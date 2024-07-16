Рада скасувала податки на імпорт генераторів та обладнання для енергетики. Що увійшло в список?

Верховна Рада підтримала зміни до Податкового та Митного кодексу, які передбачають звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті товарів для виробництва машин розмінування, а також генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.

Ухвалення відповідних законопроєктів №11258 та №11259 у другому читанні підтримали 305 та 313 нардепів відповідно, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада прийняла в цілому №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для виробництва в та/або ремонту машин механізованого розмінування. Там так само є правки про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики: електрогенераторне обладнання; обладнання для вітро- та сонячної генерації; акумулятори (крім акумуляторів малої потужності)", – написав Железняк.

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Як повідомлялося, ухвалені законопроєкти №11258 та №11259 передбачають звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті енергетичного обладнання, зокрема генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.

Згідно із переліком, до кінця воєнного стану звільняються від оподаткування товари, які ввозяться на митну територію України (у тому числі пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях), що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: