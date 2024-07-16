У Міноборони хочуть перетворити додаток "Резерв+" на повноцінний цифровий аналог ТЦК

Зараз триває робота над тим, аби зробити мобільний застосунок "Резерв+" повноцінним цифровим аналогом Територіальних центрів комплектування.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми плануємо розвивати наш застосунок, ми продовжуємо роботу над побудовою проактивних державних послуг онлайн. Ми додамо зворотній зв'язок для людей для того, щоб люди пріоритезували, який подальший функціонал нам потрібно запускати, проводимо опитування, що саме потрібно для громадян. Ми працюємо над тим, щоб Резерв+ став повним цифровим аналогом ТЦК", – сказала Черногоренко.

На її думку, всі сервіси, всі послуги, які можна автоматизувати, які зараз надаються, які зараз забирають час і ресурси громадян, мають бути онлайн.

"Міноборони вже налагодило взаємодію з 8 державними реєстрами, і ми вважаємо, що всі послуги, які надаються в ТЦК та СП, можна робити без додаткових візитів", – зазначилв Черногоренко.

За її словами, в Міноборони, наприклад, планують передбачити надання відстрочки онлайн, зокрема, для багатодітних батьків та студентів денної форми навчання.

"У нас вже є обміни з цими реєстрами, і ми б хотіли швидко реалізувати цей функціонал", – зауважиа Черногоренко, запевнивши, що протягом кількох місяців можна буде побачити нові послуги у Резерв+.

Раніше повідомлялося, що до кінця літа в додатку "Резерв+" може з'явитися можливість автоматично оформити відстрочку для деяких категорій військовозобов'язаних громадян, без особистого звернення до ТЦК та СП.

До того прикордонники почали приймати електронні військово-облікові документи у застосунку "Резерв+" при виїзді визначених категорій чоловіків за кордон, але перевірятимуть їх дані у системі "Оберіг".