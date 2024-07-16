Економічний комітет Ради викликав для пояснень міністра Галущенка через уніфікацію тарифу на розподіл електроенергії

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку викликав міністра енергетики Германа Галущенка та голову НКРЕКП Валерія Тарасюка для пояснення підстав запланованого рішення щодо уніфікації тарифу на розподіл електроенергії.

Про це повідомляється на сайті Комітету з економічного розвитку.

У офіційному листі на адресу очільників Міненерго та НКРЕКП зазначається, що така уніфікація може мати серйозні негативні наслідки для промисловості і для економіки України в цілому, зокрема – призведе до втрати робочих місць та падіння обсягів виробництва, інформує Главком із посиланням на документ.

Зокрема, Комітет дійшов висновку, що запропоноване НКРЕКП скасування розподілу на класи по суті призведе до того, що промисловість буде платити двічі – за власну та загальну інфраструктуру.

Це не лише підвищить операційні витрати підприємств, але й негативно вплине на конкурентоспроможність української промислової продукції на міжнародному ринку, вказують у Комітеті ВР.

Як відомо, зараз в Україні споживачі електроенергії діляться на два класи: 1 клас – великі споживачі (промисловість), які використовують електричну енергію напругою 27,5 кВ, і 2 клас – всі інші споживачі, для яких напруга у мережі понижується.

"Скасування розподілу на класи споживачів електричної енергії спричинить значне зростання витрат у галузі і зробить виробництво нерентабельними. Це спричинить зниження обсягів виробництва, втрату робочих місць, зниження експортного потенціалу, падіння надходжень до бюджету та неможливість подальшої допомоги силам оборони України. Додатковий фінансовий тягар на промисловість несе ризик скорочення обсягу інвестицій, негативно позначиться на обсязі ВВП та знизить надходження до бюджету, оскільки промислові підприємства є основними платниками податків. Це ускладнить повоєнне відновлення України та може призвести до втрати цілих галузей економіки", – йдеться у листі.

У Комітеті також зауважили, що у всіх країнах Європейського Союзу існує диференціація тарифів на послуги з розподілу електроенергії. При цьому кількість таких класів зазвичай перевищує три, в той час як в Україні їх лише два. Тому, у контексті євроінтеграційних процесів, Україні слід удосконалювати систему класифікації споживачів, а не уніфікувати тарифну політику.

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Як повідомлялося, раніше об'єднання підприємств "Укрметалургпром" закликало Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не об'єднувати тарифи на розподіл електричної енергії 1 і 2 класів споживачів, оскільки додаткові витрати галузі складатимуть понад 3 млрд грн на рік.

У зверненні на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка зазначається, що уніфікація тарифів на послуги з розподілу електричної енергії суперечить практиці тарифоутворення на послуги розподілу електроенергії в Євросоюзі, а також спричинить значні негативні наслідки для конкурентоспроможності гірничо-металургійного комплексу України, знизить податкові відрахування до бюджету та обсяги валютного виторгу.