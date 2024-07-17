Японія може надати Україні позику на $3 мільярди з доходів від заморожених активів РФ, – ЗМІ

Японія розглядає можливість надати Україні позику в розмірі 3,3 мільярда в межах підтримки, яку нададуть члени "Великої сімки", використовуючи відсотки від заморожених російських активів.

Про це пише Kyodo із посиланням на дипломатичні джерела.



Члени G7 домовляються про розподіл допомоги після того, як їхні лідери домовилися під час саміту в Італії в червні надати $50 млрд на підтримку України.



Очікується, що США та Європейський Союз візьмуть на себе по $20 млрд, а Японія, Велика Британія та Канада розділять решту $10 млрд, повідомили джерела.

Країни "Великої сімки" планують розпочати проєкт до кінця цього року.



Франція, Німеччина та Італія поки що навряд чи братимуть участь у програмі кредитування, оскільки Європейський Союз уже має подібний план підтримки, додають джерела.



За їх словами, міністри фінансів G7 і голови центральних банків готові обговорити це питання під час зустрічі в Ріо-де-Жанейро пізніше цього місяця.

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Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Водночас Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".