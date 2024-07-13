Уряд дозволив РВА підвищувати зарплати держслужбовцям на прифронтових територіях

Кабінет міністрів вніс розроблені Мінреінтеграції зміни до постанов від 25 квітня 2023 року № 391 і від 25 серпня 2023 року № 928. Ці документи стосуються механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій.

Як пояснюють у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.

Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією.

"Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пропозиції змін щодо вдосконалення такого механізму розглядалися на засіданні Коордштабу з питань деокупованих територій.

Раніше повідомлялося, що середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у травні 2024 року зросла до 50,9 тис. грн, порівняно з 38 тис. грн у січні, а середній посадовий оклад становить 23,9 тис. грн.

За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні в першому кварталі 2024 року становила 18 903,36 гривні, що на 22,5% більше, порівняно із першим кварталом 2023 року.