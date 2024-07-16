У Києві через спеку обмежили рух вантажівок
У вівторок, 16 липня, у Києві запровадили обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту через спеку.
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.
Зазначається, що для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температура повітря перевищує +28 градусів. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
"Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", – йдеться у повідомленні.
Про зняття обмеження патрулі обіцяють повідомити додатково.
Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.
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