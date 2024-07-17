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АТБ, Сільпо, Фора: Доходи лідерів роздрібної торгівлі зросли майже на чверть

магазин,продукти

Сукупний дохід найбільших компаній Індексу роздрібної торгівлі торік становив 457,32 млрд грн. Це на 23% більше, ніж у 2022 році, коли цей показник склав 370,52 млрд грн.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що лідером у сфері роздрібної торгівлі залишається "АТБ-маркет", який входить до корпорації Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна. Саме АТБ отримали майже 40% від сукупного доходу усіх компаній. Компанія заробила 181,09 млрд грн, збільшивши свій дохід на 22% порівняно з 2022 роком.

Друге та третє місця посідають компанії "Сільпо-Фуд" та "Фора", які входять до "Фоззі Груп" Володимира Костельмана. Їх дохід виріс у 1,2 та 1,5 раза відповідно. Загалом компанії "Фоззі Груп" отримали 114,22 млрд грн доходу. Фора збільшила свій чистий прибуток у 5,5 раза за рік.

Серед десятки лідерів Індексу найбільший приріст доходу – у 1,7 раза – відбувся у "Комфі трейд", власниками якої є Станіслав Роніс та Світлана Гуцул. Дохід збільшився і склав 27,63 млрд грн – а чистий прибуток зріс до 40 млн грн, тобто у 20 разів.

Проте найбільший чистий прибуток отримала компанія РУШ (мережа супермаркетів "Ева"), яка входить до групи "Ольвія", власниками якої є Валерій Кіптик та Руслан Шостак. Її чистий прибуток торік зріс у 2,3 раза – до 2,2 млрд грн. а дохід у 2023 році збільшився на третину.

Індекс роздрібної торгівлі за 2023 рік

Ще одна компанія групи Ольвія, компанія "Омега" (супермаркети "Варус"), теж потрапила до десятки лідерів. Торік її дохід зріс на 20%, до 17,5 млрд грн, а чистий прибуток збільшився в 1,7 раза – майже 200 млн грн.

Вест Петрол Маркет теж увійшла до Індексу з на 18% меншими показниками доходу – 27,69 млрд грн та майже двічі меншим чистим прибутком – 265,89 млн грн.

До Індексу роздрібної торгівлі 2024 року також потрапили:

  • Метро Кеш енд Кері Україна (нідерландський холдинг Metro Cash & Carry) – +27% доходу, 25,5 млрд грн.
  • Розетка (власники Владислав та Ірина Чечоткіни) – +38% доходу (25,4 млрд грн) та у 10 разів менший чистий прибуток: 12 млн грн.
  • Фудком (Рітейл Груп) – +27% доходу (17,16 млрд грн), та у 1,4 раза більший чистий прибуток (310,63 млн грн).

Автор: 

доходи (485) рітейл (186)


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