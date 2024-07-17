Нацкомісія з енергетики не допустила прискорення інфляції і втрат держбюджету через об’єднання тарифів на розподіл, – експерт

Рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка зняла з розгляду ініціативу щодо обʼєднання тарифів на розподіл електроенергії для споживачів 1 та 2 класів, дозволило уникнути додаткового підвищення цін.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, коментуючи рішення НКРЕКП.

На його думку ініціатива обʼєднати класи промислових споживачів виявилась необґрунтованою та не до кінця прорахованою.

"Рішення могло призвести до абсолютно невиправданого збільшення виплат для великих індустріальних споживачів із відповідним ланцюжком зростання цін, прискорення інфляції і втратою бюджетом податків. Крім того, ця ініціатива протирічить технічній природі підключення до мереж. НКРЕКП виявило професійність і після консультацій зняло це питання з розгляду", – відзначив експерт.

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Як повідомлялося, раніше Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку звернувся до НКРЕКП та Міненерго з вимогою обґрунтувати ініційоване ними об’єднання тарифів для промисловості 1 і 2 класів.

Водночас Федерація роботодавців України, "Укрметалургпром" та інші бізнес-асоціації виступили проти об’єднання тарифів на розподіл електроенергії 1 і 2 класу, оскільки це загрожує зупинкою підприємств в оборонній, цементній, деревообробній, та інших галузях промисловості.