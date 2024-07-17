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Комітет Ради підтримав законопроєкт "слуг народу" про "податок на кока-колу". Ціни зростуть на 5 гривень за літр (оновлено)

гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин".

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин", – написав Гетманцев.

Зокрема, законопоєктом N9032-1 пропонується:

  • віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;
  • встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро (4,5 гривні за поточним курсом НБУ) за 1 літр напою.

Гетманцев додав, що платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв. Тож вони закладатимуть новий податок у ціну продукції.

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Заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк уточнив, що Мінфін сподівається зібрати до держбюджету завдяки запровадженню нового податку близько 7,5 млрд грн на рік.

Як повідомлялося, законопроєкт №9032-1 про акциз на солодкі напої зареєструвала ціла депутатів від "Слуги народу", у тому числі голова партії Олена Шуляк та керівники комітетів з питань здоров'я нації та податкового комітету Михайло Радуцький та Данило Гетманцев.

Завдяки новому податку автори законопроєкту сподіваються додатково зібрати до державного бюджету від 5,1 млрд до 7,8 млрд грн на рік, а також зменшити вживання солодких напоїв на 21%, стимулюючи українців переходити на здоровішу альтернативу (воду).

Окремим законопроєктом №9033-1 половину цих коштів планують спрямувати на фінансування програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% пропонують спрямували на програму дитячого харчування в школах, яку ініціювала дружина президента Олена Зеленська.

Нагадаємо, восени 2022 року російський диктатор Путін підписав закон, яким запровдив з 1 липня 2023 року акциз на напої з умістом цукру у Росії в розмірі 7 рублів за літр.

Автор: 

податки (2495) Податковий кодекс (235) цукор (272) ціни (3584) Гетманцев Данило (515)


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Топ коментарі
+66
сказати шо це п"дари це нічого не сказати...
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17.07.2024 16:16 Відповісти
+53
Дайте вже Гетьманцеву Хероя раиссии.
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17.07.2024 16:17 Відповісти
+53
Европа была при Порошенко.
А то, во что превратили страну, дорвавшиеся к власти "младорыги", цензурным словом не назовешь.
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17.07.2024 16:51 Відповісти
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"ЗАХИСТИМО НАРОД ВІД ЦУКРУ":
віднести до підакцизних товарів води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин
Так до чого тут ЦУКОР?!
Якщо під акциз потрапляють товари, в яких НЕМАЄ ЦУКРУ?!
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17.07.2024 17:31 Відповісти
Не по темі: наче сі вдарив інсульт, відкачують. Але це не офіційно, просто чутки.
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17.07.2024 17:37 Відповісти
пдрасийобани. Когда наступит время и вся эта нечисть попытается сбежать, надо будет их обязательно всех найти и судить по уголовным статьям. Зеленая нечисть.
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17.07.2024 17:42 Відповісти
судить наші непідкупні судьї будуть....ну тоді і ловити не варто....
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17.07.2024 18:01 Відповісти
А на бентлі і майбахи та інші самокати не піднімають мито? Наприклад в трикратному розмірі від вартості. Отам бюджету була б реальна допомога. Чи то собі любимим треба купувати?
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17.07.2024 17:53 Відповісти
Було б гарно, в разі зміни влади в Україні, ввести податок "на Слуг Народу", в рамках якого кожен хто хоч один день був депутатом цієї партії мав би сплачувати 500 баксів податку щоденно. А також закон про оновлення ними даних в ТЦК, раз в 3 дні, про заборону виїзду за кордон, окрім як мертвими в гробу, та закон про інформацію для них, згідно якого, їм би заборонялось користуватись інтернетом, мобільним зв'язком, тощо, і зобов'язувало дивитись по 6 годин щоденно на портрет Зеленського.
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17.07.2024 17:54 Відповісти
Та які це слуги? Це ж сюр, описаний в:
- Три толстяка (умєров, єрмак, стефанчук)
- Чіполіно
- Колгосп Тварин, Оруела
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18.07.2024 04:39 Відповісти
Та що ж вони вже роблять??? Енергоносії здорожчали,продукти теж, все здорожчали. Зарплати вирізали. Якесь таке враження, що слуги просто карають людей за те,що їх обрали для поржать.
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17.07.2024 17:58 Відповісти
Хоч паржом!!!
Радійте дебіли! Чи може вже не смішно?
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17.07.2024 17:59 Відповісти
Он як за народ переживають.
------------
Офіційною особою, яка звернулася до уряду Литви про припинення фінансування програм безкоштовної вищої освіти для українських біженців, був міністр освіти і науки України Оксан Лісовий.

