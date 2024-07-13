Аномальна спека може негативно вплинути на урожайність пізніх культур, – Мінагрополітики

Аномальна спека може мати негативний вплив на урожайність пізніх культур. Водночас на ранні зернові вона не вплине.

Про це в ефірі єдиного марафону заявив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"Якщо ми подивимося на пізні культури – кукурудзу, соняшник, сою, тут може бути негативний ефект від спеки. Зараз саме відбувається цвітіння, запилення цих культур", – сказав він.

За словами Висоцького, урожайність цих культур через спеку не буде рекордною.

Водночас на урожайність ранніх культур – пшениці, ячменю, вівса, гороху, жита – аномальні температури не впливають. Зараз триває збір урожаю.

Як зазначив очільник Мінагрополітики, середня врожайність цих зернових становить 37 ц/га, її фінальний показник очікується на рівні 45-48 ц/га.

Як повідомлялося, Мінагрополітики прогнозує, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.