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Новини
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Росіян змусять проходити перевірку в МВС для придбання сім-картки і щоразу показувати паспорт для поповнення рахунку

сим,сім

Росіяни не зможуть поповнити баланс мобільного телефону готівкою без пред'явлення паспорта, а придбати сім-карту можна буде лише після перевірки паспортних даних у базі МВС РФ.

Відповідні поправки до закону "Про зв'язок" підготувало Мінцифри РФ, пише місцеве видання "Вєдомості".

За даними газети, Держдума може ухвалити ці поправки ще до кінця поточної сесії – до 4 серпня.

Офіційно російська влада стверджує, що ці зміни спрямовані на боротьбу із телефонним шахрайством.

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Як повідомлялося, раніше російські мобільні оператори почали масово блокувати сім-картки на вимогу Роскомнагляду. Таким чином російська влада намагається закрити ринок для так званих "сірих сім-карток", які не дозволяють точно встановити власника номера.

Автор: 

мобільний зв’язок (810) росія (14581)


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Через 5-8 місяців ця х.ня буде тут.
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16.07.2024 21:14 Відповісти
ще в середині двотисячних у Саратовській області у місті Ртіщєво я не зміг купити сім-карту мобільного зв'язку без пред'явлення паспорта. Як виявилось, такий порядок вже тоді діяв на всій теріторії рф. І якось допоки ця ***** до нас не дійшла.
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17.07.2024 01:53 Відповісти
Українським громадянам приготуватись до ПОТУЖНОГО рішення....
скоро повний Місяць...
чортівня набирає обертів.
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16.07.2024 22:15 Відповісти

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