Я иной раз от Украины ******* так, как не ******* от России. Министр образования просит усложнить получение европейского образования для своих граждан...
Перевернутый мир, *****.
Что вы навыбирали...
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17.07.2024 18:22 Відповісти
І при цьому ці зелені 3.14дари не забули собі зарплати по піднімати.
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17.07.2024 18:23 Відповісти
"Какая отвратітєльная рожа"(с)
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17.07.2024 18:24 Відповісти
Я взагалі такого не п'ю,але ж автоматом ціна підскочить на мінералку,бо попит збільшиться...Молодці,в таку спеку самий раз.
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17.07.2024 18:36 Відповісти
Эпоха бедности плавно переходит в эпоху нищеты.
Вместо борьбы с коррупцией, повышают налоги. Это прямой путь к Майдану.
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17.07.2024 18:36 Відповісти
Гетманцев в Україні все робить так само, як і російська влада в своїй недокраїні, просто із запізненням на рік-другий.

Відчувається одна і та сама рука!

2023 рік, московія:

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17.07.2024 18:41 Відповісти
Постуляли 3.14здаки! Неначасі критикувати владу! (С)
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17.07.2024 18:44 Відповісти
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17.07.2024 19:09 Відповісти
Правильно, хай вкраїнчики хлебчуть воду! А народні слуги собі ще підвищать зарплату щоб компенсувати втрати на кока-колу. А взагалі-то щось подібне вже прийняте. В Раші...
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17.07.2024 18:45 Відповісти
як бачите різниця настільки вже шита білими нитками, що вони видаються прозорими
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18.07.2024 00:10 Відповісти
Дурепа вийшла із хракції дураків! Похвально...
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17.07.2024 18:46 Відповісти
А може пора вже Висоцького згадати : " А что очки товарищу разбили, так то кока- колой усугубили..."!
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17.07.2024 18:49 Відповісти
"... запрещается наріду пить в жару сырую віду!"©
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17.07.2024 18:54 Відповісти
Браво! Учень перевершив вчителя!
На тлі Гетьманцева Азіров виглядає чималим гуманістом.
Пропоную весь електорат слугг і їх самих обкласти податком за відсутність розуму!
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17.07.2024 19:07 Відповісти
Коли вже цей азіровський кондом лусне?
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17.07.2024 19:23 Відповісти
Зелені пі@@@аси, кончені гниди...щоб ви усі повиздихали
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17.07.2024 19:28 Відповісти
40000 років люди пили просту воду з колодязя...
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17.07.2024 19:31 Відповісти
... і їжу готували на вогнищі, якщо вдалось її вполювати!
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17.07.2024 19:42 Відповісти
Вполювати 40000 років тому шось не було проблемою - проблемою було вогонь добути.
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17.07.2024 20:19 Відповісти
Не могли вони 40000 років пити воду з колодязів - 40000 років тому люди не копали колодязів .
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17.07.2024 20:17 Відповісти
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17.07.2024 21:10 Відповісти
потужно!!
ще й треба обов'язати Кока-Колу
продавати зе-леного кольору
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17.07.2024 19:43 Відповісти
Треба на зелених ввести податок і доплачувати українцям за шкідливість. За те що українці терплять таку шкідливу владу.
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17.07.2024 19:50 Відповісти
Це виявилося що в Україні 73 % живе ідіотів !!! Це ж треба , таку сраку собі і своїм дітям вибрати !
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17.07.2024 19:54 Відповісти
чудовий закон. В чому проблема?
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17.07.2024 20:08 Відповісти
