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Новини
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Завтра світло відключатимуть протягом доби. Вночі обмеження будуть меншими, – "Укренерго"

світло

Завтра, 17 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом доби на всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 00:00 до 06:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. З 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 16 липня о 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Протягом усієї доби 16 липня діють чотири черги графіків відключень. Напередодні "Укренерго" анонсувало, що такий обсяг обмежень діятиме з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.

Автор: 

електроенергія (4313) Укренерго (2037) відключення світла (608)


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Топ коментарі
+2
Укрпошта он державна , що крім зарплат у керівництва там нормального , те саме і з енергетикою ((
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16.07.2024 18:58 Відповісти
+2
ДТЕК-то лише 4 колишніх обленерго. А до решти є питання?
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16.07.2024 20:38 Відповісти
+2
Все таки Зеля найпотужніший лідор. Хто ще так зможе?

Ось дивіться. У мене повинні були увімкнути світло о 15:00, але увімкнули о 14:00, на годину раніше. А вимкнути повинні були о 18:00 але світло є ще й досі (22:00). Поліз читати що трапилося, а трапилася якась аварія. От скажіть мені хто ще так зможе - коли щось ламається то світло є, а коли усе в робочому стані то світла немає.
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16.07.2024 21:51 Відповісти
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О! - Вночі менше...- це вже радує
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16.07.2024 18:24 Відповісти
Хоть якийсь жужик чи кандьор можна включити...
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16.07.2024 18:50 Відповісти
Жив колись в квартирі де яка б спека не була в залі було завжди прохолодно - зате зимою на підвіконику зимою можна було кататися на ковзанах ( за це тре подякувати жопоруким тим шо клали цеглу і поклали на виробництво нормальної рами віконої).
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16.07.2024 19:06 Відповісти
Ну то ж лєтній варіант
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17.07.2024 08:09 Відповісти
А на завтра ніхто, не забороняв в Україність діяльність прорашистських енергетичних диверсантів.
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16.07.2024 18:29 Відповісти
Саме за досягнення такого результату і підавищення тарифіві керівництво Укренерго виплатило собі зарплати по 2 млн. гривень за минулий місяць. Шалом, придурки...
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16.07.2024 18:49 Відповісти
Поки не повернемо до державної власності, нічого нормального не буде.
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16.07.2024 18:52 Відповісти
Укрпошта он державна , що крім зарплат у керівництва там нормального , те саме і з енергетикою ((
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16.07.2024 18:58 Відповісти
Цього недостатньо. Зараз "державні менеджери" не володіючи нічим і не створивши в своєму житті нічого, призначають самі собі зарплати які перевищуюь зарплати президентів. В даному випадку, наприклад, зарплата президента Польщі 17 000 євро, а Укренерго за досягнення під назвою "блекаут" виплатили собі по 45 000 євро...
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16.07.2024 19:17 Відповісти
А що нормального державного у нас є?
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16.07.2024 20:45 Відповісти
Що вони брешуть?? Сьогодні світло було з 6 до 9 та з 15 до 18. Наступного разу ведро електрики завезуть посеред ночі..може бути..
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16.07.2024 18:50 Відповісти
у кожного по своєму - за 100 км від столиці люди вже третю добу самі не свої від радощів - не вимикали і на мить , за 200 -2 є через 4 немає ті самі три доби . Х.з. як воно у тих енергетиків тепер складається , писали що десь щось від перевантаження накрилося без кацапні ((
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16.07.2024 18:57 Відповісти
В селах немає можливості дистанційно вимикати масляні вимикачі. А гнати оперативну пару і палити бензин - не вихід. Тому і не вимикають в невеличких населених пунктах
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16.07.2024 20:47 Відповісти
1. у селах немає вимикачів по5- 7 тонн , вони на розподільчих станціях , села вимикають саме з них , до сіл ідуть 10 ква , перед силовим трансформатором в курсі який вимикач стоїть ? Я не РЕМівець , але у цю історію посвячений .
2.Писав про райцентр , який саме - не скажу бо люди проклянуть , вони і так думають що про них забули .
3. Можуть не вимикати лише ті села , які на одній лінії з якоюсь насосною станцією перебувають що є критичною інфраструктурою , решта - байки
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16.07.2024 21:00 Відповісти
Укренерго на смітник! Геть дурнів з влади!
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16.07.2024 18:51 Відповісти
Скоріше у ахметки ДТЕК відібрати. Ми без світла сидимо, а концерн Метінвест вихваляється як вони працюють.
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16.07.2024 18:56 Відповісти
А отут вже перебір з вашого боку , самі кричите зброю дай і не так що працює металургічне підприємство .....
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16.07.2024 19:00 Відповісти
Вони хваляться експортом сталі та виплавленого чавуну!!

