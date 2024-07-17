Голова "Укргазвидобування" Толмачев звільнився, щоб виїхати до США
Гендиректор "Укргазвидобування" Олег Толмачев звільнився із займаної посади з особистих причин, претензій до його роботи не було.
Про це голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів в інтерв'ю Liga.net.
"Олег – громадянин США. Він розмірковував над тим, щоб повертатися в США у певний період часу. Щоразу ми знаходили аргументи для продовження його роботи тут. Але він вирішив з особистих причин повернутися до Штатів", – пояснив Чернишов.
Голова "Нафтогазу" додав, що Толмачев – хороший професіонал і до його роботи не було претензій.
"До речі, вже запропонував Олегу Толмачеву роботу в групі "Нафтогаз" на посаді, яка не передбачатиме його фізичного перебування в Україні", – сказав Чернишов.
Як повідомлялося, Олег Толмачев очолював "Укргазвидобування" із січня 2023 року, на різних посадах у "Нафтогазі" він працював з лютого 2021 року. Наприкінці червня 2024 року стало відомо, що він звільнився, замість нього тимчасовим керівником компанії призначили Сергія Лагна.
Згідно із офіційною біографією, до роботи у "Нафтогазі" Олег Толмачев мав понад 20 років досвіду у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці. Обіймав керівні посади у таких газодобувних компаніях у США, як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources і Montage Resources.
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інакше він громадянин з усіма обов'язками
але не ту країну назвали ...
мабудь цей відкупився. В нього мабудь і квартири у нью-йорку вже відремонтовані
закон не забороняє подвійне громадянство, а лише не визнає його: за наявності в громадянина України громадянства іншої держави до нього застосовуються всі закони України, як і до решти громадян
Президент України ... приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні
П.С.*Чукча не читатель,он писатель*
і якшо в нього є громадянство України, то вааще пох які в нього ще є громадянства. Він має виконувати Законодавство України.
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