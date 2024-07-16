Замість відрядження поїхав на Карибські острови: судді-хабарнику повідомили про нову підозру

Правоохоронці повідомили про підозру судді, який під виглядом відрядження відпочивав на Карибах. Раніше він вже отримував підозру у корупційній діяльності.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, суддя Броварського міськрайонного суду Київської області причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження.

За даними слідства, замість службової поїздки суддя разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови.

Для цього він використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. Утім, жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили.

Отримати фіктивне запрошення судді допоміг його знайомий адвокат.

На підставі отриманих доказів судді та його спільнику – адвокату ‒ повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 5 ст. 27, чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).

Як повідомлялося, у вересні 2023 року цього ж суддю викрили на хабарі, який він отримав за ухвалення "правильного" рішення у майновому спорі. Правоохоронці не називали прізвища затриманого, проте за даними ЗМІ, йшлося про суддю Володимира Сердинського.