Мобільних операторів зобов’язали забезпечити зв’язок без світла протягом 10 годин

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв'язку оновив вимоги до автономності робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Відповідні зміни внесено до розпорядження НЦУ "про забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану", звернула увагу ЕП.

Зокрема, відтепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин. Раніше від них вимаги забезпечити автономну роботу обладння протягом 4 годин.

До 1 жовтня оновленій вимозі мають відповідати не менше 60% базових станцій, а до 1 лютого 2025 року – всі 100%.

Крім того, до 1 грудня не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на 72 години роботи в умовах відстутності електропостачання.

Аналогічним чином з 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин.

Такі ж вимоги запроваджено і для вузлів спецслужб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.

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Як повідомлялося, раніше оператори мали забезпечити роботу своїх базових станцій автономним резервним живленням щонайменше на чотири години, згідно з попередньою вимогою НЦУ від 20 лютого 2024 року. До кінця листопада цій нормі мали відповідати не менше 50% базових станцій, а до кінця червня 2025 року – не менше 75%.

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