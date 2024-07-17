АТБ, Сільпо, Фора: Доходи лідерів роздрібної торгівлі зросли майже на чверть

Сукупний дохід найбільших компаній Індексу роздрібної торгівлі торік становив 457,32 млрд грн. Це на 23% більше, ніж у 2022 році, коли цей показник склав 370,52 млрд грн.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що лідером у сфері роздрібної торгівлі залишається "АТБ-маркет", який входить до корпорації Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна. Саме АТБ отримали майже 40% від сукупного доходу усіх компаній. Компанія заробила 181,09 млрд грн, збільшивши свій дохід на 22% порівняно з 2022 роком.

Друге та третє місця посідають компанії "Сільпо-Фуд" та "Фора", які входять до "Фоззі Груп" Володимира Костельмана. Їх дохід виріс у 1,2 та 1,5 раза відповідно. Загалом компанії "Фоззі Груп" отримали 114,22 млрд грн доходу. Фора збільшила свій чистий прибуток у 5,5 раза за рік.

Серед десятки лідерів Індексу найбільший приріст доходу – у 1,7 раза – відбувся у "Комфі трейд", власниками якої є Станіслав Роніс та Світлана Гуцул. Дохід збільшився і склав 27,63 млрд грн – а чистий прибуток зріс до 40 млн грн, тобто у 20 разів.

Проте найбільший чистий прибуток отримала компанія РУШ (мережа супермаркетів "Ева"), яка входить до групи "Ольвія", власниками якої є Валерій Кіптик та Руслан Шостак. Її чистий прибуток торік зріс у 2,3 раза – до 2,2 млрд грн. а дохід у 2023 році збільшився на третину.

Ще одна компанія групи Ольвія, компанія "Омега" (супермаркети "Варус"), теж потрапила до десятки лідерів. Торік її дохід зріс на 20%, до 17,5 млрд грн, а чистий прибуток збільшився в 1,7 раза – майже 200 млн грн.

Вест Петрол Маркет теж увійшла до Індексу з на 18% меншими показниками доходу – 27,69 млрд грн та майже двічі меншим чистим прибутком – 265,89 млн грн.

До Індексу роздрібної торгівлі 2024 року також потрапили: