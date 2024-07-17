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Голова "Укргазвидобування" Толмачев звільнився, щоб виїхати до США

олег,толмачев

Гендиректор "Укргазвидобування" Олег Толмачев звільнився із займаної посади з особистих причин, претензій до його роботи не було.

Про це голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів в інтерв'ю Liga.net.

"Олег – громадянин США. Він розмірковував над тим, щоб повертатися в США у певний період часу. Щоразу ми знаходили аргументи для продовження його роботи тут. Але він вирішив з особистих причин повернутися до Штатів", – пояснив Чернишов.

Голова "Нафтогазу" додав, що Толмачев – хороший професіонал і до його роботи не було претензій.

"До речі, вже запропонував Олегу Толмачеву роботу в групі "Нафтогаз" на посаді, яка не передбачатиме його фізичного перебування в Україні", – сказав Чернишов.

Читайте також: "Нафтогаз" призначив Лагна новим керівником "Укргазвидобування"

Як повідомлялося, Олег Толмачев очолював "Укргазвидобування" із січня 2023 року, на різних посадах у "Нафтогазі" він працював з лютого 2021 року. Наприкінці червня 2024 року стало відомо, що він звільнився, замість нього тимчасовим керівником компанії призначили Сергія Лагна.

Згідно із офіційною біографією, до роботи у "Нафтогазі" Олег Толмачев мав понад 20 років досвіду у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці. Обіймав керівні посади у таких газодобувних компаніях у США, як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources і Montage Resources.

Автор: 

Нафтогаз (3334) звільнення (1015) Укргазвидобування (938) Олексій Чернишов (121)


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Топ коментарі
+14
Як це виіхати до США ? Йому ще нема 60 років - народився у 1975 р. Чи як завжди - своїм все, іншим закон?
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17.07.2024 15:36 Відповісти
+13
Народ, ви текст новини читаєте чи тільки анонс? Він громадянин США, двадцять років працював у видобуванні вуглеводнів у Штатах. Що ви понесли, які 60, яка зустріч з тцк?
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17.07.2024 15:39 Відповісти
+7
Тту же не сказано, що в нього залишилось українське громадянство.
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17.07.2024 15:39 Відповісти
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Хлопці з ТЦК, зустрінуть при виїзді. ТЦК молодці. Ухилянти вкрай обнагліли. Ганьба ухилянтам! Слава Героям! 👍👍👍
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17.07.2024 15:35 Відповісти
Він мабудь купив у Ермака бронь за 10 лямів
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17.07.2024 15:36 Відповісти
Він громадянин США
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17.07.2024 16:11 Відповісти
потрібно вийти з громадянства України.

інакше він громадянин з усіма обов'язками
але не ту країну назвали ...
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17.07.2024 17:44 Відповісти
Що він громадянин США прозвучало, але що він не є громадянином УКраїни якось пропустили. Чи все ж таки він громадянин України???
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17.07.2024 17:48 Відповісти
Ключове тут - чи є в нього українське громадянство. Якщо він його не позбувся, то велком до ТЦК, навіть якщо чувак має десять інших громядянств.
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17.07.2024 17:50 Відповісти
у всіх грошовитих по декілька паспортів. Десь читав, що є проектзакону про заборону виїзду за кордон громадян України з подвійнимгромадянством, тому йрве кігті "американець"
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17.07.2024 18:44 Відповісти
с какого года?
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17.07.2024 20:07 Відповісти
Вже наворовався дляСША
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17.07.2024 15:35 Відповісти
Що він із гривнями там буде робити?
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17.07.2024 16:15 Відповісти
Як це виіхати до США ? Йому ще нема 60 років - народився у 1975 р. Чи як завжди - своїм все, іншим закон?
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17.07.2024 15:36 Відповісти
Говорять закордоном, що Ермак підмяв під себе усі питання , як Саша стоматолог.

мабудь цей відкупився. В нього мабудь і квартири у нью-йорку вже відремонтовані
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17.07.2024 15:38 Відповісти
Тту же не сказано, що в нього залишилось українське громадянство.
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17.07.2024 15:39 Відповісти
але не вказано і зворотнього. До відома
закон не забороняє подвійне громадянство, а лише не визнає його: за наявності в громадянина України громадянства іншої держави до нього застосовуються всі закони України, як і до решти громадян
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17.07.2024 15:43 Відповісти
Ми не знаємо, чи в нього подвійне, чи він взагалі вийшов з українського, як більшість давніх мігрантів. Стаття ні про що.
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17.07.2024 15:46 Відповісти
Не існує процедури "виходу з громадянства".
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17.07.2024 15:50 Відповісти
Так може у нього і не було українського
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17.07.2024 16:07 Відповісти
а как же он работал в очистке, то есть на госслужбе ?
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17.07.2024 16:41 Відповісти
А як працювали раніше іноземці в Кабміні?
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18.07.2024 08:55 Відповісти
існує. мої родичі в нульових для цього підпис президента отримували навіть
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17.07.2024 16:07 Відповісти
Як це не існує? Якщо людина виізжає в другу краіну - вона подає документи і виходить с граждансва. Друга справа, що там бюрократія і треба велика кількість часу - але це типова процедура.
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17.07.2024 16:08 Відповісти
Конституція України, ст. 106 п.26.

Президент України ... приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні
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17.07.2024 16:10 Відповісти
Не існує позбавлення громадянства. А якщо людина сама бажає, будь ласка.
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17.07.2024 16:13 Відповісти
Так Зеля з ларьочником, ото так чудили щодо позбавлення громадянства України, каламойськага??
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17.07.2024 19:21 Відповісти
Ви зараз маячню написали. Є процедура, це робить президент своїм указом. В тих країнах, де заборонено подвійне громадянство для українців, наприклад у Німеччині. Поки ти не вийдеш з українського громадянства( указом президента), тобі німецьке не нададуть.
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17.07.2024 17:08 Відповісти
Німецке дадуть. Знаю людей, які получили німецке а з украінского не вийшли. До речі украінске має деякі переваги над німецким якщо мати його додатково - якщо по работі іздити в якийс Казахстан чи інший бивший совок - то там для німцім треба візу а українцям ні.
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17.07.2024 17:23 Відповісти
У мене родичі дуже близькі у Німеччині. 16 років німці не давали німецьке громадянство, поки Порошенко не підписав вихід з українського.
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17.07.2024 17:41 Відповісти
Де Андрій Стадник?
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17.07.2024 15:54 Відповісти
а хто це?
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17.07.2024 15:57 Відповісти
У-у-у, дужу суворий дядько, ненавидить ухилянтів
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17.07.2024 16:11 Відповісти
А цей американец ухилянт?
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17.07.2024 18:25 Відповісти
Нє - ну - виіхати до США - це ж причина желізобетонна
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17.07.2024 15:37 Відповісти
Сказав - шо з правоохоронними органами Украіни в нього по нулях
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17.07.2024 15:46 Відповісти
А у них у всіх там громадянство всього світу та бронь, непридатність, інвалідність, догляд за бабусею і т.д!
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17.07.2024 15:38 Відповісти
Шота не срослось. Дует порвав связі с перцамі з Брайтон біч.
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17.07.2024 15:39 Відповісти
Народ, ви текст новини читаєте чи тільки анонс? Він громадянин США, двадцять років працював у видобуванні вуглеводнів у Штатах. Що ви понесли, які 60, яка зустріч з тцк?
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17.07.2024 15:39 Відповісти
Заголовок прочитали і давай *чучкать*
П.С.*Чукча не читатель,он писатель*
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17.07.2024 15:45 Відповісти
Чукча не читатель,, чукча писатель
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17.07.2024 15:50 Відповісти
Зараз тебе чернишов розкаже. Чому про це мовчали "зелені". За Порошенко ми знали про призначення іноземців на керівни посади
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17.07.2024 15:50 Відповісти
шоб працювати на такій державній посаді, требв мати громадянство України.

і якшо в нього є громадянство України, то вааще пох які в нього ще є громадянства. Він має виконувати Законодавство України.
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17.07.2024 16:43 Відповісти
Не вигадуйте якихось визначень типу "державна посада". Укргазвидобування - підприємство, суб'єкт господарювання, не державна служба.
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17.07.2024 16:56 Відповісти
Тут збіговисько психічно хворих, і розумово відсталих, я вже стараюсь не вступати в дискусії , бо нічого не сприймають, всі на своїй хвилі, щось буботять. Абервалк, ермак, ермак, Залужний, зрада,зрада..😂
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17.07.2024 17:09 Відповісти
ти щас дуже потужно написав і даже слєгка незламно, як у вечірньому відосику
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17.07.2024 17:18 Відповісти
АТ «Укргазвидобування» - 100 % дочірнє підприємство НАК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Нафтогаз України» . До складу компанії входить 11 філій
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17.07.2024 17:17 Відповісти
Укргазвидобува́ння - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE акціонерне товариство , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE державне підприємство
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17.07.2024 17:20 Відповісти
Згоден на любу посаду у цій конторі, яка не передбачатиме мого фізичного перебування в Україні !
Куди звертатися?
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17.07.2024 15:50 Відповісти
Звісно, до Дєрмака. Головне, грошей вистачить?
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17.07.2024 15:53 Відповісти
Претензій не було. Претензії можуть бути відсутні, а от як щодо досягнень і підвищення газвидобування?
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17.07.2024 15:53 Відповісти
Та чувак мабудь разрахувався з усіма, всі претензії зняв.
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17.07.2024 17:59 Відповісти
До речі, помятаєте там зеленский різних контрабандистів лішав граждансква? Тобто вони залишились в Україні, але без граждансква. Виходить що він ім зробив подарунок, можеть спокійно за кордон іхати
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17.07.2024 16:10 Відповісти
А що тут довго думати, Байден усе, всі його подільники підуть. Або ви думаєте, що Толмачов зі США в Україну сало покушати приїжджав. До речі, місця його народження ніде немає, здається мені, що він громадянин Росії до того ж.
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17.07.2024 16:11 Відповісти
Україна- світове корупційне пасовище.Тут можна де-який час "стригти українських овець" після чого спокійно (за згоди влади ) із настриженою вовною, вирулювати в попередньо підготовлені(куплені) бунгало, чи то віли.
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17.07.2024 16:39 Відповісти
у нас все равны, но некоторые равнее
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17.07.2024 17:02 Відповісти
Молодець, цей міру знає, накрав стільки що правнукам вистачит, стоп.
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17.07.2024 18:24 Відповісти
С таким счастьем и на свободе
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17.07.2024 22:17 Відповісти
а в окопы не?!
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17.07.2024 23:01 Відповісти

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