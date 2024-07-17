Рада зобов’яже розсекретити вартість матеріалів на будівельних тендерах

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)".

Відповідний законопроєкт №11057 у першому читанні підтримали 276 депутатів, повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Пропонують відкрити ціни, які ховають закупівельники: оприлюднення замовниками у електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво)", – зазначив депутат.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, його метою є прозоре використання коштів під час публічних закупівель послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва шляхом оприлюднення інформації про ціни на матеріальні ресурси, як під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, так і у мирний час.

Автори документа вказують, що лише за час повномасштабного вторгнення (2022-2023 роки) за кодом національного класифікатора ДК 021:2015 - 450000000-7 "Будівельні роботи та поточний ремонт" було укладено договорів про закупівлю на загальну суму понад 518 млрд гривень. У той час як на придбання та ремонт озброєння Міністерством оборони України витрачено 664 млрд гривень.

При цьому більшість бюджетних видатків фінансується за рахунок зовнішньої фінансової підтримки міжнародних партнерів та запозичень, що підтверджує необхідність посилення прозорості у витрачанні публічних коштів на будівництво та ремонти.

Крім того, Єврокомісія вже рекомендувала Україні посилити прозорість і відкритість публічних закупівель та зменшити кількість винятків з закупівельного законодавства під час воєнного стану.

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При цьому, у переважній більшості випадків замовники уникають публікації у системі "Прозорро" інформації про вартість матеріальних ресурсів, що будуть використані згідно договору про закупівлю у будівництві та ремонті, обмежуючись публікацією загальної договірної ціни.

Проведений аналіз закупівель вартістю більше 20 млн гривень показав, що замовники оприлюднюють документи, які містять ціну на матеріальні ресурси лише у 21% випадків.

Відтак, законопроєктом пропонується встановити, що невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з ремонту, будівництва та реставрації існуючих об’єктів і споруд є документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси.

Такі документи мають додаватись до договору про закупівлю незалежно від виду договірної ціни, а також у випадку використання укрупнених показників вартості роботи (твердої договірної ціни за укрупненими показниками вартості), зокрема, у випадку виконання робіт з будівництва автомобільних доріг чи надання послуг з ремонту автомобільних доріг.