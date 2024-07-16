Росіян змусять проходити перевірку в МВС для придбання сім-картки і щоразу показувати паспорт для поповнення рахунку
Росіяни не зможуть поповнити баланс мобільного телефону готівкою без пред'явлення паспорта, а придбати сім-карту можна буде лише після перевірки паспортних даних у базі МВС РФ.
Відповідні поправки до закону "Про зв'язок" підготувало Мінцифри РФ, пише місцеве видання "Вєдомості".
За даними газети, Держдума може ухвалити ці поправки ще до кінця поточної сесії – до 4 серпня.
Офіційно російська влада стверджує, що ці зміни спрямовані на боротьбу із телефонним шахрайством.
Як повідомлялося, раніше російські мобільні оператори почали масово блокувати сім-картки на вимогу Роскомнагляду. Таким чином російська влада намагається закрити ринок для так званих "сірих сім-карток", які не дозволяють точно встановити власника номера.
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чортівня набирає обертів.