А не виготовленою зброєю. Ви такий наївний, віруєте що та жидва щось на благо українців робить??
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16.07.2024 19:10 Відповісти
Як ви думаєте , з чого зброю виготовляють , невже із дров та картоплі , а не з металу ? Ну і якщо ви такий прагматик , на противагу мені наївному , то поясніть що нам робити , зупинити усі заводи щоб кондиціонери можна було без проблем вмикати ? ((
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16.07.2024 19:21 Відповісти
Ну може ви з дров чи картоплі виготовляєте - то ваші заморочки.

Взагалі, якщо навчитесь не тільки читати, а й розуміти - то може дійде, що я писала про експорт металів.
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16.07.2024 22:25 Відповісти
Взагалі то якщо сядете та подумаєте , то металургійний комбінат без експорту можна закривати , чи зможе Україна без нього обійтися ..... зможе , якщо стане частиною кацапії .... ви цього нам бажаєте ?
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17.07.2024 00:30 Відповісти
Не перекручуйте.
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17.07.2024 00:39 Відповісти
Не чудіть , не перекручуватиму ! Що ви розумієте у металургії щоб робити висновки щодо експорту продукції ? Ви за освітою хто ? ((
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17.07.2024 01:00 Відповісти
Судячи з ваших текстів, у вас три класи церковно-парафіяльної школи. Навіщо вам моя освіта? Я ж у вас довідку від нарколога та психіатра не витребую.

Все, бб.
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17.07.2024 02:45 Відповісти
Судячи з ваших текстів , то у вас і тих трьох класів немає .Ну а от щодо довідок , то я б не заперечував ваші переглянути , бо той маразм , що ви пишете , викликає сумніви у вашій адекватності .Так буває , з цим живуть , іноді он навіть коміків собі у президенти обирають , не здивуюся якщо Мар'янка Безумна ваша рідня , бо щось у вас схоже є ((
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17.07.2024 04:16 Відповісти
ДТЕК-то лише 4 колишніх обленерго. А до решти є питання?
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16.07.2024 20:38 Відповісти
А до мене решта не має жодного відношення.
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16.07.2024 22:22 Відповісти
Тобто ваша область самодостатня у питанні виробітку та постачання електроенергії ? І хто це такі , озвучте , цікаво стало ((
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17.07.2024 00:32 Відповісти
Тобто вам ото по приколу, прикидуватись дурником, перекручувати зміст і нести фігню не в тему?
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17.07.2024 00:41 Відповісти
Тобто це я таку дурню написав , а не ви : "А до мене решта не має жодного відношення." ? Ну тоді якщо я , то прикидаюся , чи може все ж у вас щось не так ? ((
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17.07.2024 00:59 Відповісти
влада дурні? дурні ті, хто вибрав такувладу.
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16.07.2024 23:35 Відповісти
Мрази. Сегодня с 12 ночи было 5 часов со светом. Только дали. Недорпспяли Ахметок и иже с ними. А теперь отдуваемся. Они только воруют, а инфраструктуру не делают. За это время можно было подземные коммуникации построить. Не иначе,как новая пенсионная реформа от зебилов
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16.07.2024 19:38 Відповісти
Які підземні комунікації?? Досить транслювати відверту маячню. Комунікації в містах вже років 70 під землею. Чи ви пропонуєте ТЕС під землю зарити? А труби залишимо чи теж під землю?
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16.07.2024 20:51 Відповісти
Так. й олігархів під землю.
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16.07.2024 21:13 Відповісти
Днепр самый обеденный в плане света? Или везде по 5-7 часов. В день дают?
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16.07.2024 19:39 Відповісти
Київ - 5 годин))
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16.07.2024 22:30 Відповісти
Теж весело
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16.07.2024 23:11 Відповісти
Івано франківщина те саме 16 годин без світла
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16.07.2024 19:44 Відповісти
мразі вже замахали, працювати не можна
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16.07.2024 19:51 Відповісти
Спека призводить до значного підвищення споживання електроенергії, а в умовах дефіциту потужності в енергосистемі через руйнацію генерації і ремонтну площадку АЕС призводять до збільшення по часу відключень.

