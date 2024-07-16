Новий рекорд: "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на майже 9%

"Укргазвидобування" встановило черговий рекорд із видобутку газу. За шість місяців 2024 року компанія видобула 6 913 млн кубометрів товарного газу, що на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначив т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Сергій Лагно, було введено в експлуатацію 41 нову свердловину, з яких 14 високодебітні.

"Добовий дебіт однієї із останніх перевищує 400 тис. кубометрів. Це дуже гарні результати, яких досягли завдяки комплексній роботі команди", – наголосив він.

Також Лагно додав, що за пів року команді вдалося пробурити 165 864 метри проходки, що на 9 117 метрів більше за показник аналогічного періоду минулого року.

Загалом за шість місяців 2024 року компанії Групи Нафтогаз – Укргазвидобування і Укрнафта – видобули 7,3 млрд кубометрів товарного газу. Це на 8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12% та досягло найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років.