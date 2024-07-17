Понад 40% українських пенсіонерів отримують пенсії до $100. ІНФОГРАФІКА
Станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду.
За даними Фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,26 млн осіб. Середня пенсія дорівнює 5 816,6 грн.
Загалом розмір пенсій розподіляється так:
- до 3000 гривень – отримують 26,1% пенсіонерів;
- від 3001 до 4000 гривень – 17,3%;
- від 4001 до 5000 гривень – 18,6%,
- від 5001 до 10000 гривень – 25,5%,
- понад 10 000 гривень – 12,5%.
За даними Пенсійного Фонду, найбільші пенсії отримують у Києві (середня – 7 949,2 грн), Рівненській (7 255 грн) та Донецькій (7 137,78 грн) областях.
Водночас найнижчі виплати отримують пенсіонери Тернопільської області, де її середній розмір становить 4 436,4 грн.
Як повідомлялося, за перше півріччя 2024 року в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 20,4 млн грн добровільних внесків.
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а хто платив в пенсійний роками сидить з голою дупою...
І головне що це самі ж пенсіонери з мізерними пенсіями і підтримують кожного разу на виборах...
так, що......