Через аномальну спеку в Україні https://biz.censor.net/news/3499693/********************************************************************* "Спека цього тижня по всій Україні зростає, а з температурою зростає і кількість годин відключень електроенергії", як причинно-наслідковий зв'язок видається незрозумілою. Адже спека, сонце, ідеальні умови для генерації сонячної електроенергії.
Так спека чи система Укренерго "усугубляєт" дефіцит електроенергії? *****************************************************************************

Хутір, у сусіда "сонячна станція на 30 кВт. Досить, щоб живити своє господарство і з п'яток сусідніх. А якщо мати акумулятори - то ще й вночі."

Але... Держава не дозволяє. Якщо брати енергію собі і сусідам - злетиш із "зеленого тарифу". І похєр: ніззя, сидіть без енергії". - так пише на ФБ Микола Гаврилко с Gavrylko Nick. ***************************************

Це МОНОПОЛІЯ і робота на ворога, який знищує енергетичну інфраструктуру?

Щоб не було альтернативи: агресор нищить енергетику, а внутрішні ворог йому помагає?

І політикою перепон і заборон, створенням штучних перепон і заборон і банальнрою бездіяльністю. І напевно бездіяльністю: відсутня сама технічна можливість "поділитися" альтернативною енергіє в мережу.

В того вуйка на хуторі не встановлений так званий фідер - проміжна ланка для передачі струму і напруги від генерації до споживача чи в систему. Хто не знає, що входить в обладнання яке умовно називають фідер, може знайти в GOOGL.

В Укренерго поки що освоїли дві речі: графіки відключень і підвищення тарифів. Ви для початку спробуйте встановити за свій рахунок лічильник день - ніч, а тоді стане ясно як Укренерго потрібні альтернативна генерації з тими фідерами.
https://biz.censor.net/news/3499693/*********************************************************************
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16.07.2024 19:54 Відповісти
"Хутір, у сусіда "сонячна станція на 30 кВт. Досить, щоб живити своє господарство і з п'яток сусідніх. А якщо мати акумулятори - то ще й вночі."

Але... Держава не дозволяє. Якщо брати енергію собі і сусідам - злетиш із "зеленого тарифу". І похєр: ніззя, сидіть без енергії". - так пише на ФБ Микола Гаврилко с Gavrylko Nick. "
.......Твій Микола Гаврилко швидше Микола П#зд#лко коли триндить про "не дозволяє держава " (( Хто тобі не дає використовувавати вироблену тобою енергію для власних потреб чи твоїх сусідів ? Використовуй , але одне але - твій жадний вуйко купив дешманський інвертор , який може тільки давати енергію у мережу коли там є напруга , а акумуляторів твій вуйко і не думав купувати , просто слину розпустив як за три гривні поставить фотопанелі на 30 квт і рубатиме бабло , а воно не склалося ((

"Адже спека, сонце, ідеальні умови для генерації сонячної електроенергії.
Так спека чи система Укренерго "усугубляєт" дефіцит електроенергії?" Плювати на спеку і ідеальні умови коли станція зроблена за принципом Миколи Тринділка , а таких станцій більшість , коли РЕМ вимикає лінію , усі станції сонячні що до неї приєднані перестають працювати у мережу не факт що вони навіть власнику енергію дають , бо більшість власників цього робити не планувала , збиралися євро заробляти на зеленому тарифі , а для власних потреб брати з мережі по дві гривні ((
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17.07.2024 00:48 Відповісти
Дякую за Вашу точку, Яку Ви могли б висловити без нападок, переходу на ти і всяких інших "делікатностей".

Однак чому все ж "Спека призводить до значного підвищення споживання електроенергії"?, а потенціал "сонячної генерації" не використовується? Невже вина того вуйка, який щось там купив не таке, а дещо не купив взагалі?
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17.07.2024 06:48 Відповісти
Доброго здоров'я вам і вашій родині ! 90 % відповідальності за те що "вуйко" (дядько) ,який нам на справді ніякий не "вуйко" , бо ми його навіть не знаємо , не те що рідня , не може сповна використати потенціал своєї фотоелектричної станції , лежить саме на ньому . Є два типи інверторів для сонячних станцій ,один дозволяє приєднувати до нього любі джерела енергії ( споживацьку електромережу , фотопанелі , акумулятори , генератори змінного струму ) і використовувати енергію як для власних потреб , так і для продажу оператору ринку , це дуже чудовий інвертор , але відповідно і коштує чимало . Є інший варіант , більш дешевий , єдиною функцією якого є передача виробленої за рахунок сонця енергії у споживчу мережу з метою отримати заробіток власнику станції . Багато хто саме таким шляхом пішов ( точно як товариш із прикладу) , я знаю власника чималого сільскогосподарського підприємства що так станцію поставив , бо завдяки тарифам на сонячну генерацію мав моливість продавати власну енергію державі у рази дорожче аніж отримувати із тієї самої мережі на споживання собі (( Скажете нонсенс , але так було , про це говорено свого часу безліч разів було коли все ще нормально більш менш було з енергосистемою держави ( сонячна енергія надходила в мережу у той час , коли там і без неї був її надлишок )
10 % провини лежить на державі , яка ввівши "зелений тариф " не зобов'язувала власників СЕС забезпечувати станції накопичувачами енергії ( що було б цілком логічною вимогою при цінах на ту енергію ).
Який висновок ? Власник станції більшою мірою сам винний у тому що вона не може повноцінно функціонувати , хоча у невеликому обсязі провину несе і держава , що дозволила під'єднання таких неповноцінних станцій до загальної мережі . Чому так робили ? Та тому що весь той "зелений тариф" виписували під конкретних осіб ,а не дядька з полонини , просто той дядько думав що і йому поталанить під шумок без особливих зусиль грошенят заробити ..... не вийшло ((
P.S. Нещодавно прочитав що фотопанелі коли спека перегріваються і перестають працювати на повну потужність ,тому хоч сонце і світить , а виходить що потенціал станції на повну не використаєш через внутрішні втрати , ось така петрушка навіть у дрібницях ,,,,,
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17.07.2024 12:20 Відповісти
Щиро дякую Вам, https://biz.censor.net/user/582144, за Ваш коментар. Держава мала не тільки стимулювати процес обзаведення фотоелектричними станціями, а і розробити на перспективу сталу технічну і технологічну політику і стимулювати її застосування. Згідний з Вами, що сам процес "розбудови" сонячної генерації мав фрагментарний характер по принципу «Здесь играем, здесь не играем, здесь мы рыбу заворачивали», - навіть для нашого українського вуйка хитрож*пого і той ніби даровий сир в мишоловці таки вийшов йому ... непорозумінням.

Однак попри всі техніко-технологічні недосконалості держава/ Укренерго мали б терміново поправляти/перебудовувати те, що раніше "наскирдували" виходячи тільки з егоїстичних міркувань.

Недавно читав, що в Узбекистані кредити, лизинг обладнання і т.п.
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17.07.2024 13:01 Відповісти
Тут дві проблеми є :1. виправляти потрібно "вуйкам" , бо це їхня приватна власність , а крім коштів сьогодні іще і проблеми з відсутністю обладнання на ринку , все воно десь летить , пливе і їде , не зрозуміло коли буде , а ціни вже як температура на вулиці про якість і надійність краще помовчати (( Я сам не маю сонячної станції але устигнув придбати кілька ДБЖ , то якість вам скажу іще та (( Купив шість , два повернув відразу після придбання , третього ось думаю що робити - пропрацював, **** така , шістнадцять днів і збоїть , тепер не повернеш , а гарантійний ремонт чекати до осені ((
Поблема №2 -кредити , під ті відсотки що дають людям простіше із свічкою сидіти , а менші ніхто не зробить , тут зелідори якби для себе хороших накрасти поспіли , на пільгові кредити у них немає коштів ((
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17.07.2024 13:12 Відповісти
Якщо нема держави, то не може бути державної програми.

