ЄБРР виділить Україні 200 мільйонів євро на посилення енергетичної безпеки

Україна отримає 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на підтримку НАК "Нафтогаз України" у створенні стратегічних резервів природного газу та підтримку енергетичної безпеки.

Відповідний Договір гарантії 16 липня підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та Керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер.

За словами міністра, підписання договору є важливим кроком для посилення енергетичної стабільності України в умовах війни.

Після підписання документу сторони провели робочу зустріч щодо стану реалізації спільних проєктів та подальших пріоритетів співпраці.

Під час зустрічі також обговорювалися існуючі та потенційні механізми для страхування від воєнних ризиків та підтримку з боку ЄБРР ініціатив у цій сфері, зокрема, сприяння розвитку страхування майна від морських воєнних ризиків власниками суден, які використовуються для експорту товарів у різні країни світу з чорноморських портів України.

Сторони зазначили, що пріоритетними сферами для залучення подальших інвестицій залишатимуться підтримка енергетичного сектору, зокрема інвестиції у відновлювані джерела енергії, відновлення інфраструктури та підтримка приватного приватного сектору.

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На сьогодні на стадії реалізації в державному секторі знаходиться десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом 2,1 млрд євро.

Із початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у всіх напрямах сягнула майже 4 млрд євро. Банк значно збільшив обсяги фінансування України відтоді, як РФ розпочала повномасштабну війну, і планує продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 млрд євро щорічно.