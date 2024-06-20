У Києві знову зупинився фунікулер через відсутність напруги

У Києві 20 червня внаслідок відсутності напруги зупинив рух фунікулер.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

"Рух фунікулера зупинено через відсутність напруги. Перепрошуємо за тимчасові незручності", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що столичний фунікулер уже не вперше зупиняється внаслідок відсутності електроенергії. Востаннє така зупинка спостерігалася 17 червня.

Прогноз на літо

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що найважча ситуація в енергосистемі України очікується в середині літа цього року.

Також голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі України буде набагато важчою. Так, із 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть більшими, ніж у решту часу доби.

Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати, оскільки через спеку зросте й споживання. Водночас, покрити це споживання електрики буде важко, оскільки досі триватимуть відновлювальні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях.