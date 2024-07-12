БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 951 13

Завтра світло відключатимуть протягом доби. З 06:00 до 19:00 обмежень буде менше, – "Укренерго"

світло

Завтра, 13 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 06:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", – зазначили в компанії.

12 липня з 14:00 до 24:00 для компенсації дефіциту енергії в системі задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги.

У пресслужбі ДТЕК пояснювали, що за такого рівня обмежень споживачі залишатимуться без світла не лише у "темно-сірій", а й у "світло-сірій" зоні відключень.

Згідно із графіками відключень, які використовують обленерго ДТЕК, це означає, що світло гарантовано має бути протягом двох годин з дев'яти. Решту сім годин світла може не бути (чотири години – "темно-сіра" зона, коли світла точно немає, ще три години – "світло-сіра" зона, коли відключення світла можливі).

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергосистемі почне поступово покращуватись наприкінці липня, а у вересні-жовтні існує ймовірність уникнути відключень.

Автор: 

електроенергія (4373) Укренерго (2042) відключення світла (614)
Топ коментарі
+4
Знову перетоки на балкани? Ці виродки обкрадають власну армію, думаєте не будуть обкрадати на світлі?
12.07.2024 18:18 Відповісти
12.07.2024 18:18 Відповісти
+1
Бовдур, це тобі бабка на лавці сказала що погана влада продає світло за кордон?
12.07.2024 19:08 Відповісти
12.07.2024 19:08 Відповісти
+1
показати весь коментар
12.07.2024 20:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
12.07.2024 21:35 Відповісти
Просто купка ******* придурків. За два роки ці сонячні панелі і вітрогенератори вже повинні були стояти у кожному дворі. Але ж це забирати гроші у любих олігархів.
Просто продовжують експлуатувати і так багатостраждальний народ.
12.07.2024 19:36 Відповісти
12.07.2024 21:35 Відповісти
... добродії,що без вас робили.При такій погоді,яка не змінилась.За чий кошт банкет?
показати весь коментар
12.07.2024 19:36 Відповісти
12.07.2024 20:21 Відповісти
12.07.2024 20:21 Відповісти
Нажаль, один вже не накритий, а інший ще
12.07.2024 21:38 Відповісти
12.07.2024 21:38 Відповісти
В Дніпрі сьогодні світла немає більше 20 годин! Мабуть треба ще скоротити!!!!
12.07.2024 23:45 Відповісти
12.07.2024 23:45 Відповісти
Укренерго, що за три роки нового було побудовано в енергетиці на кошти Західних країн? Куди подівалися гроші, та хто довів Атом Енерго до таких боргів?
13.07.2024 04:01 Відповісти
13.07.2024 04:01 Відповісти
Дніпро вже другу добу без світла! Гарні графіки!
13.07.2024 07:16 Відповісти
13.07.2024 07:16 Відповісти
Включення е/е для населення буде зранку з 9 до 9,30 і ввечері з 21 до 21,30.Влада "дбає" за свій нарід.
13.07.2024 07:39 Відповісти
13.07.2024 07:39 Відповісти
може вже пора націоналізувати мережі і електростанції які вкрали свинособаки такі як ахметов суркіси Герой Бойко, медведчук шуфрич григоришини і ті що з паспортами **********???
13.07.2024 09:51 Відповісти
13.07.2024 09:51 Відповісти
Охерели твари. Надо их всех распять на крестах,как делали в античности. Вчера в Днепре за сутки было 6часов света. В холодильнике,как будто склад дохлых зебилов, такой запах. Пришлось 80 жратвы на мусорку. Даже собаки уличные не ели. Сегодня тоже написано. Включат в 1400, а выключили в 7. Включат в 14 на два часа, а потом снова на семь. Мрази.
13.07.2024 10:40 Відповісти
13.07.2024 10:40 Відповісти

