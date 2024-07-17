"Укренерго" збільшило обсяг відключень електроенергії на 17 липня

У середу, 17 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом усієї доби. Водночас через зростання споживання електроенергії енергетики посилюють відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що фахівцям вдалося повернули в роботу обладнання, яке напередоодні виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Тож, аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень.

Утім, за прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

"Оновлення! Через зростання споживання від спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги", – наголосили в "Укренерго".

Раніше очікувалося, що з 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги, а з 17:00 до 22:00 – чотири черги відключень.

Також через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт електроенергії залишаться на зниженому рівні. Так, упродовж доби очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини загальним обсягом 24 959 МВт-год.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.