Понад 40% українських пенсіонерів отримують пенсії до $100. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За даними Фонду, загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,26 млн осіб. Середня пенсія дорівнює 5 816,6 грн.

Загалом розмір пенсій розподіляється так:

до 3000 гривень – отримують 26,1% пенсіонерів;

від 3001 до 4000 гривень – 17,3%;

від 4001 до 5000 гривень – 18,6%,

від 5001 до 10000 гривень – 25,5%,

понад 10 000 гривень – 12,5%.

За даними Пенсійного Фонду, найбільші пенсії отримують у Києві (середня – 7 949,2 грн), Рівненській (7 255 грн) та Донецькій (7 137,78 грн) областях.

Водночас найнижчі виплати отримують пенсіонери Тернопільської області, де її середній розмір становить 4 436,4 грн.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2024 року в систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 20,4 млн грн добровільних внесків.