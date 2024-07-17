Німеччина вдвічі зменшить видатки на військову допомогу Україні у наступному році, – Reuters

Уряд Німеччини планує виділить на військову допомогу Україні у 2025 році 4 мільярди євро, що вдвічі менше, ніж було передбачено на поточний рік.

Про це свідчить проєкт держбюджету Німеччини на 2025 рік, попереднь погоджений урядом країни попри розрив у розмірі 17 мільярдів євро між прогнозованими витратами та доходами, джерела фінансування якого все ще треба знайти, повідомляє Reuters.

Згідно із проєктом бюджету, з яким ознайомилося агентство, наступного року уряд Німеччини планує зменшити видатки на військову допомогу для України до 4 мільярдів євро з приблизно 8 мільярдів євро у 2024 році.

За словами джерел агентства, Німеччина очікує, що Україна зможе профінансувати основну частину своїх військових потреб за рахунок кредитів у розмірі $50 мільярдів від країн "Великої сімки", забезпечених доходами від заморожених російських активів. Тому в уряді ФРН сподіваються, що навіть ці кошти, передбачені для України, не будуть повністю використані.

Водночас бюджет Німеччини на 2025 рік загальним обсягом 481 млрд євро предбачає рекордні 78 мільярдів євро інвестицій та чисті запозичення у розмірі 43,8 мільярда євро, з урахуванням конституційного обмеження витрат, відомого як боргове гальмо.

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Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус просив виділити додаткові 4 млрд євро на військову підтримку України у другому півріччі 2024 року.

За даними міністерства, близько 7 млрд євро, виділених у поточному федеральному бюджеті на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов'язання за контрактами. Тому для нових постачань озброєнння для України у другій половині 2024 року залишилося лише трохи менше 200 тис. євро. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів країни Крістіана Лінднера з проханням про виділення додаткових коштів.