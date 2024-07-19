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Новини
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МВФ вперше вказав на проблему нелегального ринку сигарет у звіті щодо України

МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вказав на виклики для наповнення українського бюджету податками через великий нелегальний ринок сигарет.

Про це йдеться у матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ) за результатами четвертого перегляду програми "Механізму розширеного фінансування" (EEF) для України.

МВФ у своєму звіті посилається на дослідження, проведене консалтинговою компанією Kantar Ukraine, яка оцінила рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні на рівні 22% ринку.

Індикативні розрахунки з використанням публічно доступних даних про імпорт ключових компонентів для виробництва сигарет (ацетатного волокна та сигаретних фільтрів) також свідчать про значну розбіжність між обсягами виробництва, заявленими в податковій звітності, та обсягами виробництва, які забезпечуються за рахунок цього імпорту.

"Наявність масштабного тіньового виробництва сигарет, яке уникає акцизного оподаткування, означає значні недоотримані доходи, які оцінюються в 17-31 млрд грн акцизного податку. Загальний податковий розрив може бути більшим, якщо врахувати несплату інших податків, особливо ПДВ", – йдеться у матеріалах Фонду.

У МВФ зазначили, що наразі в Україні існує потреба у відновленні фіскальної та боргової стійкості шляхом проведення фіскального коригування на основі стабільних доходів.

Зокрема, Національна стратегія доходів передбачає мобілізацію внутрішніх доходів в цілому, у тому числі шляхом приведення акцизів на тютюнові вироби у відповідність до мінімальних рівнів, визначених директивами ЄС.

З метою досягнення цієї мети уряд розробив законопроект №11090, що передбачає переведення акцизів в євро на тютюнові вироби та податкову диференціацію на сигарети та тютюнові вироби для електричного нагрівання. Цей законопроект підтримали ключові бізнес-асоціації.

Окрім вирівнювання ставок акцизів, влада має запровадити систему відстеження та контролю за обігом підакцизних товарів відповідно до норм ЄС, що планується зробити на початку 2026 року. Відповідний закон №3173-IX було ухвалено у червні 2023 року, наразі триває робота над розробкою ІТ-рішень для впровадження системи відстежування обігу підакцизних виробів та проєктів підзаконних актів.

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Як повідомлялося, на початку червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №11090. Наразі парламент готується розглянути документ у другому читанні.

Він передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби з гривні в євро, підвищення акцизів до мінімального рівня в ЄС (EUR90 за 1000 штук сигарет) до 2028 року, повернення диференціації акцизу на ТВЕН та сигарети, запровадження спеціального механізму розрахунку акцизного податку на тютюнові вироби з урахуванням валютного курсу.

За оцінками Мінфіну, це дозволить збільшити надходження до держбюджету у 2025 році на 0,6 млрд грн, у 2026 році – на 5 млрд грн, у 2027 році – на 9,4 млрд грн та у 2028 році – на 13,9 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці червня 2024 року Виконавча рада МВФ завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF).

За його результатами Україна на початку липня отримала транш фінансування обсягом близько $2,2 млрд. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягнув близько $7,6 млрд.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.

Автор: 

держбюджет (1604) МВФ (1754) цигарки (367) тютюн (349) Новини компаній (3465)


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Топ коментарі
+6
куріння зло. Але попит визначає прпозицію. Якби ціни на тютюнові вироби були адекватними, до контрбасів зверталося значно меньше курців. А так ціни на тютюн женуть до цін у ЄС а зар. плату ні
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19.07.2024 19:20 Відповісти
+2
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19.07.2024 21:08 Відповісти
+1
Треба ціну підняти до 200 гр. за пачку, щоб той бюджет таки наповнився. )
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19.07.2024 19:24 Відповісти
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19.07.2024 19:10 Відповісти
куріння зло. Але попит визначає прпозицію. Якби ціни на тютюнові вироби були адекватними, до контрбасів зверталося значно меньше курців. А так ціни на тютюн женуть до цін у ЄС а зар. плату ні
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19.07.2024 19:20 Відповісти
Саме цікаво те, що під виглядом боротьби з курінням ці падли набивають собі кармани. Створюють ситуацію коли виводятб з правового поля табачний бізнес, потім його кришкють, ще й бюджет поповнюють за рахунок непомірного акцизу.
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19.07.2024 20:08 Відповісти
А кинути курити, вам на думку не спадало? Я вже чотири з половиною роки як кинув, а курив дванадцять років. І зараз радію як слон що немає кашлю курця, і дивлюсь цінники моїх цигарок Давідоф і Собраніє, у двадцятому році давідов коштував 52 грн. за пачку, а Собраніє 60 грн. Думайте))
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19.07.2024 21:00 Відповісти
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19.07.2024 21:08 Відповісти
Знаєш, парубче. я п'ятдесят років курю, не дванадцять. І кидати не збираюсь - важко порахувати, скільки разів пробував кинути. Тож плюнув на ці спроби - легені не турбують, курю, загалом, небагато (приблизно пачка сигарет - 20шт - щодня, буває менше, буває більше) - тож навіщо собі нерви псувати?! Бо коли вчергове кидав, то в голові одна думка: закурити б... Максимум два тижні тримався. Після NNN спроб покинув думку кинути курити... Ось так!
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20.07.2024 02:48 Відповісти
Також можна кинути їсти м'ясо, не користуватися електрикою, транспортом (дуже корисно лягати та вставати з сонцем, ходити пішки).
Яких корисних ідей Вам ще запропонувати?
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20.07.2024 10:24 Відповісти
Оппа! За руку впіймали ......
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19.07.2024 19:23 Відповісти
Треба ціну підняти до 200 гр. за пачку, щоб той бюджет таки наповнився. )
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19.07.2024 19:24 Відповісти
Ну так акциз підняли "до небес", то що в цьому дивного?!
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19.07.2024 19:50 Відповісти
тепер всі розуміють, чому "запад" прагне повного розвалення, отієї кримінальної економіки україни, що кристалізувалась за 30 років?
тому нове будувати зручніше, ніж пробувати реформувати старе фундаментальне!
а, знищити треба буквально все.
податкову, таможню, мєнтів (сбу, мвс), суддів, чиновників.
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19.07.2024 19:57 Відповісти
бюджет втрачає 17-31 млрд грн акцизного податку - тоді за які заслуги податківцям піднімають зарплати а депутатам пенсії
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20.07.2024 01:26 Відповісти
приведення акцизів на тютюнові вироби у відповідність до мінімальних рівнів, визначених директивами ЄС Джерело: https://biz.censor.net/n3500576
спочатку доходи населення підніміть - у відповідність до мінімальних рівнів, визначених директивами ЄС ....
А пізніше вже можна і податки - у відповідність до мінімальних рівнів, визначених директивами ЄС
А у нас -
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20.07.2024 04:27 Відповісти
Я палив 45 років, мені 63рік, з них двадцять приму, по 1,5 пачки на день мінімум. П'ятий рік як кинув і не тягне. Коли нема електрики, то на 13ий поверх піднімаюсь запросто, з торбами. І це після інфаркту, три роки тому, якраз перед блекаутами 22го.Кинути палити можна,якщо, звісно, хочешь.
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20.07.2024 08:31 Відповісти

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