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Новини
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Гривня обвалилась до нового історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

деньги,ввп,гроші

Курс гривні на початку нового тижня впав до нового історичного мінімуму щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 17 липня, на рівні 41,2575 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у понеділок, 15 липня, на рівні 41,0434 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 25 копійок – до 44,9789 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 44,7263 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2243) гривня (1591) курс (1550) НБУ (9407) обмін валюти (749)


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Топ коментарі
+24
Хуже не будет, хоч паржем, а то что Путен напедет, хуже курса доллара уже не будет точно, Зе прийдет долар будет по 8
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16.07.2024 16:29 Відповісти
+15
Поржать хотіли ..., а ле ще не всі наржалися , судячи по опитуванням.

Як кажуть ,коли клепки немає- в магазині не купиш.
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16.07.2024 16:34 Відповісти
+10
Вони казали буде.....
Дивіться, нічого ж не сталося! Ги ги, плять...
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16.07.2024 16:33 Відповісти
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Хуже не будет, хоч паржем, а то что Путен напедет, хуже курса доллара уже не будет точно, Зе прийдет долар будет по 8
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16.07.2024 16:29 Відповісти
Поржать хотіли ..., а ле ще не всі наржалися , судячи по опитуванням.

Як кажуть ,коли клепки немає- в магазині не купиш.
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16.07.2024 16:34 Відповісти
зато шишличгі на майскіє пожрали
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16.07.2024 22:58 Відповісти
Вперше в Україні! Потужно!!!
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16.07.2024 17:24 Відповісти
... і незламно
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16.07.2024 17:35 Відповісти
Вони казали буде.....
Дивіться, нічого ж не сталося! Ги ги, плять...
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16.07.2024 16:33 Відповісти
"Багатіємо" в турбо режимі
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16.07.2024 16:34 Відповісти
З 8 до 26. І з 26 до 41. Різниця є, все не так вже й погано.
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16.07.2024 16:36 Відповісти
всього ~ 500% впала
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16.07.2024 16:44 Відповісти
Vasya Tata

Не на 500, а всього на 80. Відсотки-хитра річ.
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16.07.2024 18:22 Відповісти
8*5=40
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16.07.2024 18:30 Відповісти
васья, колись і по 2 гривні був
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16.07.2024 22:59 Відповісти
так ви подивіться повідомлення, на яке я відповів
з 8 до 40
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17.07.2024 04:58 Відповісти
О, виліз "дайтє єму єщьо сто днєй". Виправдовувачі хєрови, 5.5 років в анабіозі проспали, щоб порівнювати? Ти ще "БОРЩОВИЙ НАБІР" попорівнювай! А долар в нас в гривнях не ЗАВДЯКИ твоєму зе-покращенню(у вигляді "все не так погано", ага), а всупереч, бо нормальних чверть населення все ж є.
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16.07.2024 16:46 Відповісти
Яка різниця таким ботам як ти? У тебе навіть ім'я та прізвище з маленької літери. А навіщо? Бот, він скрізь бот. Зате якийсь "розумний" ти бот.
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16.07.2024 16:58 Відповісти
Чогось повилазили подоляківці, яким наказано було бути більш толерантними, щоб заробити стаж. Мабуть спека подіяла, не витримують. Подоляк вам всім по сраці надає, 5 місяців коту під хвіст. Де тепер нових набирати, та ще й терплячих.
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16.07.2024 17:31 Відповісти
сєр гей, ти до нормальних не примазуйся
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16.07.2024 23:00 Відповісти
так, стало навіть краще, потужніше!
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16.07.2024 16:59 Відповісти
Ставлю тобі ЛАЙК ... добре лижеш своїм ЗЕленим язиком!
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16.07.2024 18:16 Відповісти
щось слуги колотять...
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16.07.2024 16:50 Відповісти
ПОТУЖНО!
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16.07.2024 16:58 Відповісти
Так... Можуть же, коли захочуть!
Тим паче, це, мабуть, єдине, що в них добре виходить.
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17.07.2024 10:33 Відповісти
Курс долара в процесі, ще не вечір..і не розгойдуйте човника
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16.07.2024 17:14 Відповісти
Прямо період рекордів нині у нас - гривня, світло, погода., ідіотизм. Цікаво, що далі чекати?
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16.07.2024 17:20 Відповісти
"постуляли 3.14здаки! Неначасі критикувати владу!" (С)
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16.07.2024 17:35 Відповісти
І це ще навіть не початок кінця...

"Дайтє ЗЄ єщьо 100 днєй".
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16.07.2024 18:13 Відповісти
падіння на 0.5% - це обвал?? Вчора доллар обвалився до японської єни на 2%, мабуть скоро США розваляться?
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16.07.2024 18:28 Відповісти
Це не трагедія. Але однаково якось стрьомно, все таки на 0,1-0,2 %
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16.07.2024 19:26 Відповісти
Тєпєрь за доллар дают больше грівнЄй...

«Но вот смотрите: раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились» В.В.Хуйло
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16.07.2024 19:37 Відповісти
Спочатку дебіли продали ,но щось нечутно ублюдків з секти 73 відсотка,мабуть шашликів переїли ,****** кончене
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16.07.2024 23:30 Відповісти
Так не розгойдуйте човна ,бо Путін нападе ,бо зелену Криму нудить ,що зпригнути не зможе ,тільки за зелених ушльопків Україна ще кровью вмиється
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16.07.2024 23:32 Відповісти
Він з коксп зпригнути не може. Не на часі. Невдалий я вибрав день, щоб просити дихати клей.
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17.07.2024 00:44 Відповісти
А **** хотєлі. Кроме рашистов сами себе выстрел в сраку устроили отправив на ремонт две атомные, да ещё и в летнее время. Устроили дауны экономический коллапс. За такую диверсию , кто-то должен понести ответственность. Но не понесет. За просто юга никто не понес. Хотя,там Зеленский один из первых должен объяснится. Он кадры назначал . Но, как говорится не на часі
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17.07.2024 00:40 Відповісти

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