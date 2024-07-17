Гендиректор "Київавтодору" отримав підозру через мільйонні збитки під час ремонту дороги

Ексзаступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області – чинному генеральному директору КК "Київавтодор" повідомлено про підозру у службовій недбалості під час ремонту дороги, що спричинило збитки на 14 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами слідства, в 2019 році між Службою автомобільних доріг у Київській області та приватним товариством було укладено угоду на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р – 19 Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів.

"Перебуваючи на посаді заступника начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Київській області підозрюваний не перевірив достовірність даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт та підписав їх.

Згідно висновків експертів, вартість будівельних робіт, які не могли бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень, з яких саме підозрюваний прийняв роботи на суму понад 14 млн гривень", – пояснили в прокуратурі.

Наразі слідство триває. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомлялося, у травні генеральному директору комунальної корпорації "Київавтодор" та ще чотирьом особам повідомили про підозру у заволодінні 10 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг.