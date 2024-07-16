Завтра світло відключатимуть протягом доби. Вночі обмеження будуть меншими, – "Укренерго"

Завтра, 17 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом доби на всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 00:00 до 06:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. З 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 16 липня о 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Протягом усієї доби 16 липня діють чотири черги графіків відключень. Напередодні "Укренерго" анонсувало, що такий обсяг обмежень діятиме з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.