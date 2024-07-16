Завтра світло відключатимуть протягом доби. Вночі обмеження будуть меншими, – "Укренерго"
Завтра, 17 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом доби на всій території України.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"З 00:00 до 06:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. З 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги. З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно", – сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, 16 липня о 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
Протягом усієї доби 16 липня діють чотири черги графіків відключень. Напередодні "Укренерго" анонсувало, що такий обсяг обмежень діятиме з 00:00 до 02:00 та з 16:00 до 24:00.
Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2.Писав про райцентр , який саме - не скажу бо люди проклянуть , вони і так думають що про них забули .
3. Можуть не вимикати лише ті села , які на одній лінії з якоюсь насосною станцією перебувають що є критичною інфраструктурою , решта - байки
А не виготовленою зброєю. Ви такий наївний, віруєте що та жидва щось на благо українців робить??
Взагалі, якщо навчитесь не тільки читати, а й розуміти - то може дійде, що я писала про експорт металів.
Все, бб.
Через аномальну спеку в Україні https://biz.censor.net/news/3499693/********************************************************************* "Спека цього тижня по всій Україні зростає, а з температурою зростає і кількість годин відключень електроенергії", як причинно-наслідковий зв'язок видається незрозумілою. Адже спека, сонце, ідеальні умови для генерації сонячної електроенергії.
Так спека чи система Укренерго "усугубляєт" дефіцит електроенергії? *****************************************************************************
Хутір, у сусіда "сонячна станція на 30 кВт. Досить, щоб живити своє господарство і з п'яток сусідніх. А якщо мати акумулятори - то ще й вночі."
Але... Держава не дозволяє. Якщо брати енергію собі і сусідам - злетиш із "зеленого тарифу". І похєр: ніззя, сидіть без енергії". - так пише на ФБ Микола Гаврилко с Gavrylko Nick. ***************************************
Це МОНОПОЛІЯ і робота на ворога, який знищує енергетичну інфраструктуру?
Щоб не було альтернативи: агресор нищить енергетику, а внутрішні ворог йому помагає?
І політикою перепон і заборон, створенням штучних перепон і заборон і банальнрою бездіяльністю. І напевно бездіяльністю: відсутня сама технічна можливість "поділитися" альтернативною енергіє в мережу.
В того вуйка на хуторі не встановлений так званий фідер - проміжна ланка для передачі струму і напруги від генерації до споживача чи в систему. Хто не знає, що входить в обладнання яке умовно називають фідер, може знайти в GOOGL.
В Укренерго поки що освоїли дві речі: графіки відключень і підвищення тарифів. Ви для початку спробуйте встановити за свій рахунок лічильник день - ніч, а тоді стане ясно як Укренерго потрібні альтернативна генерації з тими фідерами.
https://biz.censor.net/news/3499693/*********************************************************************
Але... Держава не дозволяє. Якщо брати енергію собі і сусідам - злетиш із "зеленого тарифу". І похєр: ніззя, сидіть без енергії". - так пише на ФБ Микола Гаврилко с Gavrylko Nick. "
.......Твій Микола Гаврилко швидше Микола П#зд#лко коли триндить про "не дозволяє держава " (( Хто тобі не дає використовувавати вироблену тобою енергію для власних потреб чи твоїх сусідів ? Використовуй , але одне але - твій жадний вуйко купив дешманський інвертор , який може тільки давати енергію у мережу коли там є напруга , а акумуляторів твій вуйко і не думав купувати , просто слину розпустив як за три гривні поставить фотопанелі на 30 квт і рубатиме бабло , а воно не склалося ((
"Адже спека, сонце, ідеальні умови для генерації сонячної електроенергії.
Так спека чи система Укренерго "усугубляєт" дефіцит електроенергії?" Плювати на спеку і ідеальні умови коли станція зроблена за принципом Миколи Тринділка , а таких станцій більшість , коли РЕМ вимикає лінію , усі станції сонячні що до неї приєднані перестають працювати у мережу не факт що вони навіть власнику енергію дають , бо більшість власників цього робити не планувала , збиралися євро заробляти на зеленому тарифі , а для власних потреб брати з мережі по дві гривні ((
Однак чому все ж "Спека призводить до значного підвищення споживання електроенергії"?, а потенціал "сонячної генерації" не використовується? Невже вина того вуйка, який щось там купив не таке, а дещо не купив взагалі?
10 % провини лежить на державі , яка ввівши "зелений тариф " не зобов'язувала власників СЕС забезпечувати станції накопичувачами енергії ( що було б цілком логічною вимогою при цінах на ту енергію ).
Який висновок ? Власник станції більшою мірою сам винний у тому що вона не може повноцінно функціонувати , хоча у невеликому обсязі провину несе і держава , що дозволила під'єднання таких неповноцінних станцій до загальної мережі . Чому так робили ? Та тому що весь той "зелений тариф" виписували під конкретних осіб ,а не дядька з полонини , просто той дядько думав що і йому поталанить під шумок без особливих зусиль грошенят заробити ..... не вийшло ((
P.S. Нещодавно прочитав що фотопанелі коли спека перегріваються і перестають працювати на повну потужність ,тому хоч сонце і світить , а виходить що потенціал станції на повну не використаєш через внутрішні втрати , ось така петрушка навіть у дрібницях ,,,,,
Однак попри всі техніко-технологічні недосконалості держава/ Укренерго мали б терміново поправляти/перебудовувати те, що раніше "наскирдували" виходячи тільки з егоїстичних міркувань.
Недавно читав, що в Узбекистані кредити, лизинг обладнання і т.п.
Поблема №2 -кредити , під ті відсотки що дають людям простіше із свічкою сидіти , а менші ніхто не зробить , тут зелідори якби для себе хороших накрасти поспіли , на пільгові кредити у них немає коштів ((
Отже повертаючись, до приспіву "Спека призводить до значного підвищення споживання електроенергії, а в умовах дефіциту потужності в енергосистемі через руйнацію генерації і ремонтну площадку АЕС призводять до збільшення по часу відключень", нічого не робиться для подолання кризи, яка до зими буде загострюватися.
Тільки маніпулювання графіками відключень і накручування цін на дефіцитний ресурс.
Подолати кризу можливо методом народної розбудови енергетики сонця, вітру, розосередження генерації і розподілу в напрямку енергетичної автономії і самодостатності кожного домогосподарства.
До цієї справи слід підключити міжнародні банки: кредит-лизинг обладнання, послуга монтування під ключ, обслуговування, страхування ... і погашення кредиту генерованою електроенергією.
Ось дивіться. У мене повинні були увімкнути світло о 15:00, але увімкнули о 14:00, на годину раніше. А вимкнути повинні були о 18:00 але світло є ще й досі (22:00). Поліз читати що трапилося, а трапилася якась аварія. От скажіть мені хто ще так зможе - коли щось ламається то світло є, а коли усе в робочому стані то світла немає.
Vika Lysenko, A San , Макс Полиграф 3b5a8b43, Остап Покотило, Colt, ответьте на вопрос: почему все ТЭС Киева не могут обеспечить Киев электроэнергией? Их тоже разбомбили или кличко ахметову продался? ану