БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 989 29

Понад 40% українських пенсіонерів отримують пенсії до $100. ІНФОГРАФІКА

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За даними Фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,26 млн осіб. Середня пенсія дорівнює 5 816,6 грн.

Загалом розмір пенсій розподіляється так:

  • до 3000 гривень – отримують 26,1% пенсіонерів;
  • від 3001 до 4000 гривень – 17,3%;
  • від 4001 до 5000 гривень – 18,6%,
  • від 5001 до 10000 гривень – 25,5%,
  • понад 10 000 гривень – 12,5%.

Які пенсії отримують українці станом на липень 2024 року

За даними Пенсійного Фонду, найбільші пенсії отримують у Києві (середня – 7 949,2 грн), Рівненській (7 255 грн) та Донецькій (7 137,78 грн) областях.

Водночас найнижчі виплати отримують пенсіонери Тернопільської області, де її середній розмір становить 4 436,4 грн.

Середні пенсії у регіонах України

Як повідомлялося, за перше півріччя 2024 року в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 20,4 млн грн добровільних внесків.

Автор: 

пенсіонери (435) Пенсійний фонд (421) пенсія (696)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+6
А помощники депутатов доведших страну и ее экономику до такого состояния получают 138000 и имеют бронь от армии,классное общество,даже путинисты позавидуют.
показати весь коментар
17.07.2024 12:47 Відповісти
+3
Підари брехливі. Понад 40% (це оптимістично) пенсіонерів отримують пенсію до $80. У більшості вчителів, лікарів та інших професій з вищою освітою зарплатня не вище $280. Хай всі, хто бреше про середні зарплатні, пенсії та інші "блага" отримує пенсії і зарплатню як у більшості українців.
показати весь коментар
17.07.2024 12:53 Відповісти
+3
Нема чого хвилюватись,підмішати у статистику пенсії суддів- як найбільших корупціонерів і держслужбовців-найбільших злодіїв у державі , то все не виглядатиме так сумно.
показати весь коментар
17.07.2024 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виживання
показати весь коментар
17.07.2024 12:33 Відповісти
Жолнович - ти?
показати весь коментар
17.07.2024 13:00 Відповісти
інвалід другої группи з диинства получає соціальну допомогу 2тис.300 грн--де,млядь,совість у цих млядьських депутатів,де горласта верещук ? де,той,що кричав,що буде все гаразд, а зеленський ????
показати весь коментар
17.07.2024 13:12 Відповісти
саме цікаво що зегниди не розуміють як ще досі не перемерли
показати весь коментар
17.07.2024 12:47 Відповісти
Навіть у Бангладеші важко на 70 баксів прожити. Що вже казати за нас. Особливо старим людям, у яких ще й хвороби треба якось лікувати.
показати весь коментар
17.07.2024 12:47 Відповісти
А пенсійний збір у Китаї є ?
показати весь коментар
17.07.2024 12:57 Відповісти
А деякі племена живуть без електрики. А у вас електрика по 6-8 годин на добу, радійте
показати весь коментар
17.07.2024 12:57 Відповісти
Мова про суму на яку жити треба місяць! Хоч пенсії хоч *******
показати весь коментар
17.07.2024 13:03 Відповісти
О, точно подоляківській килимок
показати весь коментар
17.07.2024 13:09 Відповісти
Та подоляківськім платять непогано, вони більш розумні речі пишуть. Цей просто 73відсотковий.
показати весь коментар
17.07.2024 13:14 Відповісти
Одразу видно зебіла. Тобі про виживання на ці копійки, а воно про відсутність пенсій у китаї
показати весь коментар
17.07.2024 13:08 Відповісти
кінец епохи бідності...
показати весь коментар
17.07.2024 12:47 Відповісти
А помощники депутатов доведших страну и ее экономику до такого состояния получают 138000 и имеют бронь от армии,классное общество,даже путинисты позавидуют.
показати весь коментар
17.07.2024 12:47 Відповісти
Підари брехливі. Понад 40% (це оптимістично) пенсіонерів отримують пенсію до $80. У більшості вчителів, лікарів та інших професій з вищою освітою зарплатня не вище $280. Хай всі, хто бреше про середні зарплатні, пенсії та інші "блага" отримує пенсії і зарплатню як у більшості українців.
показати весь коментар
17.07.2024 12:53 Відповісти
Нема чого хвилюватись,підмішати у статистику пенсії суддів- як найбільших корупціонерів і держслужбовців-найбільших злодіїв у державі , то все не виглядатиме так сумно.
показати весь коментар
17.07.2024 13:01 Відповісти
Нонсенс нашої держави хто найменше приніс їй користі, жив за рахунок бюджету а часто щей обкрадав той бюджет має шалені пенсії...

а хто платив в пенсійний роками сидить з голою дупою...

І головне що це самі ж пенсіонери з мізерними пенсіями і підтримують кожного разу на виборах...
показати весь коментар
17.07.2024 13:34 Відповісти
у своїй переважній більшості, це ті хто голосував, за зе!шобло, за юльку, за опзж.
так, що......
показати весь коментар
17.07.2024 13:54 Відповісти
Отак інформацію про кепські справи з пенсіями можна замаскувати під ніби незначну цифру в 12 відсотків. А те що тих 12 відсотків мають більші пенсії і статки у 12 разів більші ніж 88 відсотків інших пенсіонерів, то то таке. Інфографіка. Ха ха ха.
показати весь коментар
17.07.2024 14:36 Відповісти
Цікаво. Наприклад якби солідарна система пенсійного забезпечення скажімо для судей пенсіонерів збиралася би виключно з податків , які сплатили діючі судді. Які б суми набігали? Чи було би хоч би 3000 грн.? Ха ха ха.
показати весь коментар
17.07.2024 14:43 Відповісти
..... на всіх не вистачає грошенят. Для рішал біля корита владного, суддів і мафія влади думають тільки про себе.
показати весь коментар
17.07.2024 14:56 Відповісти
"хуже нЄ будЄт"(цитати дебільних людей)
показати весь коментар
17.07.2024 15:06 Відповісти
Скажу одне -- слава підарасам, дебілам і дегенератам при владі!!!
показати весь коментар
17.07.2024 19:09 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 