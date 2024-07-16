Гривня обвалилась до нового історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні на початку нового тижня впав до нового історичного мінімуму щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 17 липня, на рівні 41,2575 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у понеділок, 15 липня, на рівні 41,0434 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 25 копійок – до 44,9789 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 44,7263 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.