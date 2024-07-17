Доньки ексміністра-хабарника Злочевського приватизували державний НДІ з виробництва генераторів у Києві

ТОВ "Кластер 1" стало переможцем аукціону із продажу державного пакета акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ "Науково-дослідний інститут прогресивних наукових та технічних досліджень "Вектор".

На приватизаційному аукціоні, який відбувся 17 липня, компанія-переможець запропонувала сплатити за лот 46 млн грн за стартової ціни 10 млн грн, передає Liga.net із посиланням на дані у системі "Прозорро.Продажі".

Загалом за лот змагалися три учасники.

Державний НДІ "Вектор" розташований у Подільському районі Києва за адресою: вул. Рилєєва, 10-а. Така ж офіційна адреса фірми, яка перемогла в аукціоні.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів. Однак наразі його штат налічує всього п’ять осіб. Підприємство має адміністративне та виробничі приміщення загальною площею 1537,5 кв. м. На території розташовано бомбосховище, яке не підлягає приватизації.

Також на балансі НДІ перебуває об’єкт на тимчасово окупованій території у Мелітопольському районі Запорізької області – база відпочинку "Теремок", що розташована у смт Кирилівка.

Власником ТОВ "Кластер 1", яке займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, є ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ". Її кінцеві бенефіціари – Анна і Каріна Злочевські, доньки ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

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Як повідомлялося, у червні 2020 року НАБУ затримало трьох осіб за підозрою у спробі дати хабар від Злочевського керівнику САП Назару Холодницькому та директору Бюро Артему Ситнику у розмірі $5 млн за закриття іншого кримінального провадження проти ексміністра.

Самого Злочевського 11 серпня того ж року було оголошено в розшук у кримінальному провадженні про хабар, який у САП називали рекордним в історії України.

У серпні 2021 року стало відомо, що Злочевський переписав свій бізнес в Україні, у тому числі газову компанію Burisma Group, на своїх доньок Анну і Каріну.

Втім, всі підозрювані у справі про "рекордний хабар" уникли покарання у вигляді позбавлення волі, уклавши угоди з прокурорами. Зокрема, сам Злочевський визнав свою вину та отримав 1 рік покрання умовно. Крім того, Злочевський та інші підозрювані перерахували 680 млн грн на дрони для військових, а сам бізнесмен додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 млн грн. Сам хабар у розмірі $5 млн ще у квітні 2022 року за рішенням суду передали Силам спеціальних операцій.

Нагадаємо, Злочевський обіймав посаду міністра екології в уряді Миколи Азарова. У 2010-2012 роках чиновники Мінекології видавали дозволи на користування надрами його компаніям.

Злочевський був оголошений у розшук у 2015 році за підозрою в незаконному збагаченні, але через два роки справи щодо нього і компанії Burisma були закриті. З 2019 року – після скандалу з сином Джо Байдена – був у розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma.