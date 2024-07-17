Швейцарія відкрила понад 50 справ про порушення санкцій проти Росії

Швейцарія почала розслідування понад 50 випадків можливого порушення санкцій проти Росії та вже знайшла порушення в 15 з них.

Про це йдеться в повідомленні Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії (SECO), передає Європейська правда.

У відомстві зазначили, що ефективне впровадження санкцій є пріоритетом швейцарського уряду та що на сьогодні відкрито 56 проваджень щодо їх порушень.

Втім, із них близько половини закрили, а в 15 випадках призначили штрафи. Решта залишаються на стадії розслідування.

Водночас SECO не назвав ані сектори, ані окремі компанії, щодо яких ведеться розслідування.

Цього року Швейцарія заявила, що створила групу фахівців для розслідування та забезпечення дотримання санкцій, запроваджених Берном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На початку липня повідомлялося, що Швейцарія занесла до російських санкційних списків 69 фізичних осіб і 86 структур, зокрема бізнесменів, суддів, військових, а також компанії, пов'язані з оборонним і торговим секторами.