Отже повертаючись, до приспіву "Спека призводить до значного підвищення споживання електроенергії, а в умовах дефіциту потужності в енергосистемі через руйнацію генерації і ремонтну площадку АЕС призводять до збільшення по часу відключень", нічого не робиться для подолання кризи, яка до зими буде загострюватися.

Тільки маніпулювання графіками відключень і накручування цін на дефіцитний ресурс.

Подолати кризу можливо методом народної розбудови енергетики сонця, вітру, розосередження генерації і розподілу в напрямку енергетичної автономії і самодостатності кожного домогосподарства.

До цієї справи слід підключити міжнародні банки: кредит-лизинг обладнання, послуга монтування під ключ, обслуговування, страхування ... і погашення кредиту генерованою електроенергією.
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17.07.2024 13:40 Відповісти
Я за , просто у мене знайомих у тих міжнародних банках немає Сам вже поставив би якусь сонячну кіловатт на 5 для власних потреб , але для цього потрібно вільних 5-6 тисяч долярів , соромно зізнаватися , але коли поглянеш шо на полях зараз робиться , то не знаєш як восени з орендодавцями розрахуватися , все горить на пні , не до власної енергоавтономії , а там іще гетьманцев із своєю ідеєю збільшення податків ((
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17.07.2024 14:04 Відповісти
Все таки Зеля найпотужніший лідор. Хто ще так зможе?

Ось дивіться. У мене повинні були увімкнути світло о 15:00, але увімкнули о 14:00, на годину раніше. А вимкнути повинні були о 18:00 але світло є ще й досі (22:00). Поліз читати що трапилося, а трапилася якась аварія. От скажіть мені хто ще так зможе - коли щось ламається то світло є, а коли усе в робочому стані то світла немає.
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16.07.2024 21:51 Відповісти
За миулу добу в Дніпрі світло було 2,5 години, у деяких ще менше. Ось така вона " аварія".
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17.07.2024 01:40 Відповісти
ану защитники кличка,

Vika Lysenko, A San , Макс Полиграф 3b5a8b43, Остап Покотило, Colt, ответьте на вопрос: почему все ТЭС Киева не могут обеспечить Киев электроэнергией? Их тоже разбомбили или кличко ахметову продался? ану
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16.07.2024 21:59 Відповісти
Тому що вся генерація об'єднана в єдину енергосистему. ТЕЦ Києва теж постраждали в результаті обстрілів. Кличко тут ні до чого
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16.07.2024 22:19 Відповісти
на лоха твой ответ рассчитан, 6 часов нет, 2 часа есть, тебе самому не противно своё враньё писать?
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16.07.2024 23:46 Відповісти
Поцікавтеся, що таке єдина енергосистема. До чого графіки відключень до принципів роботи енергосистеми? Вся генерація об'єднана, немає такого, що одна ТЕЦ живить місто
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17.07.2024 00:12 Відповісти
"почему все ТЭС Киева не могут обеспечить Киев электроэнергией? " назви потреби Києва у електроенергії і порівняй їх із потужністю київських ТЕЦ , ти ж розумний , а ми дурні (( Не забудь при цьому що основне призначення ТЕЦ тебе зимою обігріти , а не енергією забезпечити , основне у неї тепло дати , на відміну від електростанції , де все навпаки , тому ТЕЦ літом на всю потужність це крутіше аніж взимку ТЕЦ буде у Дніпрі воду гріти ((
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17.07.2024 00:53 Відповісти
СБУ вже пора перевірити діяльність НЕК «Укренерго». Складається стійке враження, що своєю діяльністю ця контора має на меті викликати масове невдоволення населення і дестабілізувати суспільство.
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17.07.2024 00:54 Відповісти
За минулу добу в Дніпрі світло було 2,5 години і все... Цікаво, а зарплатні "Укренерги" собі теж прикрутили?
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17.07.2024 01:06 Відповісти
Хрен с ним со светом, у меня другой вопрос. В прошлый понедельник купил огурцы и колбасу. Огурцы пропала, а колбаса - нет. Из чего делают колбасу?
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17.07.2024 10:53 Відповісти

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