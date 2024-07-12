Завтра світло відключатимуть протягом доби. З 06:00 до 19:00 обмежень буде менше, – "Укренерго"

Завтра, 13 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 06:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", – зазначили в компанії.

12 липня з 14:00 до 24:00 для компенсації дефіциту енергії в системі задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги.

У пресслужбі ДТЕК пояснювали, що за такого рівня обмежень споживачі залишатимуться без світла не лише у "темно-сірій", а й у "світло-сірій" зоні відключень.

Згідно із графіками відключень, які використовують обленерго ДТЕК, це означає, що світло гарантовано має бути протягом двох годин з дев'яти. Решту сім годин світла може не бути (чотири години – "темно-сіра" зона, коли світла точно немає, ще три години – "світло-сіра" зона, коли відключення світла можливі).

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в українській енергосистемі почне поступово покращуватись наприкінці липня, а у вересні-жовтні існує ймовірність уникнути відключень.