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Новини
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"Укренерго" збільшило обсяг відключень електроенергії на 17 липня

енергетика,світло

У середу, 17 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом усієї доби. Водночас через зростання споживання електроенергії енергетики посилюють відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що фахівцям вдалося повернули в роботу обладнання, яке напередоодні виходило з ладу на одному з енергооб’єктів. Тож, аварійні відключення в усіх областях скасовані. Наразі діють графіки погодинних відключень.

Утім, за прогнозом, сьогодні спека утримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні, що суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття.

"Оновлення! Через зростання споживання від спеки чотири черги відключень почнуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги", – наголосили в "Укренерго".

Раніше очікувалося, що з 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги, а з 17:00 до 22:00 – чотири черги відключень.

Також через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт електроенергії залишаться на зниженому рівні. Так, упродовж доби очікується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини загальним обсягом 24 959 МВт-год.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.

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електроенергія (4313) Укренерго (2037) відключення світла (608)


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в ОПє краще вимкніть світло, може кротівня державі буде менше гидити...
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17.07.2024 11:21 Відповісти
А як же додатковий введений в експлуатацію блок?
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17.07.2024 13:41 Відповісти
У мене кожного дня 4 черги відключень: протягом доби 9 годин із світлом та 15 годин без світла. Хоч день, хоч ніч, хоч робочий, хоч вихідний.
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17.07.2024 15:14 Відповісти
Це ви мажор
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18.07.2024 01:46 Відповісти
Яке зростання брехливі сволоти?4 години на день в Дніпрі, це зменшення, та ще яке. Вже холодильник пустий. Сьогодні вчорашнє молоко вилив і все. Мразі. Та ще й на ніч виключати, це зовсім зебілізм.
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18.07.2024 01:45 Відповісти

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