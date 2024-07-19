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Новини
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Київський фунікулер закриють на ремонт

фунікулер

Із 22 липня київський фунікулер закриють на щорічний плановий ремонт, який триватиме до 26 серпня.

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

Зокрема, фахівці відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу.

Також спеціалісти проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною. Крім того, виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.

Перед запуском роботи фунікулера проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Як повідомлялося, у Києві 20 червня внаслідок відсутності напруги зупинив рух фунікулер.

Автор: 

Київ (4734) ремонт (1500) фунікулер (30)


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