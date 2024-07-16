У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

У вівторок, 16 липня, у Києві запровадили обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту через спеку.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

Зазначається, що для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температура повітря перевищує +28 градусів. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", – йдеться у повідомленні.

Про зняття обмеження патрулі обіцяють повідомити додатково.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.