У твоїх ватних мізках якщо не розумієш "проблеми"!
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17.07.2024 21:08 Відповісти
Проблема, довбню. в тому, що є така річ - паритет цін. Підвищення ціни на один товар автоматично підвищує і на решта. Без коки можна й обійтись, але коли виробник втратить на її реалізації він своє дожене на іншому товарі, дурню.
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17.07.2024 22:00 Відповісти
крім довбнів і дурнів це лайно ніхто не купляє
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17.07.2024 23:36 Відповісти
От чесно скажи ти дурак? Я так бачу ознайомлюєтесь ви як представник дурачків махрових зі статтею тільки поверхнево?
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18.07.2024 00:08 Відповісти
Все для людей і за рахунок людей.Кока-колу не можна, бо там цукор, а зіпсовані продукти із відімкнених від електроенергії холодильників можна? Помічник сівковича гетьманцев уже відкрито геноцидить українців і всім пофігу.
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17.07.2024 20:27 Відповісти
зато основна проблема це падлюки "ухилянти", ви головне не переплутайте і не забувайте.....
А так як говорить гавномарафон в нас все чудово)
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18.07.2024 00:06 Відповісти
як там за класиком?.. феєричний хто???
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17.07.2024 21:36 Відповісти
Дно
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17.07.2024 22:14 Відповісти
Виявляється, що путін випередив слуг ще у 22-му році і ці підтюпцем доганяють моцну ініціативу. Яка ганьба! А що, у нас тільки у водах цукор і підсолоджувачі?
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17.07.2024 22:42 Відповісти
Така була стара похабна дитяча пісенка (на русском языке, попереджаю!! перероблена≪):
Сидит Гетьманцев на скамейке → х#ем долбит три копейки →хочет зробити три рубля, но не выходит →них#я.
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17.07.2024 22:45 Відповісти
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18.07.2024 02:17 Відповісти
то і вода - мініралка здорожчає...не пробували ви дупа -тати підняти акцизи на богатство?? слідуючі цукерки???
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18.07.2024 03:43 Відповісти
Мультфільм про Чіполіно де за дощ треба платити (а за проливний і з грозою- ще більше) податок- це і є українські реалії
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18.07.2024 04:34 Відповісти
Гуси не кричать. Треба ощипувати далi
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18.07.2024 09:04 Відповісти
совпадєніє
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18.07.2024 10:53 Відповісти
Він сміється...либа яка..То мабуть дуже задоволений ....Та ти шо! Бабло на воді!Він живе в ЄВРО-пі,а ми живимо в ГРИВНО-пі.Бач ,як рахують-в центах на 1 літр..Щось вони нам не рахують зарплати і пенсії в ЄВРО, і не пишуть скільки ЄВРО буде 2361 грн.....Не пишуть! Бо це ганьба!А воно сміється....Мабуть в дитинстві вони не бачили мультик про"ЧИПОЛІНО"....🤡

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18.07.2024 13:22 Відповісти
Яке справжнє прізвищє мудили гетьманцев це псевдо а справжнє мудило щуров
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18.07.2024 15:17 Відповісти
В даному законі є свої плюси:

по-перше, податок стимулює споживачів купувати менше солодких напоїв, що може призвести до покращення здоров'я населення.

по-друге, зниження споживання цукру допомагає зменшити рівень ожиріння та пов'язаних захворювань, таких як діабет.

по-третє, податок може спонукати виробників розробляти більш здорові альтернативи, наприклад, безцукрові або зниженоцукрові напої.
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18.07.2024 16:49 Відповісти
Нарешті тією колою може менше труїтися будуть, а то всі знають про її шкоду для організму, але все одно вживають... То може хоч так менше будуть
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18.07.2024 22:05 Відповісти
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