Київський фунікулер закриють на ремонт
Із 22 липня київський фунікулер закриють на щорічний плановий ремонт, який триватиме до 26 серпня.
Про це повідомили у КП "Київпастранс".
Зокрема, фахівці відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу.
Також спеціалісти проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною. Крім того, виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.
Перед запуском роботи фунікулера проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням.
Як повідомлялося, у Києві 20 червня внаслідок відсутності напруги зупинив рух фунікулер.
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