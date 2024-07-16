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У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

вантажівка

У вівторок, 16 липня, у Києві запровадили обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту через спеку.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

Зазначається, що для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температура повітря перевищує +28 градусів. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", – йдеться у повідомленні.

Про зняття обмеження патрулі обіцяють повідомити додатково.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.

Автор: 

вантажі (1331) Київ (4734) патрульна поліція (23)


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