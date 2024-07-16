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Новини
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Новий рекорд: "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на майже 9%

свердловина

"Укргазвидобування" встановило черговий рекорд із видобутку газу. За шість місяців 2024 року компанія видобула 6 913 млн кубометрів товарного газу, що на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Як зазначив т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Сергій Лагно, було введено в експлуатацію 41 нову свердловину, з яких 14 високодебітні.

"Добовий дебіт однієї із останніх перевищує 400 тис. кубометрів. Це дуже гарні результати, яких досягли завдяки комплексній роботі команди", – наголосив він.

Також Лагно додав, що за пів року команді вдалося пробурити 165 864 метри проходки, що на 9 117 метрів більше за показник аналогічного періоду минулого року.

Загалом за шість місяців 2024 року компанії Групи Нафтогаз – Укргазвидобування і Укрнафта – видобули 7,3 млрд кубометрів товарного газу. Це на 8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12% та досягло найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років.

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газ (8011) видобуток (1799) Укргазвидобування (938)


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І шо, газ від цього подешевшає?
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16.07.2024 11:17 Відповісти
Ї навіщо про це пjzdjти? Щоб кацапи бабахнули?
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16.07.2024 11:25 Відповісти
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Ця мобільна електростанція, вироблена у США компанією General Electric, є одним із прикладів допомоги USAID енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення РФ. USAID вже доставило понад 1500 генераторів у 22 області України, і ще більше допомоги - вже у дорозі. Ці генератори забезпечують електро- та теплопостачання шкіл, лікарень, центрів розміщення для внутрішньо переміщених осіб, підприємств централізованого теплопостачання та систем водопостачання за відключень електроенергії у результаті авіаударів Росії», - йдеться в повідомленні.

а, чому, ми сидимо без світла?
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16.07.2024 11:28 Відповісти
Бо голосували без мозку (де-хто).
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16.07.2024 11:30 Відповісти
Хочеться вірити, що до зими цей газ не розсосеться в невідомому напрямку. А то мало відключень електрики - відключення газу взимку ми точно не переживемо.
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16.07.2024 11:32 Відповісти

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