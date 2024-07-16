Верховний суд закрив справу проти ексочільника Державіаслужби Антонюка. Його звинувачували у роботі на Коломойського

Верховний суд виправдав колишнього голову Державної авіаційної служби Дениса Антонюка і закрив справу щодо нього.

Відповідне рішення Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду ухвалив 8 липня, повідомляє "Слово і діло".

У січні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Антонюка винуватим у зловживанні службовим становищем і призначив йому покарання у вигляді 3,5 року позбавлення волі. Апеляційна палата ВАКС у грудні минулого року залишила цей вирок без змін. Сторона захисту подала касаційну скаргу.

У підсумку Верховний суд дійшов висновку, що у діях Антонюка відсутній склад злочину, передбаченого статтею 364 ККУ.

"Вирок Вищого антикорупційного суду від 20 січня 2023 року та ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 1 грудня 2023 року щодо (Дениса Антонюка, – ред.) скасувати. Кримінальне провадження за обвинуваченням у вчиненні ним злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 КК, закрити. Звільнити (Антонюка, – ред.) з-під варти негайно в залі суду", – йдеться в рішенні.

НАБУ звинувачувало Антонюка у зловживанні своїм службовим становищем з метою отримання вигоди неправомірної вигоди для авіакомпанії МАУ Ігоря Коломойського та партнерів, що завдало тяжких наслідків для ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії" (UMAIR).

За версією слідства, він умисно вчинив низку дій в інтересах МАУ, які призвели до отримання цією авіакомпанією переваг при здійсненні польотів за маршрутом "Київ - Тегеран - Київ" та спричинили тяжкі наслідки для авіакомпанії UMAIR.

Однак судді Верховного суду вирішили, що наказ Міністерства інфраструктури про надання дозволу авіакомпанії UMAIR на збільшення кількості рейсів "Київ-Тегеран-Київ" не був обов'язковий до виконання Антонюком, коли той нібито надав перевагу авіакомпанії "МАУ" для здійснення цих рейсів. До того ж, судді дійшли висновку, що вказаний наказ видано поза межами повноважень Мінінфраструктури, що підтверджується рішенням Окружного адміністративного суду Києва, яке підтримали апеляційна і касаційна інстанції.

Верховний суд зазначив, що не може ігнорувати це рішення ОАСК про наказ, оскільки той визнаний незаконним в адміністративному порядку, але є законним для кримінального. Хоч вказане рішення не має преюдиціального значення для кримінального суду.

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Як повідомлялося, Денис Антонюк очолював Державіаслужбу у 2014-2015 роках, до призначення на цю посаду він працював у МАУ.

У 2016 році НАБУ повідомляло про підготовку ще однієї підозри Антонюку, а також президенту та головному бухгалтеру авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" через несплату компанією авіаційних зборів.

Зазначимо, що іранські військові у січні 2020 року збили пасажирський літак МАК рейсу PS752, що прямував за маршрутом Тегеран - Київ. Іран досі не виплатив компенсації родинам загиблих.

Авіакомпанія МАУ заснована у 1992 році. За даними системи розкриття інформації НКЦПФР та держреєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, 100% прямо або опосередковано контролює кіпрська "Онтобет Промоушинз Лімітед", бенецифіари якої не розголошуються. Одним із кінцевих бенефіціарів авіакомпанії є олігарх Ігор Коломойський, якому, за його словами, належить 25% компанії.