что на необитаемом острове живет?! Где глобальный клич о помощи цивилизованным странам, где бригады зарубежных спецов помогающих нам востановиться, где оборудование итд? Кто этим занимается, на каком мы сейчас этапе?? А что будет в холодную пору? Всем похрен?!?
показати весь коментар
13.07.2024 18:18 Відповісти
Мафія Ахметки,Пуцелейби-Єрмака знищує Україну. Це вороги українців.
показати весь коментар
14.07.2024 21:33 Відповісти

